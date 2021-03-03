«Памятник Печальному ангелу на Карповке открыл Беглов. Без меня и Ирины Масловой. Я помню, как мы с Ирой искали это место, как я поняла, что там должна быть фигура Ангела созданная Романом. Именно эта. Мне больно, что так поступили именно с нами. Мною не двигает честолюбие, как кто-то писал в комментариях. Просто мне думается, что все должно быть открыто и прозрачно. Просто честно. И все», — отреагировала в своем Facebook одна из инициаторов проекта памятника Галина Артеменко.

По словам Артеменко, дать ход проекту памятника получилось только летом 2020 года. Благодаря депутату ЗакСа Борису Вишневскому удалось встретиться с главой Петроградского района Иваном Громовым и вице-губернатором Петербурга Александром Бельским — чтобы «рассказать о месте на Карповке и об идее Ангела». «Администрация района взяла на себя сбор средств, финансирование 3D-модели и отливки в бронзе. Еще позавчера и вчера мы обсуждали с представителями администрации список главврачей, сценарий и так далее. Но получилось иначе», — добавила она.

«Сегодня губернатор Беглов тайно, за день до назначенного срока, фактически обманув вдову Романа Марию Касьяненко (ее приглашали встретиться и поговорить об открытии, а вместо этого устроили «открытие»), решил открыть Ангела сам. В присутствии придворных журналистов. Чтобы об этом не знали и не могли придти инициаторы создания памятника (до этого создавшие знаменитую Стену у памяти на Малой Садовой) — Галина Артеменко и Ирина Маслова. Их он явно не хотел видеть — тогда не удалось бы присвоить себе все заслуги», — комментирует ситуацию Вишневский.

Несмотря на то, что открытие памятника «Печальный ангел» уже состоялось, народное открытие пройдет завтра, 4 февраля, в 12:00 — как и планировалось ранее. К участию в мероприятии приглашают медиков, а также родных и близких погибших врачей.