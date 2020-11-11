Как будут работать концертные залы в условиях ограничений? И что делать клубам с танцполами? Отвечают в Комитете по культуре Петербурга

До 14 ноября петербуржцы еще успеют попасть на концерт или в театр по старым правилам. Все мероприятия, которые проходят в концертных залах и театрах и на которые по состоянию на 11 ноября уже было продано более 50% билетов, будут проводиться в том формате, в котором были запланированы.

Мероприятия, на которые в настоящее время билеты продаются или планируются к продаже, уже попадают под ограничения — лимит посетителей устанавливается в 50% от общей вместимости именно посадочных мест.

Клубам с танцполами не повезло больше. Даже если к 11 ноября они успели сделать солд-аут по продаже билетов, проведение концертов придется перенести или отменить — в силу новых изменений эти мероприятия подлежат отмене, они проводиться не будут. Исключение сделают только в том случае, если клуб успеет оборудовать танцпол партерами и обеспечит сидячую рассадку, где мероприятия так же могут проходить при условии 50% заполнения.

«Те жители города, которые купили на сегодняшний день билеты, не должны переживать, что билеты вернут, а мероприятие отменят или перенесут. Если билет куплен, мероприятие пройдет в том формате, в котором было запланировано — за исключением тех мест, где был предусмотрен танцпол. Эти мероприятия будут организаторами либо перенесены, либо переформатированы», — объяснил в разговоре с «Собака.ru» заместитель председателя Комитета по культуре Федор Болтин.

С 14 ноября в Петербурге также вводится новое понятие — обязательство всех организаторов культурных мероприятий согласовывать их проведение с Комитетом по культуре. Обязательству должны будут следовать организаторы любого мероприятия численностью более 50 человек.

«Это будет достаточно понятная и лаконичная форма, по которой любое учреждение культуры, государственное или негосударственное, направляет информацию в адрес Комитета по культуре, после чего мы осуществляем проверку соблюдения тех стандартов и норм безопасности, которые утверждены эпидемиологическими правилами. Речь идет о книжных презентациях, культурных семинарах — всем, что касается деятельности в области культуры», — отметил Болтин.

Отдельно в Комитете по культуре Петербурга подчеркивают — новые запреты никоим образом не повлекут за собой изменения в режиме работы музеев города. «Музеи мы не трогаем. Они работают по своему стандарту безопасности и продолжают работу. Также продолжает свою работу Ленинградский зоопарк», — подчеркнул Болтин.