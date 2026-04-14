11 новых ресторанов в Петербурге: что открылось и что откроется весной 2026 года

Кухня страны Басков в прочтении сооснователя «Шаляпина» Леонида Ноткина, бар-лаборатория в квартале писателей от команды Laboratorio Distilita и ресторан восточной кухни Persimmon, который открывает Алексей Алексеев в доме Штрауха (с большими арочными окнами!) на Большой Морской — шеф-редактор «Что где есть в Петербурге» Дарья Павлюкевич составила гастромашрут по случившимся и грядущим открытиям весны!

«Баски & Монегаски» 
Открыто

Нарядный ресторан (с картинами топорописца!) баскско-французской кухни от Леонида Ноткина («Шаляпин»), Анны Ананьевой (Friends of Friends) и Элины Ихсановой. В меню: каталонская колбаса бутифарра, креветки розенберга, эмпанадас, бискотти и «крем-карамель», настоянный на шкурках банана.

ул. Провиантская, 3

Persimmon 
Готовится к открытию

Эксклюзив! В конце апреля Алексей Алексеев вместе с партнером по Lotus Bistro Павлом Федотовым откроет ресторан восточной кухни Persimmon в доме Штрауха. Накормят кебабами, шашлыками и рыбой с открытого огня, но, кроме гриля, здесь заявлена еще и печь, из которой будут вылетать кюфта, лахмаджун, тажин из баранины и маклюба из курицы.

ул. Большая Морская, 23/12

Alkemista
Открыто

Бар-лаборатория в квартале писателей от команды Laboratorio Distilita. Здесь и правда химичат: ребята за стойкой работают на собственном крепком алкоголе — от джинов и роторно-вакуумных дистиллятов до вермутов, ликеров и биттера из горечавки. Отдельная сюжетная линия: коктейли на спилантесе (гимлет на электроцветах — маст-хэв!).

ул. Жуковского, 14

TONY
Готовится к открытию

Стасидия от батюшки, икона, написанная по оригиналу XIX века, и запах ладана — нет, мы не в церкви, а в бистро «Тони» (со своей пекарней, которое вот-вот откроется в доходном доме Чайковской). Для оформления интерьера привлекли ремесленников.

Озерный пер., 7

LowKitchen
Открыто

Нашумевший фудтрак с сэндвичами от Юрия Келько, бывшего шефа ресторана Harvest, открыл сезон. В этом году к «бутербродному паровозу» прибавился американский дом на колесах Airsteam, где хранят заготовки. Пробуем сэндвичи на японском молочном хлебе Хоккайдо с хрустящим цыпленком и коул-слоу или с мортаделлой и песто из петрушки.

Южная дорога, 11

Gaby
Готовится к открытию

В апреле бистро новой волны gaby откроется на набережной Карповки. Этот дебютный проект молодого ресторатора Анастасии Шушковой. Манифест меню — ugly but good: фокачча-сэндвич с хрустящей корочкой, люля-кебаб с белой фасолью, мак-н-чиз с мясом и паста с митболами.

наб. реки Карповки 31, к. 1

«Восточные сладости»
Открыто

На Невском возродится любимый ленинградцами магазин пахлавы и ореховых трубочек, работавший на главном проспекте города в середине прошлого века. В интерьере отобразят отсылки к историческому наследию через декоративные арки в оконных проемах, мозаику, стеклянные бра и светильники с латунными элементами.

Невский пр., 104

POOOL
Готовится к открытию

В мае шеф-повар Владимир Чистяков откроет бистро с шампань-баром — в духе пышных нулевых. В основе меню — картофель (с черной икрой!), грузди со сметаной, ароматным маслом и ялтинским луком, крем из бычков в томатном соусе со сливочным сыром и каперсами, крошка-картошка с тушеными куриными бедрами.

ул. Фонтанная, 1

«Санисайд»
Готовится к открытию

Кафе от Валентины Чудиной откроется в апреле в культурном кластере Seno (G47). Здесь проповедуют внимательное отношение к себе (в планах — собственная линейка функциональных продуктов и добавок): в меню сырники и тосты соседствуют с растительными и безлактозными блюдами.

ул. Гороховая, 47Б

«Бистротека»
Открыто

Новый проект вместо Cherchez Bistrot откроется уже 13 апреля. Хозяйка бистро Дарья Кузьмичева ушла от концепции кондитерской: будет акцент на музыке, демократичное небольшое меню и коктейльная карта от Дани Золотухина (Catch 22, экс El Copitas).

наб. реки Карповки, 31к1

«Невский, 1»
Готовится к открытию

Совсем скоро откроется проект московского ресторатора Александра Оганезова в бывшем здании Первого частного коммерческого банка. В роскошном атриуме — итальянский ресторан и винтовая лестница, которая ведет в сигарный клуб с видом на Зимний дворец, а еще огромное количество охранных обязательств и работа с КГИОП: многие элементы пришлось восстанавливать по архивным фотографиям.

Невский пр., 1/4

