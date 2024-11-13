Нашли 10 лучших питательных кремов на зиму

История французского бренда La Roche-Posay началась с термального источника, на основе которого в 1913 году создали лечебный спа-комплекс, до сих пор помогающий людям с дерматологическими заболеваниями. Волшебная вода входит в состав всех продуктов бренда, и питательный крем Nutritic Intense Riche — не исключение. В поддержку к термальной воде добавили МП-липиды, масло ши, витамин Е и ниацинамид, которые обладают увлажняющими, антиоксидантными, восстанавливающими и противовоспалительными свойствами (идеально для очень сухой и чувствительной кожи).