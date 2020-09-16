Уже не первый год в Петербурге обсуждают судьбу доходного Дома Басевича на Большой Пушкарской. Давно расселенное из-за плачевного состояния здание отдано городом Академии танца Бориса Эйфмана. Учреждение представило проект, согласно которому планируется снести половину лицевого корпуса и пять дворовых. Градозащитники собирают подписи против осуществления этого плана, проводят акции и пикеты, но Академия уверяет, что активисты «распространяют ложную информацию», а проект подразумевает сохранение всех частей дома, которые «еще можно спасти после многолетних разрушений». «Собака.ru» рассказывает все, что известно об этом конфликте.
Академия танца Бориса Эйфмана планирует снести большую часть дома Басевича на Большой Пушкарской. Что об этом известно?
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Фото 2018 года
Чем интересен дом Басевича?
Здание в стиле модерн по адресу Большая Пушкарская, дом 7 было построено в 1912 году. «Собака.ru» включала его в топ-5 самых красивых заброшенных домов Петербурга, и вот почему. Выразительная пластика фасада, чередование различных объемов эркеров, балконов и окон, фактурная штукатурка сочетались здесь с передовыми технологиями: бетон изготавливался в бетономешалочных машинах, кирпичная кладка велась с замкнутыми воздушными пустотами в стенах, что снижало вес постройки, в стенах была уложена скрытая электропроводка, были проведены телефонные линии.
До революции инженер-технолог Иссахар Исаакович Басевич был единственным владельцем дома, здесь же располагалась его строительно-техническая контора. После Декрета «Об отмене частной собственности на недвижимость в городах» здание было национализировано, а его квартиры — переделаны под коммуналки, одну из них занимали Ясли №42.
Когда дом пришел в упадок?
В «Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными» дом Басевича включили в 2007 году, спустя год его начали расселять и планировали продать на торгах. К тому моменту здание несколько раз горело — сейчас количество пожаров в нем посчитать невозможно, их были десятки.
Как дом достался Борису Эйфману
В 2014 году стало известно, что дом собираются отремонтировать по программе «Молодежи — доступное жилье». Старт работ был запланирован на 2015 год, а заселение молодых семей — на 2017. Однако эти планы неожиданно были отменены. В 2016-м стало известно, что балетмейстер Борис Эйфман попросил на тот момент действующего губернатора Георгия Полтавченко передать дом Басевича под интернат для учащихся Академии танца. Идею одобрили.
Какой проект представила Академия?
Спустя три года был показан проект общежития Академии Эйфмана на Большой Пушкарской: дом Басевича не позволил разместить в нем все, что хотелось, поэтому в нем решили сделать интернат, а общежитие — на месте детского сада в соседнем доме под номером 9 и сквера вокруг него, которые тоже отдали учреждению и запланировали снести.
Согласно проекту, разработанному ООО «Проектная культура», было предложено полность снести дом Басевича, а затем воссоздать только его лицевой фасад. Конфигурацию и фасады дворовых корпусов планировали изменить. Общественность возмутилась: было проведено несколько акций, опубликована петиция против сноса здания. Вице-губернатору Николаю Линченко пришло письмо от активистов движения «Живой город» и членов Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), в котором они просили создать рабочую группу для поиска путей сохранения здания. В феврале этого года КГИОП сообщил, что проект отправлен на доработку «по желанию заказчика».
Как изменился проект?
Этим летом рабочая группа при КГИОП одобрила новую концепцию реконструкции дома: она предполагает сохранение 1–5 этажей лицевого флигеля и воссоздание аварийных шестого этажа и мансарды, а также восстановление конфигурации дворовых корпусов.
Градозащитников не устроил и этот вариант: проанализировав материалы, они пришли к выводу, что объем сноса остался почти прежним — сохраняются только пять этажей передней части лицевого корпуса (ранее планировали сохранить четыре). Половина лицевого корпуса, а также пять дворовых корпусов по-прежнему планируется уничтожить. Изменения коснулись в первую очередь внешнего вида новостроек во дворе — они стали приближены по очертаниям к части существующих дворовых флигелей. Здание в документах характеризуется как аварийное.
Так в каком состоянии здание?
