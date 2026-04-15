11 закрытий этой весны: какие проекты прекратили существование

С открытиями весны разобрались. А теперь рассказываем о заведениях, которые завершили свой путь: сенсорная кухня, кафе в киностудии «Лендок», легендарный бар с уютным двориком и кей-поп кафе от блогеров — вот 11 закрытий этой весны.

«Документалист»

Закрылось кафе «Документалист» в парадном холле киностудии «Лендок». Гастропродюсер и идеолог заведения Артем Балаев сообщил, что это никак не связано с обсуждаемым кризисом ресторанной индустрии.

наб. Крюкова канала, 12

Cherchez Bistrot

На месте Cherchez Bistrot открылся новый проект «Бистротека». Хозяйка Дарья Кузьмичева ушла от концепции кондитерской: будет акцент на музыке, демократичное небольшое меню и коктейльная карта от Дани Золотухина (Catch 22, экс El Copitas).

наб. реки Карповки, 31к1

Salve

Закрылся ресторан Salve в «Русском доме». В ноябре 2025 года проект перешел в управление холдинга Agna Group (Василеостровский, Московский и Мальцевский рынки, ресторан AGA).

«Оценив перспективы и возможные риски, мы приняли решение о закрытии проекта. В текущий момент мы хотим сфокусироваться на других задачах компании и направить сильные кадры в ключевые подразделения АГНА ГРУП», — так прокомментировала закрытие Собака.ru операционный директор Виктория Слободенюк.

Басков переулок, 2

Tawny

Закрывается бар Tawny с уютным двориком спустя почти девять лет! «… надеемся, что это не навсегда, и мы сможем найти новое уютное и более вместительное место, чтобы переоткрыться», — делится команда. Бар работает до 10 мая.

наб. реки Фонтанки, 20

MIYU

Закрылась азиатская закусочная MIYU от создателей Charlie в культурном квартале «Брусницын». Команда взяла паузу пока до начала летнего сезона.

Кожевенная линия, 30

Jisco

Закрылось и кейпоп-кафе Jisco от блогеров во втором поколении — дочерей инфлюенсера Виктории Портфолио Мирославы и Златы.

Лиговский проспект, 30 (ТРЦ «Галерея»)

«Сон»

На месте ресторана «Сон» теперь работает итальянское бистро «Бьянка» Алексея Алексеева. Это совместный проект двух команд. «Сон» же переедет в другую локацию.

Кирпичный пер., 8

Blank

Клуб на Арсенальной набережной через два месяца перестанет существовать — сообщение об этом опубликовали в социальных сетях самого Blank. Последние вечеринки обещают 12 и 13 июня, лайнап объявят позже.

Арсенальная набережная, 1

«Дети на кухне»

Закрылся семейный ресторан «Дети на кухне» на Московском рынке. На данный момент заведение продолжает работу только в «Севкабель Порту (Кожевенная линия, 40). Закрытие не связано с общей волной, это локальное изменение сети.

ул. Решетникова, 12, Московский рынок

Elm

В марте закрылся азиатско-европейский ресторан Elm от Руслана Бабаджанова (Made in China) и Александра Кирюшина (KIDO). Проект прожил на Петроградке четыре года.

ул. Большая Зеленина, 18

«Эхо»

Прекратил работу ресторан сенсорной кухни «Эхо» на улице Восстания, — это был проект команды заведения Leth на Фонтанке (прямо напротив БДТ). 

Восстания ул., 33

