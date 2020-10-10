Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о том, какая погода ожидается в европейской части России. По его словам, с понедельника в Петербурге и ряде других регионов будет прохладно и дождливо, передает ТАСС.
Росгидромет: на следующей неделе в Петербург придут дожди и похолодание
«В предстоящие выходные и на следующей неделе, до субботы, будут дожди в Москве. Не каждый день, но будет преобладать влияние Атлантики. Санкт-Петербург, Калининградская область, Псков, Липецк, Смоленск — здесь тоже будет влияние циклонической циркуляции», — заявил он. Также Варакин добавил, что жителей данных регионов «не будет радовать солнце, погода будет облачной».
Напомним, сентябрь-2020 стал самым ярким за последние несколько лет — солнце светило каждый день, кроме 29 сентября. Месяц также стал четвертым в ряду самым теплых сентябрей после 2018, 1934 и 1948 годов.
Ранее в Петербург пришло бабье лето, как и прогнозировал главный синоптик города Александр Колесов. Последняя неделя сентября поставила два температурных рекорда подряд. 23 сентября был побит юбилейный, 15-ый рекорд года, а на следующий день, 24 сентября, 16-ый по счету — последний раз в этот день так тепло было 95 лет назад. Добавим, что грядущая зима будет суровой — и всему виной жаркое лето.
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