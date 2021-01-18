«Почти всегда наши клиенты сильно стеснены в средствах, и каждое передвижение требует от них больших трат. Петербург — огромный город, и чтобы добраться до «Ночлежки», людям часто нужно преодолевать большие расстояния. Поэтому мы снова и снова просим проездные и жетоны для людей, которые приходят к нам за помощью. Сейчас наши запасы почти на нуле, так что жетоны очень нужны», — отмечают в «Ночлежке».

Жетоны на метро можно приносить в приют «Ночлежки» на Боровой улице, 112Б, вход с Расстанной улицы, 1 — там в любой день с 09:00 до 21:00 жетоны примет дежурный. Также монетки на метро и пополненные проездные билеты можно опускать в копилки для пожертвований, которые расположены в заведениях по всему городу. Найти копилку неподалеку от дома или работы можно на сайте «Ночлежки».

Напомним, летом 2020 года «Ночлежка» запустила консультационную службу в Москве, а в ноябре благотворительная организация открыла душевой пункт «Неравнодуш», где можно бесплатно помыться и привести одежду в порядок. Ранее Борис Гребенщиков записал альбом «Услышь меня, хорошая» в пользу благотворительной организации. А рассказы 24 российских писателей и журналистов выйдут в одном сборнике «Дом» — книге, которую готовит к выпуску «Ночлежка».