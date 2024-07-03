12 классных легких кремов на лето

Летом кожа нуждается не в убойном питании, а скорее в легком увлажнении, ощущении свежести и избавлении от жирного блеска. Выбрали 12 лучших кремов-сорбетов, которые сделают это и даже больше.
MilaMarsel
В составе крема-сорбета для тела на основе гиалуроновой кислоты MilaMarsel — масло ши, пчелиный воск и серебряная вода, которые восстанавливают гидролипидную мантию (именно она защищает нашу кожу от вредного воздействия окружающей среды) и заживляют микроповреждения. За борьбу против ультрафиолетового излучения отвечает фуллерен — мощнейший из известных антиоксидантов. К нему в поддержку добавили витамины A, E и F. Несмотря на такую насыщенную формулу у крема бархатистая текстура — впитывается за считанные минуты. Для вау-эффекта используйте крем в качестве маски: нанесите плотным слоем на кожу рук или ног, наденьте перчатки или носки и оставьте минимум на 30 минут.
[ comfort zone ]
Очередная инновация от бьюти-визионеров [ comfort zone ] — ультралегкая тающая текстура крема-сорбета Hydramemory Light Sorbet Cream (никакого эффекта пленки). Макрогиалуроновая кислота с участием экстракта опунции обеспечивают двойное увлажнение и не дают влаге испариться в течение 24 часов. А липиды и комплекс натуральных масел стоят на страже защитного барьера кожи. Результат: мягкая и напитанная кожа лица и ощущение свежести (как при +15 в июле!).
Sesderma
Суперсила крема HIDRADERM HYAL от Sesderma — три вида гиалуроновой кислоты, помещенные в крошечные липосомы. Это молекулы-контейнеры, которые повторяют состав нашей кожи и буквально сливаются с ней, позволяя протолкнуть все полезные вещества в глубокие слои, что особенно важно при борьбе с возрастными изменениями. Благодаря легкой текстуре крем моментально впитывается (а вы никуда не опаздываете).
Babor
Пре- и пробиотики, гиалуроновая кислота, витамин Е и экстракт сахарной свеклы — это не полный состав увлажняющего крема CLEANFORMANCE. Каждый из ингредиентов работает на интенсивное увлажнение и сохранение упругости кожи. Формула содержит светоотражающие пигменты, которые скрывают неровности и заставляют кожу светиться (вайб: I don't sweat I glow!).
Clarins
Увлажняющий крем Hydra-Essentiel — идеальное решение против жирного блеска благодаря органической пудре корня маниока в составе. Гиалуроновая кислота позаботится об увлажнении, а экстракт каланхоэ — о выработке собственной гиалуроновой кислоты и поддержке оптимального уровня влаги.
d'Alba
Бестселлер (конечно, после сыворотки-миста) корейского d'Alba — WHITE TRUFFLE DOUBLE SERUM & CREAM с уже известным экстрактом белого трюфеля, гиалуроновой кислотой, церамидами и коллагеном. В одной банке — сразу два этапа ухода: легкая гель-сыровотка глубоко увлажняет и успокаивает кожу, а насыщенный крем питает и эффективно борется с возрастными изменениями. Летом рекомендуем использовать для сухой кожи.
л'Окситан
Vegan-находка — невесомый летний крем для тела с маслом Карите л'Окситан, который на 95% состоит из натуральных ингредиентов. Легкая текстура позволяет ему максимально быстро впитываться в кожу, оставляя ее увлажненной и эластичной.
L'Erbolario
Крем для тела L'Erbolario Shades of Dahlia с ароматом георгина и маслом цветков пассифлоры — лучшая альтернатива тяжелому парфюму во время жары. Прибавьте к его плюсам питающие свойства кокосового и оливкового масел и увлажнение, которое обеспечивает гидролизованный протеин.
A'skin care
Крем-детокс от A'skin care обогащен кислородом, который мгновенно поступает в кожу и запускает процесс восстановления и омоложения. Воздушная текстура, похожая на суфле, приятно наносится и быстро впитывается, не оставляя ощущения жирности и дискомфорта.
DARLING*
Главный мастхэв лета — охлаждающий крем-сорбет DARLING* SKIN RELIEF. Ощущение свежести поддерживают керамиды, которые создают защитный барьер и удерживают влагу. Пока экстракты семян моринги и гибискуса работают над восстановлением кожи после агрессивного воздействия окружающей среды (вдруг вам выдалось лето в городе), хлорелла выравнивает тон лица и устраняет покраснения.
Earth Rhythm
В главных ролях крема для тела Earth Rhythm: рисовая вода, богатая аминокислотами и антиоксидантами, помогающая замедлить процесс старения кожи, и чайный гриб (aka комбуча), содержащий органические кислоты, которые улучшают тон и текстуру кожи лица (впридачу с воздушной йогуртовой консистенцией).
Natura Siberica
Бьюти-необходимость для обезвоженной кожи — аква-крем 3в1 Natura Siberica LAB Biome. Загибайте пальцы: гиалуроновая кислота увлажняет кожу и удерживает влагу во всех слоях, полифенолы сибирской чаги (там ей лечат все!) придают сияние, а экстракт кладонии снежной способствуют активной регенерации клеток и укрепляют структуру кожи.
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