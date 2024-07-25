10 лучших бьюти-наборов для путешествий

Летите с ручной кладью или просто не хотите брать полноразмерные уходовые банки? Тревел-наборы — для вас. Собрали лучшие косметички для лица, тела, волос и всего сразу (а кое-где даже о декоративке не забыли!).
Sisley
Меганабор от французского семейного бренда Sisley (с полувековой историей!) — для антивозрастного ухода. Многофункциональный крем для лица, крем для контура глаз и губ, лосьон для лица, сыворотка для упругости и еще одна — против морщин — борются сразу с тремя факторами старения: генетикой, окружающей средой и образом жизни. Им в поддержку в набор добавили массажер, который не только снимает напряжение с лицевых мышц, но и позволяет средствам проникать в кожу и работать более эффективно. Плюс внутри косметички поместились средство для снятия макияжа, блеск-карандаш для губ и парфюм Izia La Nuit Eau de Parfum (с нотами розы, мандарина, дубового мха и ванили) — готовимся к походу на фэшн-пляж Dolce & Gabbana в сицилийском Four Seasons (лучший по единодушному мнению СМИ и инфлюенсеров!).
Dr. Barbara STURM
Значительно сохранить место в чемодане поможет набор из семи бестселлеров Dr.Barbara STURM от доктора эстетической медицины немки Барбары Штурм (в ее косметологическом кресле побывали Ким Кардашьян, Ирина Шейк и Александр Вэнг). Полноценный уход начинается с очищения — за это ответственны пенка для умывания и бережно отшелушивающий скраб для лица. Второй этап: увлажнение с маской, сывороткой с гиалуроновой кислотой, кремом для области вокруг глаз против темных кругов и отечности и кремом для лица (кожа после него сияет!). Завершаем бьюти-ритуал антивозрастным кремом для тела — он глубоко питает кожу, делает ее более упругой и эластичной.
Heleo4
Лучший друг по уходу за кожей летом — SUMMER SPF50 SET от создателей инновационной методики по омоложению, борьбе с акне и регенерации кожи Heleo4. В главной роли — новинка бренда — санскрин, который предотвращает фотостарение и появление пигментации. За очищение отвечает противовоспалительная и антибактериальная пенка для лица. Утром наносим увлажняющий крем — солнечный свет повышает эффективность его активных ингредиентов, направленных против возрастных изменений и стимулирующих естественное оздоровление кожи. А вечером — восстанавливающий крем с сосудоукрепляющими и успокаивающими свойствами, который ухаживает за кожей после длительного пребывания на солнце. В придачу к чудо-банкам — чудо-резинка из натурального шелка — никакой электризации, спутывания и секущихся кончиков! Для удобства и красоты завязываем волосы не только перед зеркалом в ванной, но и на гастрорейвах в поп-апе U220 by ossu.eatery в «Севкабеле» (самый модный этим летом!).
d'Alba
Многоступенчатый уход от d'Alba — в одной косметичке. Солнцезащитный крем Waterfull Essence Sun Cream с максимальным фактором SPF 50+ не оставляет (ненавистного) белого налета на лице, увлажняет и придает свечение изнутри (а еще не скатывается под макияжем). Легендарная многофункциональная сыворотка-спрей с экстрактом белого трюфеля делает буквально все и даже больше: увлажняет, питает и обладает антиоксидантным эффектом. Используем ее не только в качестве сыворотки перед кремом, но и как освежающий мист в течение дня. Крем с тон-ап эффектом (не путать с тоником и тональным кремом!) — инновационное средство 3в1 (сыворотка + питательный крем + санскрин), которое выравнивает тон кожи, сужает поры и избавляет от темных кругов под глазами. Двойной удар против обезвоживания кожи — маска для лица с двойной формулой из эссенции и концентрата, которая обеспечивает глубокое увлажение и восстановление гидролипидного баланса (спасет лицо даже после барных марафонов Saint Petersburg Cocktail Week 2024!) .
