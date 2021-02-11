У станции метро «Гражданский проспект» появился мобильный пункт вакцинации от коронавируса

Вакцинация в мобильном пункте возле станции метро «Гражданский проспект» проводится с понедельника по пятницу с 15:30 до 19:30, в субботу и воскресенье вакцинация не проводится. Предварительная запись на получение прививки не требуется — получить препарат могут все желающие граждане РФ от 18 лет и старше при отсутствии медицинских противопоказаний.

Для прохождения вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, при наличии СНИЛС. Они требуются для оформления необходимых медицинских документов перед вакцинацией, учета вакцинированных и занесения привившегося в Федеральный регистр вакцинированных.

При наличии лишь одного документа — например, паспорта, вакцинацию все равно проведут. Но при этом необходимо будет предоставить недостающие документы перед введением второго компонента вакцины — через 21 день в прививочном пункте «Центр общей (семейной) врачебной практики» СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №86» на Гражданском проспекте, 104, корпус 1.

10 февраля в Петербург поступило 62,9 тысяч доз вакцины «Спутник V», в ближайшее время препарат развезут по прививочным пунктам города. Всего в Петербурге их 111. Первую прививку от коронавируса уже сделали более 126 тысяч петербуржцев. Полный курс вакцинации из двух компонентов прошли 27 тысяч человек. Остаток вакцины в поликлиниках на 10 февраля — 88 329 доз. За сутки сделано более 11,5 тысяч инъекций.