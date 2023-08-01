Меня нет ни в одной социальной сети, кроме, наверное, странички во ВКонтакте, заведенной в детстве, где сейчас написано что‑то вроде «Последний раз был в сети в 2018 году». Я совершенно непубличный человек — должен же быть в семье какой‑то баланс. (Смеется.) Но справедливости ради скажу, что в том, что Вика стала блогером, есть моя заслуга. Когда она двенадцать лет назад показала мне YouTube и сказала, что хотела бы попробовать вести канал, но сестра отговаривает, потому что все ниши уже заняты, я сел, изучил всех самых популярных русскоязычных и зарубежных ютьюберов — и поехал покупать ей камеру.

Иногда я даже что‑то придумываю для ее влогов. Как‑то стекло нашего «Роллс‑ройса» повредил камешек, пошла трещина и страховая компания выписала его замену. И накануне сервисного обслуживания я предложил Вике разбить его битой — и записать ролик с шуткой о том, что она делает это на спор. Это дико зашло — и не только в интернете, об этом написала и пресса, изданий сорок, от «Фонтанки» до «Аргументов и фактов». Конечно, никто не знал про замену стекла и комментарии были в том числе довольно злые из серии «Вот дура, что тебе муж на это скажет». А мы угорали: «Если бы вы знали, что на самом деле это была идея моего мужа!» Потом, конечно, Вика рассказала, как все обстояло на самом деле, но эффект был достигнут фееричный.

Я занимаюсь девеломпентом и рыбным бизнесом. На берегу Тулмозера в Карелии построил эко-деревню, потому что моя мама родом из тех мест и ребенком я часто проводил там все лето. Tulema — история про корни, она появилась задолго до моды на путешествия по России, что теперь это стало супермодным, как и сам регион — Республика Карелия три года назад отметила столетний юбилей со дня основания, и к этой дате правительство подготовило всевозможные поддержки для развития бизнеса: отмены НДС, субсидии и гранты, которыми пользуются многие компании.

Это важно, вспомните, Сочи раньше никого особенно не интересовал, а Олимпиада и господдержка дали такой импульс, что теперь недвижимость там стоит дороже, чем в Москве. К Карелии очень большой интерес — потрясающая природа, мраморный каньон Рускеала, Валаам, не так давно запустили ретропоезд — мы уже на нем катались. Если заранее подготовиться, то можно составить чудесное путешествие. Еще там восстанавливают деревни, где можно изучить крестьянский быт и местные традиции — рядом с нами есть Кинерма, а недавно мы ездили в деревню юмора Киндасово, так они себя называют — самая веселая деревня Карелии, и там реально у жителей шуточки и прибауточки. Мы не отстали, назначили дочь Злату директором местного сплетцентра. Девочкам, кстати, очень нравятся такие вылазки. Да и у нас на экобазе — особенно теперь, когда мы завели барашков, пони и лошадей — просто для красоты.

Я думал, вся эта затея никогда не окупится, делал все для себя и чтобы появилось что‑то хорошее в местах моего детства, а в итоге все стало очень круто развиваться. Очень мощная конверсия от влогов Вики — за лето она делает три получасовых ютьюб‑ ролика о поездках в Карелию — у нее большая и платежеспособная аудитория. Особенно заходят истории со стройки и «было — стало»: людям нравится наблюдать прогресс, один домик начали, второй закончили.

В этом году мы начали строить еще одну экобазу в Карелии, она будет в другом стиле — с домами с панорамными окнами на воду, плюс я задумал глэмпинг на Ладоге — рядом с нашей форелевой фермой. Это еще один бизнес, который начался с небольших объемов, а вырос в серьезную историю. Меня всегда удивлял потенциал на выращивание рыбы и совсем крошечные объемы производства: Россия выращивает 350 тысяч тонн, Норвегия — 1 700 тысяч тонн, а Китай — 65 миллионов тонн. Мы с девелопером Юрием Грудиным при поддержке правительства Ленобласти строим холдинг «Органический рост» — объединение крупных рыбоводческих хозяйств на Северо-Западе, огромное производство с автоматизированной кормовой платформой. Первый этап запущен, рыба уже плавает, растет.

Из планов — запустить три участка на Черном море под устрицы и мидии и проект по выращиванию лосося в Мурманске, целая бухта сто гектаров в Териберке, там можно выращивать 20 тысяч тонн рыбы. Вы удивитесь, но вся выращиваемая в России рыба соответствует экостандартам: у нас запрещены технологии биостимуляторов, ГМО и добавки в кормах.