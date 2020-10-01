Синоптики рассказали, сколько солнечных часов было в Петербурге в сентябре

За весь месяц солнце светило 154,4 часа — каждый день, кроме 29 сентября. Только в 2014 году солнечных часов было больше — 175,7. Теплый и сухой сентябрь также стал четвертым в ряду рекордсменов по теплу после 2018 года, когда средней температурой месяца стали 14,5 градусов, 1934 года (14,6) и 1938 года (14,9). Осадков было мало — всего 59% от нормы.

Последняя декада сентября стала самой теплой за всю историю инструментальных наблюдений в Петербурге — с 1881 года. Средняя температура воздуха впервые превысила 15 градусов, достигнув отметки в 15,2.

«В течение этой декады было перекрыто 3 экстремума для отдельных дней — 23, 24 и 26 сентября, а с 23 по 27 сентября дневная температура воздуха превышала 20 градусов в течение пяти дней, что тоже впервые наблюдается в истории города в это время года», — рассказал «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В Петербург пришло бабье лето, как и прогнозировал главный синоптик города Александр Колесов. Последняя неделя сентября поставила два температурных рекорда подряд. 23 сентября был побит юбилейный, 15-ый рекорд года, а на следующий день, 24 сентября, 16-ый по счету — последний раз в этот день так тепло было 95 лет назад. Теплая погода может вновь вернуться в октябре, который обещает быть теплым, а вот грядущая зима будет суровой — и всему виной жаркое лето.