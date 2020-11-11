Прошлое и настоящее особняка Игеля: от роскошного ресторана до заброшенности и пожаров

«Чаще всего этот комплекс именуют просто «особняком Игеля», хотя в реальности все немного сложнее. Когда бельгийский ресторатор Эрнест Игель купил эту усадьбу в конце XIX века, здесь стояла небольшая деревянная дача князей Вяземских. К ней Игель пристроил зал для нового заведения, который затем неоднократно расширялся. В итоге на месте старинной усадьбы вырос целый развлекательный комплекс: ресторан «Вилла Эрнест» с обеденным залом и эстрадой, оранжерея, ледники, кухни, а также жилые помещения для Игеля с семейством, которые тоже перебрались на Петроградскую сторону вслед за своим бизнесом. До конца 1890-х Игель жил на Большой Конюшенной — рядом со своим первым детищем рестораном «Медведь», в залах которого теперь открыт театр эстрады имени Аркадия Райкина.

Известно, что в залах ресторана на Каменноостровском, 60 постоянно выступал румынский оркестр, стены были завешаны гобеленами, к шампанскому подавался ароматный жареный миндаль. Со временем посетители сократили имя «Вилла Эрнеста» до просто «Эрнест». Среди именитых гостей ресторана на Каменноостровском был, например, президент Франции Феликс Фор, посетивший Петербург в 1897 году. Выбор заведения не случаен — у «Эрнеста» потчевали исключительно высококлассной французской кухней. Интересно, что к «Эрнесту» Фор заехал 19 мая, а торжественный обед у «Кюба», в самом именитом французском заведении города был дан только 20-го. Так что первое впечатление о русско-французском ресторанном деле в Петербурге президент составил именно на Аптекарском острове.