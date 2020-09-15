Согласно обновленному «Стандарту безопасности организации труда работников и безопасного доступа посетителей», в театрах, концертных залах и цирках отменяется шахматная рассадка зрителей по схеме «четный ряд — четные места, нечетный ряд — нечетные места», которую Минкульт ввел еще в мае. При этом сохраняются другие профилактические меры — в том числе ношение масок и измерение температуры.

Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги, с 8 августа возобновили работу аттракционы, стали разрешены мероприятия на улице, с 24 августа разрешили проведение спортивных мероприятий, с 12 сентября — работу кинотеатров и фуд-кортов. Все остальные ограничения продлены до 20 сентября.