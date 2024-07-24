Знакомьтесь, ресторатор Дмитрий Кюлленен — сделал из лапши файндайнинг и открыл моднейшую точку лета — поп-ап U220 by ossu.eatery в «Севкабель Порту»

Но не Ossu единым: Дмитрий собрал увесистый портфель ресторанных проектов, и в каждом — это феномен! — сложились команды-ураган: повара, музыканты, продюсеры. Однако, несмотря на масштаб бизнеса, шефповар/ресторатор Кюлленен не торопится, да и не собирается присваивать собственную фамилию группе подшефных заведений. Так что (Дима, прости!) мы сами обозначим, кто есть кто в Kullenen Family. Сеть лапшичных Ossu — это вы уже поняли. А еще есть японская кухня новой волны Lili New Wave Sushi. И авторская пекарня Tyttӧ Bakery — первую ищите на Vokzal 1853, вторую в Новой Голландии (плюс корнеры с выпечкой и суши есть в фудмаркете Balagan!). Наконец, «Современник» — темпераментный мьюзик-бар (один из лучших!). И премьера 2024 года — ресторан Pear.

И вот еще одно ноу-хау Кюлленена: любой попсовый жанр в общепите он может докрутить до произведения искусства — благодаря ремесленному, актуальному и неравнодушному подходу. Скажем, 2024 год — и повсюду гремит тренд на мьюзик-бары. Но только в «Современнике» сделали удобное расписание (старт всегда в 21:00 и 23:00 — не нужно гадать, застанешь артистов или нет) и обслуживание в зале: голосишь «Босоногого мальчика», а тебе и бэзил смэш поднесут, и рассчитают.

В U220, поп-апе ossu.eatery для рейверов на «Севкабеле», организовали уличное барбекю: кормят нажористыми дёнерами, сочными ребрышками с перуанским соусом антикучо только что с огня.

Или взять тот же Ossu: команда Кюлленена не штампует лапшичные по стандартному брендбуку, а для каждой локации придумывает что-то особенное. Для барфлаев на Некрасова смешивают остроумные коктейли (и умудряются поставить террасу с пинг-понгом на плотном трафике этой алкоштрассе) — наши краши “Privet, spish'?” с игристым и «Это было смело» на текиле. В U220, поп-апе ossu.eatery для рейверов на «Севкабеле», организовали уличное барбекю: кормят нажористыми дёнерами, сочными ребрышками с перуанским соусом антикучо, свиным стейком со сладкой горчицей и соцветием брокколи с кокосовым хойсином — всё только что с огня.

Отдельное почтение Кюлленену и Ко за их гениальные обеды в Ossu. Каждый день с 12:00 до 17:00 три блюда за чуть меньше чем 500 рублей — лапша, суп и закуска: доподлинно знаем, что на них с удовольствием ходят (и респектуют!) даже коллеги-рестораторы.