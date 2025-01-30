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Выбрали 10 супер-увлажняющих кремов, бальзамов и лосьонов для тела

Главный бьюти-тренд года — фейсификация. Объясняем: это усовершенствованный и более специализированный подход к уходу за кожей тела, которая требует внимания не меньше (а иногда и больше!) чем лицо. Подкармливаем внутреннего космоголика и в придачу к чудо-банкам для лица (от питательных кремов до масел) запасаемся лучшими кремами, бальзамами и лосьонами для тела, которые достойны поселиться в вашей ванной. 

Dr. Barbara Sturm

Dr. Barbara Sturm, ДЛТ, 35 020 руб.

Dr. Barbara Sturm, ДЛТ, 35 020 руб.

Лаборатория доктора Барбары Штурм (во главе фанбазы — Кейт Мосс и Гвинет Пэлтроу!) разработала крем для анти-возрастного ухода на основе ледниковой воды. За вау-эффект благодарим экстракты бузины и белого миндаля, которые укрепляют структуру тканей, повышают эластичность и восстанавливают упругость. Плюс масла карите, виноградных косточек, лугового пенника и оливы интенсивно напитывают кожу, защищают ее от сухости и преждевременного старения. 

Institut Esthederm

Institut Esthederm, Naos, 14 070 руб.

Institut Esthederm, Naos, 14 070 руб.

Мощный союзник в борьбе с целлюлитом — кофеин, с которым мы давно знакомы по многочисленным скрабам. И не зря — чудо-ингредиент улучшает кровообращение и стимулирует процесс сжигания жиров, что помогает избавиться от «апельсиновой корки». Скраб — хорошо, а крем, в который помимо кофеина добавили клеточную воду (заслужила патент!) и экстракты манжетки, водорослей и листьев оливы — в сто раз лучше! Объясняем: пока кофеин при поддержке эсцина (вещество из семян конского каштана) оказывают лимфодренажное действие, клеточная вода (почти точная копия той жидкости, которая содержится в коже!), реактивируя энергию и функционал клеток, борется с подкожными изменениями (читай: целлюлитом), а комбо экстрактов ускоряет внутриклеточный метаболизм, тонизирует, увлажняет и стимулирует выработку коллагена. 

Grown Alchemist

Grown Alchemist, 7 800 руб.

Grown Alchemist, 7 800 руб.

В составе крема для тела от австралийских травников Grown Alchemist собрался длинный перечень растительных ингредиентов: масла ши и жожоба интенсивно увлажняют; масла миндаля, виноградных косточек и шиповника успокаивают и оказывают антиоксидантное действие; витамин С (прямиком из мандарина!) делает кожу более упругой; а экстракт зародышей пшеницы укрепляет и разглаживает (спасибо витаминам А, Е, D и жирным кислотам в составе!).

Purearth

Purearth, 7 670 руб.

Purearth, 7 670 руб.

Крем для экстремально пересушенной кожи, обладатель международных призов, воздушной текстуры и бодрящего аромата мандарина — это все про баттер для тела Purearth. В поддержку цитрусу, который, кстати, не только благоухает, но и эффективно питает, добавили масла гималайского кедра, семян какао облепихи и абрикоса, а еще — душистые ладан и корицу. Получилась формула, богатая жирными кислотами, антиоксидантами, фитонутриентами, которая восстанавливает и глубоко увлажняет.

Linda Kristel

Linda Kristel, «МильФей», 7 500 руб.

Linda Kristel, «МильФей», 7 500 руб.

Останавливаем старение без косплея «Носферату»:  запасаемся коллагеновым кремом-лифтингом Linda Kristel (бьюти-старожил заслужил доверие главной вампирши — Ренаты Литвиновой!). В ломбардской лаборатории смешали экстракт хвоща полевого, протеины сои, микс масел ши, авокадо, сладкого миндаля и проростков пшеницы, а еще — добавили коллаген и эластин: вместе они глубоко питают, восстанавливают водный баланс кожи, уплотняют ее текстуру, тонизируют и предотвращают потерю эластичности. 

Comfort Zone

Comfort Zone, 6 160 руб.

Comfort Zone, 6 160 руб.

Очередная инновация от бьюти-визионеров Comfort Zone — ультралегкая тающая текстура лосьона Hydramemory Body Lotion. Макрогиалуроновая кислота с участием экстракта опунции обеспечивают максимальное увлажнение, повышают эластичность и тонизируют, а бетаин поддерживает оптимальный водный баланс даже в условиях сильного холода, сухого воздуха в помещении, загрязнений окружающей среды и агрессивных солнечных лучей. 

Clarins

Clarins, 4 700 руб.

Clarins, 4 700 руб.

Экстра-питательный бальзам для тела Clarins с маслом карите (богато витаминами A, E, F), малиновой водой (восстанавливает и тонизирует), кислотами тамаринда (обладает антиоксидантным и антибактериальным действием) и полисахаридами овса (эффективно разглаживают) успокаивает раздраженную кожу, делает ее гладкой и эластичной. Бонус: легкая, тающая текстура моментально впитывается, не оставляя ощущения липкости. 

Ligne St Barth

Ligne St Barth, 4 360 руб.

Ligne St Barth, 4 360 руб.

С опорой на бьюти-рецепты прабабушки и гедонизм Сен-Бартелеми Эрве Брин создал нежный лосьон для тела с ароматом карибской ванили. За питание отвечают морская вода (прямиком с родины отца-основателя) и масло авокадо холодного отжима — вместе они мгновенно увлажняют, повышают защитные свойства кожи и придают ей деликатное сияние. 

л'Окситан

л'Окситан, 3 990 руб.

л'Окситан, 3 990 руб.

В главных ролях питательного молочка для тела л'Окситан — комбо масел карите и сладкого миндаля, которое увлажняет, борется с шелушениями, успокаивает раздражения. Уже после первого применения исчезает ощущения стянутости, а кожа выглядит более отдохнувшей и сияющей. 

Zielinski & Rozen

Zielinski & Rozen, 2 205 руб.

Zielinski & Rozen, 2 205 руб.

Художница Полина Майер
Мария Груздева

Художница Полина Майер

Керамист Мария Колосовская
Мария Груздева

Керамист Мария Колосовская

Скульптор Кирилл Бобылев
Мария Груздева

Скульптор Кирилл Бобылев

Керамист Мария Колосовская
Мария Груздева

Керамист Мария Колосовская

Успокаивающий крем-медитация Zielinski & Rozen — лучший выбор для сухой и поврежденной кожи. В числе первых, чье доверие заслужила израильская бьюти-новинка, художники, скульпторы и керамисты: Кирилл Бобылев, Полина Майер, Мария Колосовская и Аркадий Петров одолжили для эксперимента свои иссушенные глиной, красками и растворителями руки. Результат: не только увлажненная и напитанная кожа, но и камерная съемка авторства Марии Груздевой.

За спасение от шелушений, раздражений и красноты отвечают пантенол, алоэ вера и витамин В5, а также масла ши, жожоба и оливы. А для ароматерапевтического эффекта в формулу добавили экстракт мяты, которая помогает справиться с тревогой, усталостью и головной болью. 

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