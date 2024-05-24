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Вещи

Вьетнамки и мыльницы — обувные мастхэвы лета

Переобуваемся из брог и лоферов в самую модную пляжную обувь — черные (или даже кислотно-лаймовые!) шлёпанцы с перемычкой и яркие аквашузы, которые этим летом спасают не только от гальки и ежей, но и от вечного утреннего вопроса «что надеть». 

Вьетнамки

Bottega Veneta SS'24
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta SS'24

Chanel Resort 2025
Архивы пресс-служб

Chanel Resort 2025

Proenza Schouler SS'24
Архивы пресс-служб

Proenza Schouler SS'24

Coperni SS'24
Архивы пресс-служб

Coperni SS'24

Ottolinger SS'24
Архивы пресс-служб

Ottolinger SS'24

Sportmax SS'24
Архивы пресс-служб

Sportmax SS'24

Blumarine SS'24
Архивы пресс-служб

Blumarine SS'24

Ferragamo SS'24
Архивы пресс-служб

Ferragamo SS'24

Chanel SS'24
Архивы пресс-служб

Chanel SS'24

MSGM SS'24
Архивы пресс-служб

MSGM SS'24

Присоединяемся к Ferragamo, Proenza Schouler и даже Дженнифер Лоуренс, которая не представляет лето без черных вьетнамок и в прошлом году вышла в них на красную дорожку Каннского кинофестиваля: берем похожие у модных визионеров Ushatava. Уверенно носим сланцы в городе, они легитимизированы показами и селебрити-стритстайлом. Фиксируем медленное, но уверенное возвращение марантов с Coperni, а за лучшие японоцентричные варианты отвечают Maison Margiela и Dries Van Noten. 

The Row, ДЛТ, 111 000 руб.
Архивы пресс-служб

The Row, ДЛТ, 111 000 руб.

Maison Margiela, DayNight, 46 530 руб.
Архивы пресс-служб

Maison Margiela, DayNight, 46 530 руб.

Coperni, Studio Slow, 39 990 руб.
Архивы пресс-служб

Coperni, Studio Slow, 39 990 руб.

Dries Van Noten, Leform, 23 790 руб.
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten, Leform, 23 790 руб.

Casadei, NO ONE, 21 990 руб.
Архивы пресс-служб

Casadei, NO ONE, 21 990 руб.

Yume Yume, Peak, 18 160 руб.
Архивы пресс-служб

Yume Yume, Peak, 18 160 руб.

12Storeez, 16 980 руб.
Архивы пресс-служб

12Storeez, 16 980 руб.

Ushatava, 14 900 руб.
Архивы пресс-служб

Ushatava, 14 900 руб.

Principe di Bologna, NO ONE, 11 190 руб.
Архивы пресс-служб

Principe di Bologna, NO ONE, 11 190 руб.

Melissa Odabash, ДЛТ, 11 010 руб.
Архивы пресс-служб

Melissa Odabash, ДЛТ, 11 010 руб.

Suicoke, Leform, 10 390 руб.
Архивы пресс-служб

Suicoke, Leform, 10 390 руб.

Lalou, 9 200 руб.
Архивы пресс-служб

Lalou, 9 200 руб.

To Be Blossom, 8 990 руб.
Архивы пресс-служб

To Be Blossom, 8 990 руб.

Suicoke, Peak, 8 150 руб.
Архивы пресс-служб

Suicoke, Peak, 8 150 руб.

Melissa, Кенгуру, 7 199 руб.
Архивы пресс-служб

Melissa, Кенгуру, 7 199 руб.

За зелеными вьетнамками в духе Coperni идем к Casadei и Melissa (кислотно-лаймовый — важный тренд лета), за диким лео-принтом — к Melissa, а за полупрозрачными сланцами с акцентным y2k-стразом на перемычке — к итальянским обувным мастерам из Principe di Bologna.

Запасаемся таби-носками и носим вьетнамки далеко за пределами пляжа (да, так можно!). Для ужина в новоголландском Koi (первый азиатский ресторан Антонио Фреза!) надеваем вместе с трикотажным платьем в духе Proenza Schouler, а во время стрит-арт прогулки по Севкабелю (экскурсионный блокбастер лета!) следуем примеру Максимилиана Дэвиса и носим вместе с мрачными веточками и брюками-парашютами. 

Мыльницы

The Row Pre-Fall 2024
Архивы пресс-служб

The Row Pre-Fall 2024

Chanel Resort 2025
Архивы пресс-служб

Chanel Resort 2025

The Row Pre-Fall 2024
Архивы пресс-служб

The Row Pre-Fall 2024

Chanel Resort 2025
Архивы пресс-служб

Chanel Resort 2025

Придуманные в 1980-х (для защиты ног от гальки и морских ежей) мыльницы, аквашузы, аквасоки, или Jelly Shoes (называйте как хотите!) лихо возвращаются в модный авангард: спасибо сестрам Олсен, смиксовавшими на подиуме пестрые пластиковые туфли с плечистыми монохромными пальто и акцентными платками-полотенцами. Этим летом мыльницы точно будут повсюду: от марсельского круизного шоу Chanel до коллекций обувного виртуоза Амины Муадди, выпустившей пластиковые аквашузы на фирменном каблуке-рюмке (идеально для пул-пати вечеринки).

Melissa, Rendez-Vous, 4 350 руб.
Архивы пресс-служб

Melissa, Rendez-Vous, 4 350 руб.

Fashy, 1 056 руб.
Архивы пресс-служб

Fashy, 1 056 руб.

Melissa, 5 590 руб.
Архивы пресс-служб

Melissa, 5 590 руб.

Mursu, Lamoda, 1 290 руб.
Архивы пресс-служб

Mursu, Lamoda, 1 290 руб.

Swims, 3 500 руб.
Архивы пресс-служб

Swims, 3 500 руб.

Joss, Lamoda, 999 руб.
Архивы пресс-служб

Joss, Lamoda, 999 руб.

Almi, 915 руб.
Архивы пресс-служб

Almi, 915 руб.

Стилизуем мыльницы не только с парео и купальниками, но и с подачи Виржини Виар мэтчим с твидовыми комплектами, пестрыми кроше-кардиганами и джинсовыми капри (и помним про анклеты!). В случае ситуативного похолодания учимся у The Row, смело сочетающего аквашузы с пальто и тренчами (модный лайфхак для ранней осени). 

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