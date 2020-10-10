Росгидромет: на следующей неделе в Петербург придут дожди и похолодание

«В предстоящие выходные и на следующей неделе, до субботы, будут дожди в Москве. Не каждый день, но будет преобладать влияние Атлантики. Санкт-Петербург, Калининградская область, Псков, Липецк, Смоленск — здесь тоже будет влияние циклонической циркуляции», — заявил он. Также Варакин добавил, что жителей данных регионов «не будет радовать солнце, погода будет облачной».