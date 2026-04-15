11 закрытий этой весны: какие проекты прекратили существование

С открытиями весны разобрались. А теперь рассказываем о заведениях, которые завершили свой путь: сенсорная кухня, кафе в киностудии «Лендок», легендарный бар с уютным двориком и кей-поп кафе от блогеров — вот 11 закрытий этой весны.
«Документалист»
Закрылось кафе «Документалист» в парадном холле киностудии «Лендок». Гастропродюсер и идеолог заведения Артем Балаев сообщил, что это никак не связано с обсуждаемым кризисом ресторанной индустрии.
наб. Крюкова канала, 12
Cherchez Bistrot
На месте Cherchez Bistrot открылся новый проект «Бистротека». Хозяйка Дарья Кузьмичева ушла от концепции кондитерской: будет акцент на музыке, демократичное небольшое меню и коктейльная карта от Дани Золотухина (Catch 22, экс El Copitas).
наб. реки Карповки, 31к1
Salve
Закрылся ресторан Salve в «Русском доме». В ноябре 2025 года проект перешел в управление холдинга Agna Group (Василеостровский, Московский и Мальцевский рынки, ресторан AGA).
«Оценив перспективы и возможные риски, мы приняли решение о закрытии проекта. В текущий момент мы хотим сфокусироваться на других задачах компании и направить сильные кадры в ключевые подразделения АГНА ГРУП», — так прокомментировала закрытие Собака.ru операционный директор Виктория Слободенюк.
Басков переулок, 2
Tawny
Закрывается бар Tawny с уютным двориком спустя почти девять лет! «… надеемся, что это не навсегда, и мы сможем найти новое уютное и более вместительное место, чтобы переоткрыться», — делится команда. Бар работает до 10 мая.
наб. реки Фонтанки, 20
MIYU
Закрылась азиатская закусочная MIYU от создателей Charlie в культурном квартале «Брусницын». Команда взяла паузу пока до начала летнего сезона.
Кожевенная линия, 30
Jisco
Закрылось и кейпоп-кафе Jisco от блогеров во втором поколении — дочерей инфлюенсера Виктории Портфолио Мирославы и Златы.
Лиговский проспект, 30 (ТРЦ «Галерея»)
«Сон»
На месте ресторана «Сон» теперь работает итальянское бистро «Бьянка» Алексея Алексеева. Это совместный проект двух команд. «Сон» же переедет в другую локацию.
Кирпичный пер., 8
Blank
Клуб на Арсенальной набережной через два месяца перестанет существовать — сообщение об этом опубликовали в социальных сетях самого Blank. Последние вечеринки обещают 12 и 13 июня, лайнап объявят позже.
Арсенальная набережная, 1
«Дети на кухне»
Закрылся семейный ресторан «Дети на кухне» на Московском рынке. На данный момент заведение продолжает работу только в «Севкабель Порту (Кожевенная линия, 40). Закрытие не связано с общей волной, это локальное изменение сети.
ул. Решетникова, 12, Московский рынок
Elm
В марте закрылся азиатско-европейский ресторан Elm от Руслана Бабаджанова (Made in China) и Александра Кирюшина (KIDO). Проект прожил на Петроградке четыре года.
ул. Большая Зеленина, 18
«Эхо»
Прекратил работу ресторан сенсорной кухни «Эхо» на улице Восстания, — это был проект команды заведения Leth на Фонтанке (прямо напротив БДТ).
Восстания ул., 33
Комментарии (0)