Синоптик: в субботу в Петербурге может быть побит температурный рекорд 1930 года

Согласно прогнозу синоптика, сегодня на погоду в городе будет влиять гребень антициклона. «Его стараниями ожидается погода с переменной облачностью и полным отсутствием дождей», — уточнил Леус. Кроме того, температурные показатели превысят норму на 6-7 градусов. В городе потеплеет до +12 градусов, а в Ленобласти — до +13. Скорость порывистого ветра составит 5-10 м/с, а атмосферное давление будет расти и будет немного выше нормы.

Как отметил Леус, суточный рекорд максимальной температуры воздуха в Петербурге для 7 ноября установлен в 1930 году. Тогда была зафиксировали +11,2 градусов. Специалист считает, что в эту субботу высока вероятность обновления рекорда.