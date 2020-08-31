Как рассказал в своем Facebook ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, «питерское лето 2020 года преподнесло еще один сюрприз» и оказалось «мокрым». Это произошло впервые за последние три года — 2016 и 2017-ые были еще более дождливыми, тогда выпадало 201 и 155% от летней нормы осадков.

«Из месяца в месяц осадкомеры метеорологов переполнялись от выпавших дождей. Так, июнь принес в Северную столицу 114% от месячной нормы (выпало 66 мм при норме в 58 мм), в июле выпало 118% от положенного (94 мм при норме в 80 мм), в августе, которые еще поливает Питер дождями, уже выпало 106% от нормы месяца (86 мм при норме 81 мм). Таким образом, в целом за сезон, Санкт-Петербург получил 246 мм небесной влаги, что составляет 112% от летней нормы», — поделился синоптик.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», первый день календарной осени будет облачным и пройдет с кратковременными дождями. Температура воздуха ночью составит от 9 до 11 градусов тепла, днем — от 15 до 17. В среду, 2 сентября, без осадков, воздух прогреется в дневное время до 20 градусов. В четверг, 3 сентября, переменная облачность, в конце дня местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью от 11 до 13 градусов, днем — от 20 до 22 со знаком «плюс».