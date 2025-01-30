Выбрали 10 супер-увлажняющих кремов, бальзамов и лосьонов для тела

Главный бьюти-тренд года — фейсификация. Объясняем: это усовершенствованный и более специализированный подход к уходу за кожей тела, которая требует внимания не меньше (а иногда и больше!) чем лицо. Подкармливаем внутреннего космоголика и в придачу к чудо-банкам для лица (от питательных кремов до масел) запасаемся лучшими кремами, бальзамами и лосьонами для тела, которые достойны поселиться в вашей ванной.
Dr. Barbara Sturm
Лаборатория доктора Барбары Штурм (во главе фанбазы — Кейт Мосс и Гвинет Пэлтроу!) разработала крем для анти-возрастного ухода на основе ледниковой воды. За вау-эффект благодарим экстракты бузины и белого миндаля, которые укрепляют структуру тканей, повышают эластичность и восстанавливают упругость. Плюс масла карите, виноградных косточек, лугового пенника и оливы интенсивно напитывают кожу, защищают ее от сухости и преждевременного старения.
Institut Esthederm
Мощный союзник в борьбе с целлюлитом — кофеин, с которым мы давно знакомы по многочисленным скрабам. И не зря — чудо-ингредиент улучшает кровообращение и стимулирует процесс сжигания жиров, что помогает избавиться от «апельсиновой корки». Скраб — хорошо, а крем, в который помимо кофеина добавили клеточную воду (заслужила патент!) и экстракты манжетки, водорослей и листьев оливы — в сто раз лучше! Объясняем: пока кофеин при поддержке эсцина (вещество из семян конского каштана) оказывают лимфодренажное действие, клеточная вода (почти точная копия той жидкости, которая содержится в коже!), реактивируя энергию и функционал клеток, борется с подкожными изменениями (читай: целлюлитом), а комбо экстрактов ускоряет внутриклеточный метаболизм, тонизирует, увлажняет и стимулирует выработку коллагена.
Grown Alchemist
В составе крема для тела от австралийских травников Grown Alchemist собрался длинный перечень растительных ингредиентов: масла ши и жожоба интенсивно увлажняют; масла миндаля, виноградных косточек и шиповника успокаивают и оказывают антиоксидантное действие; витамин С (прямиком из мандарина!) делает кожу более упругой; а экстракт зародышей пшеницы укрепляет и разглаживает (спасибо витаминам А, Е, D и жирным кислотам в составе!).
Purearth
Крем для экстремально пересушенной кожи, обладатель международных призов, воздушной текстуры и бодрящего аромата мандарина — это все про баттер для тела Purearth. В поддержку цитрусу, который, кстати, не только благоухает, но и эффективно питает, добавили масла гималайского кедра, семян какао облепихи и абрикоса, а еще — душистые ладан и корицу. Получилась формула, богатая жирными кислотами, антиоксидантами, фитонутриентами, которая восстанавливает и глубоко увлажняет.
Linda Kristel
Останавливаем старение без косплея «Носферату»: запасаемся коллагеновым кремом-лифтингом Linda Kristel (бьюти-старожил заслужил доверие главной вампирши — Ренаты Литвиновой!). В ломбардской лаборатории смешали экстракт хвоща полевого, протеины сои, микс масел ши, авокадо, сладкого миндаля и проростков пшеницы, а еще — добавили коллаген и эластин: вместе они глубоко питают, восстанавливают водный баланс кожи, уплотняют ее текстуру, тонизируют и предотвращают потерю эластичности.
Comfort Zone
Очередная инновация от бьюти-визионеров Comfort Zone — ультралегкая тающая текстура лосьона Hydramemory Body Lotion. Макрогиалуроновая кислота с участием экстракта опунции обеспечивают максимальное увлажнение, повышают эластичность и тонизируют, а бетаин поддерживает оптимальный водный баланс даже в условиях сильного холода, сухого воздуха в помещении, загрязнений окружающей среды и агрессивных солнечных лучей.
Clarins
Экстра-питательный бальзам для тела Clarins с маслом карите (богато витаминами A, E, F), малиновой водой (восстанавливает и тонизирует), кислотами тамаринда (обладает антиоксидантным и антибактериальным действием) и полисахаридами овса (эффективно разглаживают) успокаивает раздраженную кожу, делает ее гладкой и эластичной. Бонус: легкая, тающая текстура моментально впитывается, не оставляя ощущения липкости.
Ligne St Barth
С опорой на бьюти-рецепты прабабушки и гедонизм Сен-Бартелеми Эрве Брин создал нежный лосьон для тела с ароматом карибской ванили. За питание отвечают морская вода (прямиком с родины отца-основателя) и масло авокадо холодного отжима — вместе они мгновенно увлажняют, повышают защитные свойства кожи и придают ей деликатное сияние.
л'Окситан
В главных ролях питательного молочка для тела л'Окситан — комбо масел карите и сладкого миндаля, которое увлажняет, борется с шелушениями, успокаивает раздражения. Уже после первого применения исчезает ощущения стянутости, а кожа выглядит более отдохнувшей и сияющей.
Zielinski & Rozen
Художница Полина Майер
Керамист Мария Колосовская
Скульптор Кирилл Бобылев
Керамист Мария Колосовская
Успокаивающий крем-медитация Zielinski & Rozen — лучший выбор для сухой и поврежденной кожи. В числе первых, чье доверие заслужила израильская бьюти-новинка, художники, скульпторы и керамисты: Кирилл Бобылев, Полина Майер, Мария Колосовская и Аркадий Петров одолжили для эксперимента свои иссушенные глиной, красками и растворителями руки. Результат: не только увлажненная и напитанная кожа, но и камерная съемка авторства Марии Груздевой.
За спасение от шелушений, раздражений и красноты отвечают пантенол, алоэ вера и витамин В5, а также масла ши, жожоба и оливы. А для ароматерапевтического эффекта в формулу добавили экстракт мяты, которая помогает справиться с тревогой, усталостью и головной болью.
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