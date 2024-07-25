10 лучших бьюти-наборов для путешествий

Многоступенчатый уход от d'Alba — в одной косметичке. Солнцезащитный крем Waterfull Essence Sun Cream с максимальным фактором SPF 50+ не оставляет (ненавистного) белого налета на лице, увлажняет и придает свечение изнутри (а еще не скатывается под макияжем). Легендарная многофункциональная сыворотка-спрей с экстрактом белого трюфеля делает буквально все и даже больше: увлажняет, питает и обладает антиоксидантным эффектом. Используем ее не только в качестве сыворотки перед кремом, но и как освежающий мист в течение дня. Крем с тон-ап эффектом (не путать с тоником и тональным кремом!) — инновационное средство 3в1 (сыворотка + питательный крем + санскрин), которое выравнивает тон кожи, сужает поры и избавляет от темных кругов под глазами. Двойной удар против обезвоживания кожи — маска для лица с двойной формулой из эссенции и концентрата, которая обеспечивает глубокое увлажение и восстановление гидролипидного баланса (спасет лицо даже после барных марафонов Saint Petersburg Cocktail Week 2024!) .