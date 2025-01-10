Выбрали 8 лучших масел для лица, с которыми кожа засияет (Rhode и не снилось!)

Гималайский Purearth превращает в ритуал весь процесс производства — от поиска и сбора ингредиентов высоко в горах до их ручного разлива по бутылочкам. Создательница бренда Кавита Кхоса уверена, что только через прямое взаимодействие с природой возможно обрести контакт с нашими (и растительными!) корнями. Эта философия отражается в каждом продукте Purearth. Например, в составе Illuminate Supercritical Face Oil — только натуральные масла. Пока ягоды дикой облепихи борются с акне и фотостарением, увлажняют и стимулируют выработку коллагена, абрикос, богатый витаминами А и Е, защищает кожу от воздействия окружающей среды. Формула обогащены лечебными эфирными маслами дамасской розы, листьев кашмирской герани и ладана, которые не только уменьшают воспаления и восстанавливают кислотно-щелочной баланс кожи, но и обладают успокаивающим и расслабляющим эффектом.