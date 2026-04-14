11 новых ресторанов в Петербурге: что открылось и что откроется весной 2026 года

Persimmon

Готовится к открытию

Эксклюзив! В конце апреля Алексей Алексеев вместе с партнером по Lotus Bistro Павлом Федотовым откроет ресторан восточной кухни Persimmon в доме Штрауха. Накормят кебабами, шашлыками и рыбой с открытого огня, но, кроме гриля, здесь заявлена еще и печь, из которой будут вылетать кюфта, лахмаджун, тажин из баранины и маклюба из курицы.

ул. Большая Морская, 23/12