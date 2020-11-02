Октябрь-2020 в Петербурге стал самым теплым за более чем 100 лет

«Продолжая теплые тенденции, начатые сентябрем, разделившим в списке самых теплых первых осенних месяцев 4-ую позицию с 1955 и 1863 годами, октябрь-2020 попал в тройку лидеров. Его средняя температура составила +9,1 градуса, что на 3,3 градуса выше климатической нормы. С таким показателем он уступил лишь октябрю 1909 года, средняя температура которого составила +9,2 градуса, и лидеру, октябрю 1775 года, с температурой +9,3 градуса», — рассказал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Теплее всего в минувшем месяце было 21 октября — 20 градусов со знаком «плюс», а холоднее всего 21-го числа — 0,9 градуса ниже нуля. Осадков за весь период выпало 62 миллиметра, что составляет 93% от месячной нормы. 18 октября в Петербурге прошел первый снег, а на следующий день, 19 октября, в городе образовался временный снежный покров высотой менее 1 сантиметра.

По прогнозу Леуса, наступивший ноябрь также обещает быть теплым. «На текущий момент прогнозы говорят о том, что его средняя температура воздуха на 2,5-3,0 градуса превысит климатическую норму, которая составляет +0,1 градуса. А вот по осадкам ожидается существенный недобор. Прогнозируется, что в ноябре выпадет всего 35-45 миллиметров небесной влаги при норме ноября в 56 миллиметров», — поделился Леус. И его прогноз повторяет данный главным синоптиком Петербурге Александром Колесовым — правда, он в свою очередь обещает температуру воздуха на 7 градусов выше нормы!

Напомним, сентябрь-2020 стал самым ярким за последние несколько лет — солнце светило каждый день, кроме 29 сентября. Месяц также стал четвертым в ряду самым теплых сентябрей после 2018, 1934 и 1948 годов. А вот прошедшее лето стало самым дождливым за последние три года. В июне выпало 114% от месячной нормы, в июле — 118%, не отставал и август — 106%.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 2 ноября, в Петербурге переменная облачность, преимущественно без осадков, днем воздух прогреется от 4 до 6 градусов. Во вторник, 3 ноября, облачная погода, ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем дождь. В ночное время суток от 4 до 6 градусов тепла, днем 9-11 градусов выше нуля. В среду, 4 ноября, облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем — от 8 до 10 со знаком «плюс».