Летом 2019 года ООО «Центр Диагностики Строительных Конструкций» провел осмотр здания и заключил, что все конструкции стен и фундаментов, во всех частях здания имеют аварийную категорию технического состояния и по закону могут быть разобраны. Рассчитанный физический износ стен и фундаментов — 70%.
Однако в марте этого года группа активистов оплатила независимое техническое обследование дома, которое заключило, что эти выводы не соответствуют действительности. По его результатам были выявлены 11 участков возможного демонтажа строительных конструкций стен и фундаментов при проведении ремонтно-восстановительных работ. Общая площадь замены — не более 3%. Рассчитанный по результатам обследования физический износ: стены — 41,6%; фундаменты — не более 40%.
В отчете утверждается: «анализ визуальных обследований показал, что схемы повреждений ООО «ЦДСК», 2019 г, практически совпадают со схемами повреждений настоящего обследования и при сравнении с признаками аварийности обязательного Приложения Б2 ТСН 50-302-2004 выводы по аварийности и категории технического состояния стен и фундаментов должны совпадать, однако в текстовой части аварийность присваивается не участкам, а всему зданию, состоящему из нескольких корпусов».
С просьбой сохранить дом к губернатору Александру Беглову обратилась внучка Иссахара Басевича Марианна Гусева (Басевич). В письме говорится: «Мне почти 92 года, я тоже строитель, и муж мой был заслуженным строителем. Считаю, что профессия строитель самая созидательная и полезная для людей и не может быть разрушительной. Когда дедушка умер не дожив до 60-ти лет, мне было 5 лет и дом — это единственная память о нём для меня и моих родных. Прошу вас не допустить cноса дома Басевича на Большой Пушкарской ул., 7».
Как скандал комментируют представители театра танца Бориса Эйфмана?
15 сентября Академия танца опубликовала большое обращение. В нем многочисленные акции против уничтожения дома Басевича названы «агрессивной кампанией, направленной против развития Академии Танца Бориса Эйфмана». «Несколько лет назад по инициативе Бориса Яковлевича Эйфмана в Петербурге была создана школа, в которой может учиться каждый одаренный к балету ребенок, вне зависимости от его места жительства и социального статуса. Но сейчас эта грандиозная идея под угрозой срыва из-за действий группы активистов». О доме Басевича там говорится: «Он был расселен еще в 2008 году, больше 10 лет стоял, никому не нужный, и постепенно разрушался. Но когда его решили отдать под строительство общежития для совершеннолетних воспитанников Академии и артистов балета , него вдруг стали за бороться активисты и рассказывать повсюду, что Академия и Театр Бориса Эйфмана требуют снести дом. Но это тоже неправда: проект строительства интерната и общежития предусматривает сохранение всех частей дома, которые еще можно спасти после многолетних разрушений дождями и пожарами».
ВООПИиК ответил на обвинения, опровергнув их, а также призвав к конструктивному диалогу: «Вместо того, чтобы обижаться на коллег по творческому цеху, жителей, градозащитников, депутатов, администрация Академии танца давно могла бы провести конструктивную встречу с заинтересованными горожанами и откорректировать свои планы в соответствии с интересами жителей: реконструировать историческое здание без сноса (это, безусловно, возможно), сохранить сквер на Б.Пушкарской, 9».
По информации «Моего района», Академия танца Бориса Эйфмана уже получила от города здание бывшей школы № 91 в Петроградском районе, здания на Гагаринской, 22, Петровском проспекте, 20, помещения на улице Лизы Чайкиной, на Каменноостровском проспекте 26−28, 38, на Введенской улице, 7. Также театр танца Бориса Эйфмана появится в будущем парке «Тучков буян».
Что будет дальше?
Общественные слушания для обсуждения проекта реконструкции дома Басевича были назначены по требованию депутата ЗакСа Бориса Вишневского в очном режиме на 16 сентября, но накануне отменены. Глава администрации Петроградского района Иван Громов уточнил, что обсуждение переносится на срок после 20 сентября, так как до этого времени запрещены массовые и публичные мероприятия. Сам Громов — наряду с представителями КГИОП, Всероссийского общества охраны памятников, академии Бориса Эйфмана и градозащитниками — тоже намерен принять в них участие. До этого сносить здание не будут.
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