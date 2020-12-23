5 исторических зданий Петербурга, которые мы потеряли в 2020 году

Здание при канатной фабрике Гота

Дореволюционная постройка в стиле неоклассицизм на Петровском проспекте служила временным жильем для рабочих при канатной фабрике Гота и всегда притягивала любопытные взгляды. Само предприятие петербургского купца в свое время включало в себя 12 ремесленных мастерских и обеспечивало канатами, шнурами и шпагатами корабли, которые строили на Адмиралтейских вервях. Весь ансамбль канатной фабрики Иоакима Гота, а именно два корпуса (производственный и канатный) и склад, в этом году объявили памятником регионального значения.

Пять лет назад Комитет по государственному контролю и охране памятников рассматривал вопрос о внесении этого здания в список объектов исторического наследия, но ответ был отрицательным. Последние годы оно находилось в аварийном состоянии. И в конце декабря 2019 года «Бюро архитектуры и строительства» представил проект, согласно которому на месте дореволюционного дома появится многоквартирная застройка. В начале января уходящего года здание снесли.