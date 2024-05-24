Вьетнамки и мыльницы — обувные мастхэвы лета

Переобуваемся из брог и лоферов в самую модную пляжную обувь — черные (или даже кислотно-лаймовые!) шлёпанцы с перемычкой и яркие аквашузы, которые этим летом спасают не только от гальки и ежей, но и от вечного утреннего вопроса «что надеть».
Вьетнамки
Присоединяемся к Ferragamo, Proenza Schouler и даже Дженнифер Лоуренс, которая не представляет лето без черных вьетнамок и в прошлом году вышла в них на красную дорожку Каннского кинофестиваля: берем похожие у модных визионеров Ushatava. Уверенно носим сланцы в городе, они легитимизированы показами и селебрити-стритстайлом. Фиксируем медленное, но уверенное возвращение марантов с Coperni, а за лучшие японоцентричные варианты отвечают Maison Margiela и Dries Van Noten.
За зелеными вьетнамками в духе Coperni идем к Casadei и Melissa (кислотно-лаймовый — важный тренд лета), за диким лео-принтом — к Melissa, а за полупрозрачными сланцами с акцентным y2k-стразом на перемычке — к итальянским обувным мастерам из Principe di Bologna.
Запасаемся таби-носками и носим вьетнамки далеко за пределами пляжа (да, так можно!). Для ужина в новоголландском Koi (первый азиатский ресторан Антонио Фреза!) надеваем вместе с трикотажным платьем в духе Proenza Schouler, а во время стрит-арт прогулки по Севкабелю (экскурсионный блокбастер лета!) следуем примеру Максимилиана Дэвиса и носим вместе с мрачными веточками и брюками-парашютами.
Мыльницы
Придуманные в 1980-х (для защиты ног от гальки и морских ежей) мыльницы, аквашузы, аквасоки, или Jelly Shoes (называйте как хотите!) лихо возвращаются в модный авангард: спасибо сестрам Олсен, смиксовавшими на подиуме пестрые пластиковые туфли с плечистыми монохромными пальто и акцентными платками-полотенцами. Этим летом мыльницы точно будут повсюду: от марсельского круизного шоу Chanel до коллекций обувного виртуоза Амины Муадди, выпустившей пластиковые аквашузы на фирменном каблуке-рюмке (идеально для пул-пати вечеринки).
Стилизуем мыльницы не только с парео и купальниками, но и с подачи Виржини Виар мэтчим с твидовыми комплектами, пестрыми кроше-кардиганами и джинсовыми капри (и помним про анклеты!). В случае ситуативного похолодания учимся у The Row, смело сочетающего аквашузы с пальто и тренчами (модный лайфхак для ранней осени).
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