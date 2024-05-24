Вьетнамки и мыльницы — обувные мастхэвы лета

За зелеными вьетнамками в духе Coperni идем к Casadei и Melissa (кислотно-лаймовый — важный тренд лета), за диким лео-принтом — к Melissa, а за полупрозрачными сланцами с акцентным y2k-стразом на перемычке — к итальянским обувным мастерам из Principe di Bologna.

Запасаемся таби-носками и носим вьетнамки далеко за пределами пляжа (да, так можно!). Для ужина в новоголландском Koi (первый азиатский ресторан Антонио Фреза!) надеваем вместе с трикотажным платьем в духе Proenza Schouler, а во время стрит-арт прогулки по Севкабелю (экскурсионный блокбастер лета!) следуем примеру Максимилиана Дэвиса и носим вместе с мрачными веточками и брюками-парашютами.