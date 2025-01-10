Выбрали 8 лучших масел для лица, с которыми кожа засияет (Rhode и не снилось!)

'Glazed donut' skin без регистрации, смс и даже тьюториалов Хейли Бибер — заслуга масел для лица, которые в два счета (а точнее — за ночь) приведут в чувство пострадавшую от всего на свете кожу, вернут ей упругость и здоровое сияние. Собрали восемь бьюти-чемпионов — от средств-инноваций с патентами и научными наградами до ароматных SPA-находок.
Augustinus Bader
Суперсила косметики Augustinus Bader — запатентованный комплекс TFC8®, который впервые был использован профессором Августинусом Бадером в геле для заживления ран. Эксклюзивная технология направляет ингредиенты — аминокислоты, витамины и синтезированные сигнальные молекулы — в клетки кожи, запуская естественный процесс восстановления и обновления. Кроме TFC8® в индиго-флакон добавили натуральные масла гранатовых косточек, бабассу, лесного ореха и семян каранджи — получилась мгновенно впитывающаяся формула, которая интенсивно увлажняет, борется с гиперпигментацией и морщинами, укрепляет липидный барьер и возвращает коже естественное сияние.
Skeyndor
Затейливая (и рабочая!) формула во главе со стволовыми клетками ягод годжи в липосомах, экстрактами джамбу и бобов люпина — дело рук ученых из умного бренда Skeyndor (доктора технических наук Хуана Морсильо и доктора химических — Публио Пуэнте). В команде поддержки — питательные масла зародышей пшеницы, кунжута, авокадо, макадамии и жожоба, которые возвращают к жизни даже экстремально обезвоженную кожу. Масло Skeyndor подходит для регулярного ночного ухода за сухой и зрелой кожей.
Purearth
Гималайский Purearth превращает в ритуал весь процесс производства — от поиска и сбора ингредиентов высоко в горах до их ручного разлива по бутылочкам. Создательница бренда Кавита Кхоса уверена, что только через прямое взаимодействие с природой возможно обрести контакт с нашими (и растительными!) корнями. Эта философия отражается в каждом продукте Purearth. Например, в составе Illuminate Supercritical Face Oil — только натуральные масла. Пока ягоды дикой облепихи борются с акне и фотостарением, увлажняют и стимулируют выработку коллагена, абрикос, богатый витаминами А и Е, защищает кожу от воздействия окружающей среды. Формула обогащены лечебными эфирными маслами дамасской розы, листьев кашмирской герани и ладана, которые не только уменьшают воспаления и восстанавливают кислотно-щелочной баланс кожи, но и обладают успокаивающим и расслабляющим эффектом.
Oskia
Британские бьюти-вундеркинды Oskia (покорили клиентов первым же дропом в 2009 году благодаря инновационной MSM, или естественной формуле органической серы, aka «молекула красоты») придумали самое универсальное масло, необходимо любой кожи. Загибаем пальцы: африканская амселла и водоросли Alaria Esculenta повышают упругость и эластичность, семяна сердцевидной лозы и эхиума успокаивают воспаления, рисовые отруби защищают от агрессивного воздействия окружающей среды, куркума выравнивает тон и придает сияние, а коктейль из звездчатки, семян подсолнечника и примулы вечерней укрепляет кожу, помогая избавиться от морщин.
Institut Esthederm
Безопасная альтернатива «субстанции» — обновленная антиэйдж-сыворотка из лабораторий Institut Esthederm. Технологи из Прованса усилили восстанавливающие свойства ретинола за счет микса из масел абрикосовых косточек, корня папируса и семян лимнантеса белого (растет на пастбищах в Северной Америке!): вместе выравнивают рельеф кожи и разглаживают мелкие морщины.
Comfort Zone
Спасаем лицо, пострадавшее от петербургских ветров, с помощью суперпитательного комбо натуральных масел годжи, макадамии, кунжута и риса, которые восстанавливают поврежденную кожу. Для более интенсивного восстановления кожи профи советуют наносить средство на всю ночь, а для дополнительного питания и антиоксидантного эффекта — добавлять несколько капель в крем. Бонус: масло с ароматом, достойным нишевого парфюма (с нотами фиалки, персика, розы, кедра, ванили и мускуса!) — повод организовать мини-SPA у себя в ванной и наконец повторить видео-тьюториалы с самомассажем.
Clarins
SOS-средство для обезвоженной кожи — Blue Orchid Treatment Oil, в главных ролях которого экстракты орхидеи и масла лесного ореха. Пока первая тонизирует кожу и стимулирует обновление клеток, второй — смягчает и защищает от потери влаги. Удобный дозатор не даст переусердствовать с количеством средства, а легкая, но насыщенная текстура быстро впитывается и не оставляет эффекта жирной пленки.
d'Alba
Амбассадоры белого трюфеля впервые отказались от ингредиента-фаворита, чтобы создать питательное средство для лица на основе 13 (!) масел — макадамии, оливы, вечерней примулы, шиповника, авокадо, соевых бобов, камелии японской, подсолнечника, облепихи, лаванды, сандала, горького апельсина и пачули. Вместе они увлажняют и тонизируют кожу, выравнивают тон и возвращают здоровое сияние. Несмотря на богатейший состав, масло не оставляет ощущения липкости и подходит для использования в качестве сыворотки перед кремом.
Комментарии (0)