Comfort Zone
Лучшая идея для подарка (конечно, себе!) — пять бестселлеров пармского бренда Comfort Zone в мини-форматах. Загибаем пальцы: очищающий крем (смоет даже SPF!), лифтинг-крем с маслом ши для упругости и тонуса кожи, питательный крем-сорбет с тающей текстурой для увлажнения на 24 часа, витаминный ночной крем с антиоксидантной формулой (работает, пока вы спите) и парфюмированный лосьон для тела с эфирными маслами сладкого апельсина, кедра и розы. Все ингредиенты родом из собственного Научного сада Davines Village в Италии.
Somelove
Бьюти-находка для путешествий с ручной кладью — четыре продукта в мини-формате (ровно 100 мл) от российского бренда Somelove. Внутри набора — мицелярная вода с соком алоэ вера, тоник для сияния кожи с ароматом бергамота, крем-гель для душа (лучший по версии wellness-премии RE.AWARDS!) и молочко с лифтинг-эффектом с витамином F и маслом брокколи (не оставляет липкости и белых следов). Бонус для зеленых: все продукты на 100% состоят из натуральных ингредиентов (состав настолько простой, что разберетесь даже без химического диплома!) и подходят для чувствительной кожи.
Grown Alchemist
Открытие для парфюм-гиков — ароматный квартет для тела и волос от Grown Alchemist с корнями в Австралии и химиками в Великобритании, Франции, Швейцарии и Испании. Гель для душа (ромашка, бергамот и розовое дерево), шампунь (роза, черный перец и шалфей), питательный кондиционер (роза, ромашка и лаванда) и увлажняющий лосьон для тела (розмарин и мандарин) — берем миниатюрки с собой в путешествия, в бани (нежаркое лето порой так и вынуждает купить абонемент в Фонарные!), в спортзал, а полноразмерные банки оставляем для домашних аромаритуалов.
Pyunkang Yul
Команда Pyunkang Yul придерживается skincare diet — никакого знаменитого корейского десятиступенчатого ухода, только минимум эффективных средств для создания условий для самостоятельного оздоровления кожи. Тревел-набор Pyunkang Yul hair&body travel kit — это функциональный уход с насыщенной формулой в мини-формате. Шампунь с экстрактом корня аира и маслом кокоса бережно очищает кожу головы и контролирует выработку себума. К нему в помощь — увлажняющий кондиционер с экстрактом корней ириса и хризантемы (sos-средство для сухих волос!). Лосьон для тела с церамидами с пятью видами гиалуроновой кислоты, маслами оливы и семян макадамии для увлажнения кожи и укрепления ее защитного барьера. Last but not least — гель для душа с минеральной солью и AHA-кислотами (отшелушивают и убирают излишки себума), экстрактом облепихи и цветков жимолости, которые успокаивают и придают коже сияние.
Caudalie
Любимчики от французского бренда Caudalie (их виноградный эликсир красоты обожают все — от топовых визажистов до Виктории Бекхэм) теперь в тревел-формате. В новой лимитке — культовый очищающий мусс с шалфеем, ромашкой и виноградом (на 97% натуральные ингредиенты); увлажняющий крем-сорбет (освежает и успокаивает кожу); гель для душа с ароматом флердоранжа, жасмина и кокоса; питательный лосьон для тела с гиалуроновой кислотой и маслом карите — моментально увлажненная и сияющая кожа без эффекта жирной пленки.
Orlane
Обезвоженная от перелетов и солнца кожа нуждается в особом уходе — с этим справится набор от старожила (существуют с 1947 года!) французской косметики Orlane (кстати, именно они придумали разделять кремы на дневные и ночные). Увлажняющая мицелярная вода бережно очищает, не оставляя ощущения стянутости. Легкий крем с питательной формулой успокаивает и уменьшает раздражения, замедляет процессы старения и защищает от загрязнений окружающей среды. Антивозрастной крем для области вокруг глаз стимулирует обновление клеток и и заметно уменьшает морщины. А ультрапитательный крем с маслом сладкого миндаля справится даже с самой сухой кожей.
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