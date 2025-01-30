Выбрали 10 супер-увлажняющих кремов, бальзамов и лосьонов для тела

Успокаивающий крем-медитация Zielinski & Rozen — лучший выбор для сухой и поврежденной кожи. В числе первых, чье доверие заслужила израильская бьюти-новинка, художники, скульпторы и керамисты: Кирилл Бобылев, Полина Майер, Мария Колосовская и Аркадий Петров одолжили для эксперимента свои иссушенные глиной, красками и растворителями руки. Результат: не только увлажненная и напитанная кожа, но и камерная съемка авторства Марии Груздевой.

За спасение от шелушений, раздражений и красноты отвечают пантенол, алоэ вера и витамин В5, а также масла ши, жожоба и оливы. А для ароматерапевтического эффекта в формулу добавили экстракт мяты, которая помогает справиться с тревогой, усталостью и головной болью.