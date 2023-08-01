Обладательница двух «золотых кнопок» YouTube за каналы, на которые подписалось больше миллиона человек, рекордсмен соцсети коротких видеороликов Likee и самый профессиональный инфлюенсер Петербурга создала аккаунты своим дочерям Мирославе и Злате: внимание, теперь в городе появились блогеры во втором поколении. Кардашьяны, подвиньтесь!
На Виктории: платье ATELIER BISER, ботильоны 3JUIN (NO ONE)
Как называется соцсеть, в которой скоро будет все? И почему люкс работает как секта?
Феноменально: ты, блогер с миллионной аудиторией, завела каналы своим дочерям Злате и Мирославе — и у них уже сотни тысяч подписчиков. Люди дарят детям квартиры на совершеннолетие, а ты — готовый бизнес. Получается, у вас растут блогеры во втором поколении. Такой тикток-хаус ин да хаус!
Ксюш, тикток‑хаус?
Я что-то не то сказала?
Тикток‑хаус — это примерно как отправлять в ватсапе картинки с нарисованным солнышком и подписью: «С добрым утром, любимая!» Или меня недавно дочери попросили: «Мам, три смеющиеся рожицы не надо уже посылать». Тикток‑хаус оказался нежизнеспособной моделью: пока ты будешь его собирать, вырастет новое поколение звезд. Самая актуальная соцсеть прямо сейчас — это Likee. Вот увидишь, через полгода там будут абсолютно все. В Likee можно устраивать коллаборации, снимать совместные видео, создавать комьюнити, чтобы друг у друга пиариться. Если меня с кем‑то и сравнивать, то с семейством Кардашьян: Крис Дженнер раскрутила своих детей и получает что‑то около 10 процентов от дохода каждого.
На Злате: жакет LESYANEBO, шорты АTELIER BISER, водолазка LES COYOTES («Кенгуру»); на Мирославе: жакет LESYANEBO, шорты STELLA MCCARTNEY («Кенгуру»); на Виктории: жакет, жилет и шорты LESYANEBO
Обожаю цифры! И сколько ты собираешься заработать процентов?
У меня нет цели заработать, зарабатывает в нашей семье мой муж Максим. Меня интересует популярность, рекорды просмотров и помощь моим детям в самореализации, потому что для них соцсети — суперактуальная тема. При этом я не навязываю им блогерство, это их собственный запрос. Более того, Мирослава и Злата благодарят меня каждый день. Им в школе завидуют, что их мама — Виктория Портфолио. Иногда мне приводят примеры непо‑бейбис — детей, которые стали знаменитыми в нежном возрасте, и это их сломало. Но думаю, все зависит от характера. Мое дело — предупредить девочек обо всех возможных сложностях, а они сами выберут, в писываться или нет. Пока они видят только плюсы. Стать блогером‑миллионником для сегодняшних детей — это как для нас было стать космонавтом, самая большая мечта. Популярность — это деньги и власть, а блогерство может довольно быстро помочь этого достигнуть.
Аккаунты девочек тоже скоро начнут приносить серьезные деньги?
Да, