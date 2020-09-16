Академия танца Бориса Эйфмана планирует снести большую часть дома Басевича на Большой Пушкарской. Что об этом известно?

Чем интересен дом Басевича?

Здание в стиле модерн по адресу Большая Пушкарская, дом 7 было построено в 1912 году. «Собака.ru» включала его в топ-5 самых красивых заброшенных домов Петербурга, и вот почему. Выразительная пластика фасада, чередование различных объемов эркеров, балконов и окон, фактурная штукатурка сочетались здесь с передовыми технологиями: бетон изготавливался в бетономешалочных машинах, кирпичная кладка велась с замкнутыми воздушными пустотами в стенах, что снижало вес постройки, в стенах была уложена скрытая электропроводка, были проведены телефонные линии.

До революции инженер-технолог Иссахар Исаакович Басевич был единственным владельцем дома, здесь же располагалась его строительно-техническая контора. После Декрета «Об отмене частной собственности на недвижимость в городах» здание было национализировано, а его квартиры — переделаны под коммуналки, одну из них занимали Ясли №42.

Когда дом пришел в упадок?

В «Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными» дом Басевича включили в 2007 году, спустя год его начали расселять и планировали продать на торгах. К тому моменту здание несколько раз горело — сейчас количество пожаров в нем посчитать невозможно, их были десятки.