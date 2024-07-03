12 классных легких кремов на лето

В составе крема-сорбета для тела на основе гиалуроновой кислоты MilaMarsel — масло ши, пчелиный воск и серебряная вода, которые восстанавливают гидролипидную мантию (именно она защищает нашу кожу от вредного воздействия окружающей среды) и заживляют микроповреждения. За борьбу против ультрафиолетового излучения отвечает фуллерен — мощнейший из известных антиоксидантов. К нему в поддержку добавили витамины A, E и F. Несмотря на такую насыщенную формулу у крема бархатистая текстура — впитывается за считанные минуты. Для вау-эффекта используйте крем в качестве маски: нанесите плотным слоем на кожу рук или ног, наденьте перчатки или носки и оставьте минимум на 30 минут.