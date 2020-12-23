5 исторических зданий Петербурга, которые мы потеряли в 2020 году

«Собака.ru» начинает подводить итоги непростого 2020-го. Это время запомниться нам масками, весенним локдауном, онлайн-форматами. Но что же еще мы упустили? За 12 месяцев жители города не только прочувствовали урон от ковида, но и понесли исторически важные потери. Мы составили список архитектурных памятников, которых Петербург лишился в этом году.
Здание при канатной фабрике Гота
Дореволюционная постройка в стиле неоклассицизм на Петровском проспекте служила временным жильем для рабочих при канатной фабрике Гота и всегда притягивала любопытные взгляды. Само предприятие петербургского купца в свое время включало в себя 12 ремесленных мастерских и обеспечивало канатами, шнурами и шпагатами корабли, которые строили на Адмиралтейских вервях. Весь ансамбль канатной фабрики Иоакима Гота, а именно два корпуса (производственный и канатный) и склад, в этом году объявили памятником регионального значения.
Пять лет назад Комитет по государственному контролю и охране памятников рассматривал вопрос о внесении этого здания в список объектов исторического наследия, но ответ был отрицательным. Последние годы оно находилось в аварийном состоянии. И в конце декабря 2019 года «Бюро архитектуры и строительства» представил проект, согласно которому на месте дореволюционного дома появится многоквартирная застройка. В начале января уходящего года здание снесли.
Особняк Игеля
В этом роскошном здании на Каменноостровском проспекте, 56-60 располагался высококлассный французский ресторан «Вилла Эрнеста», дом пролетарской культуры, клуб «Металлист», педагогический институт и Петроградский райком. Именно в этих стенах «Собака.ru» несколько раз снимала лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Больше десяти лет усадьба стоит заброшенной: мародеры вынесли изразцовые печи, осыпалась лепнина, вспучился паркет, стрит-арт-группировки забомбили стены и колонны. В ноябре многострадальный особняк горел: пожару присвоили повышенный номер сложности, работали 17 единиц техники и 58 человек.
Еще в феврале этого года Смольный заключил концессионное соглашение с компанией «Асгард», которая обязалась восстановить заброшенный дворец. В доме должна была открыться гостиница. После пожара организацию обязали до февраля 2021 года провести противоаварийные работы в особняке.
Дом Басевича
Эффектное здание в стиле модерн, построенное в начале XX века, еще в 2007 году признали аварийным. «Собака.ru» включала его в топ-5 самых красивых заброшенных домов Петербурга. Выразительная пластика фасада, чередование различных объемов эркеров, балконов и окон, фактурная штукатурка сочетались здесь с передовыми технологиями: бетон изготавливался в бетономешалочных машинах, кирпичная кладка велась с замкнутыми воздушными пустотами в стенах, что снижало вес постройки, в стенах была уложена скрытая электропроводка, были проведены телефонные линии.
Уже не первый год в Петербурге обсуждают судьбу дома. Давно расселенное из-за плачевного состояния здание отдано городом Академии танца Бориса Эйфмана. Учреждение представило проект, согласно которому планируется снести половину лицевого корпуса и пять дворовых. Градозащитники собрали подписи против осуществления этого плана, проводили акции и пикеты, но Академия уверяет, что активисты «распространяют ложную информацию», а проект подразумевает сохранение всех частей дома, которые «еще можно спасти после многолетних разрушений». Концепция реконструции предполагает сохранение 1–5 этажей лицевого флигеля и воссоздание аварийных шестого этажа и мансарды, а также восстановление конфигурации дворовых корпусов.
Манеж лейб-гвардии Финляндского полка
Госстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого дома на месте здания манежа лейб-гвардии Финляндского полка на 20-й линии Васильевского острова. На месте здания в стиле классицизм планируется построить жилой комплекс площадью 25,8 тысячи квадратных метров и высотой не более десяти этажей.
Градозащитники выступают против уничтожения дома, летом суд приостановил его снос из-за неразберихи с датой постройки. Активисты пытаются доказать, что ее возвели в 1854 году, в 1930-х отдали под хлебозавод, а в 1960-х надстроили второй этаж. В документах же в качестве даты строительства указан 1937 год.
От года постройки зависит охранный статус здания: в Петербурге запрещено уничтожение домов, возведенных до 1917 года. КГИОП не признал здание памятником, сославшись на то, что его перестраивали под хлебозавод. На сайте citywalls утверждается, что в начале XIX в. это был последний дом перед Смоленским полем.
Корпуса «Красного треугольника»
«Красный треугольник» — первая в России резиновая фабрика, созданная в 1860 году. Краснокирпичные здания построены в 1870-х, часть из них достроена в конце XIX века. Этой осенью на территории завода рухнула крыша четырехэтажного исторического корпуса № 8, который признан выявленным объектом культурного наследия.
По мнению активистов, обрушение произошло из-за мародеров, которые год назад срезали поддерживающие кровлю металлоконструкции. Ранее по той же причине обрушилась крыша цеха № 4 и частично разрушился корпус № 26. Градозащитники уверены, что под угрозой обрушения находится цех № 22 — в июле этого года неизвестные срезали на металл его несущие балки. КГИОП назвал обрушение крыши преступлением и потребовал провести противоаварийные работы.
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