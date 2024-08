10 лучших бьюти-наборов для путешествий

Команда Pyunkang Yul придерживается skincare diet — никакого знаменитого корейского десятиступенчатого ухода, только минимум эффективных средств для создания условий для самостоятельного оздоровления кожи. Тревел-набор Pyunkang Yul hair&body travel kit — это функциональный уход с насыщенной формулой в мини-формате. Шампунь с экстрактом корня аира и маслом кокоса бережно очищает кожу головы и контролирует выработку себума. К нему в помощь — увлажняющий кондиционер с экстрактом корней ириса и хризантемы (sos-средство для сухих волос!). Лосьон для тела с церамидами с пятью видами гиалуроновой кислоты, маслами оливы и семян макадамии для увлажнения кожи и укрепления ее защитного барьера. Last but not least — гель для душа с минеральной солью и AHA-кислотами (отшелушивают и убирают излишки себума), экстрактом облепихи и цветков жимолости, которые успокаивают и придают коже сияние.