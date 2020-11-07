Синоптик: в субботу в Петербурге может быть побит температурный рекорд 1930 года

В эту субботу, 7 ноября, в Петербурге может быть установлен новый температурный рекорд. В городе ожидается до +12 градусов, что на 6-7 градусов выше нормы. Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
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Фото: Shutterstock
Согласно прогнозу синоптика, сегодня на погоду в городе будет влиять гребень антициклона. «Его стараниями ожидается погода с переменной облачностью и полным отсутствием дождей», — уточнил Леус. Кроме того, температурные показатели превысят норму на 6-7 градусов. В городе потеплеет до +12 градусов, а в Ленобласти — до +13. Скорость порывистого ветра составит 5-10 м/с, а атмосферное давление будет расти и будет немного выше нормы.
Как отметил Леус, суточный рекорд максимальной температуры воздуха в Петербурге для 7 ноября установлен в 1930 году. Тогда была зафиксировали +11,2 градусов. Специалист считает, что в эту субботу высока вероятность обновления рекорда.
Напомним, такого теплого октября, как в 2020 году, в Петербурге не было уже более 100 лет. Минувший месяц вошел в тройку лидеров со средней температурой +9,1 градуса, что на 3,3 градуса выше климатической нормы. Сентябрь-2020 стал самым ярким за последние несколько лет — солнце светило каждый день, кроме 29 сентября. А вот прошедшее лето стало самым дождливым за последние три года. В июне выпало 114% от месячной нормы, в июле — 118%, не отставал и август — 106%.
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