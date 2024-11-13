Нашли 10 лучших питательных кремов на зиму

В ожидании зимы готовим серьезный бьюти-арсенал: восполняем нехватку солнца средствами с эффектом сияния, для домашних спа-ритуалов (чтобы реже выходить на улицу) не забываем о флакончиках с арома-маслами, а от ветров за окном и сухости дома спасаемся ультрапитательными кремами. Вот 10 самых-самых, которые помогут коже пройти все испытания.
Valmont
Секрет эффективности питательного крема Valmont Prime Regenera I — тройная молекула ДНК, чья спиралевидная структура придает ей мощные увлажняющие, антиоксидантные и регенерирующие свойства. О суперсиле ингредиента в швейцарской клинике Valmont узнали еще в начале XX века — особую клеточную процедуру на основе тройной ДНК оценили Коко Шанель и Ингрид Бергман. В придачу к главному компоненту добавили тройную молекулу РНК и пептиды+ — вместе они способствуют сохранению эластичности кожи и поддержанию гидробаланса в клетках.
Margy's
Суперкомбо для зимнего ухода: масло ши смягчает, тонизирует и успокаивает, масло авокадо увлажняет и питает, а масло сладкого миндаля, обогащенное витамином Е, способствует выработке коллагена. В помощь маслам добавили гиалуроновую кислоту, витамины А и С для борьбы с возрастными изменениями и предотвращения появления новых морщин.
Clarins
Инновация парижского бьюти-старожила — омолаживающий крем для лица, созданный для ухода за кожей после 60 лет. Внутри — восемь органических экстрактов (шандры, вакаме, каланхоэ, конского каштана, баланитеса, бородавника, фурцеллярии и харунганы — ничего не понятно, но очень интересно), которые помогают сделать кожу лица более упругой, плотной и гладкой. В это время экстракт японской хурмы интенсивно питает и предотвращает появление возрастного желтоватого оттенка.
Comfort Zone
С наступлением ноября не выходим из дома без защиты от Comfort Zone. За глубокое питание и спасение сухой кожи лица от последствий мороза, ветра и других неблагоприятных внешних факторов отвечают масла ши и жожоба. А за сохранение молодости — биотехнологический экстракт мха, комплекс из мирта, бузины и граната, которые обладают антивозрастными и антиоксидантными свойствами.
Iope
Ведущий южнокорейский бренд Iope сделал ставку на ретинол еще 28 лет назад и не прогадал — сегодня чудо-ингредиент советуют всем, кто борется с акне, воспалениями, жирностью кожи и признаками возрастных изменений (морщинами, потерей тонуса кожи и пигментными пятнами). К производной витамина А (тому самому ретинолу) добавили компонент Super Flavonoid (из растения селагинелла), который напитывает кожу, делая ее упругой и сияющей.
d'Alba
Банка-спасение для сухой и тусклой кожи — питательный крем d'Alba с капсулами, внутри которых содержатся натуральне масла, веганские кермиды, витамин C и ниацинамид, и экстрактом белого трюфеля (благодаря витаминам группы В в составе нормализует обмен веществ и улучшает цвет лица). Тандем глубоко увлажняет и тонизирует кожу, возвращает ей естественное сияние, при этом не оставляет ощущения липкости.
л'Окситан
Веганская находка ноября — ультрапитательный крем от л’Окситан. Органическое масло карите (прямиком из Буркина-Фасо), богатое Омега-6 и каритеном, способствует питанию и увлажнению кожи, защищает от воздействия внешних агрессивных факторов (бесценно в условиях ситуативных оттепелей и лютых морозов), а также уменьшает ощущение стянутости.
Zielinski & Rozen
На создание ультрапитательного крема Zielinski & Rozen Эреза Розена вдохновила Россия с ее суровым климатом. Главную роль в спасении кожи лица от последствий затяжной зимы отдали маслу карите, которое на пятерку увлажняет, разглаживает, восстанавливает и избавляет от шелушений и других повреждений. Формулу дополнили витамином Е — мощным антиоксидантом с anti-age эффектом.
Centellian24
Звание бьюти-универсала в зимней косметичке присуждаем многофункциональному крему от южнокорейских гуру космецевтики Centellian24. Загибаем пальцы: содержимое тюбика разглаживает морщины, питает, увлажняет, борется с пигментными пятнами и обладаем лифтинг-эффектом. А запатентованный комплекс TECA влияет на общее состояние кожи — возвращает тонус и здоровый цвет лица.
La Roche-Posay
История французского бренда La Roche-Posay началась с термального источника, на основе которого в 1913 году создали лечебный спа-комплекс, до сих пор помогающий людям с дерматологическими заболеваниями. Волшебная вода входит в состав всех продуктов бренда, и питательный крем Nutritic Intense Riche — не исключение. В поддержку к термальной воде добавили МП-липиды, масло ши, витамин Е и ниацинамид, которые обладают увлажняющими, антиоксидантными, восстанавливающими и противовоспалительными свойствами (идеально для очень сухой и чувствительной кожи).
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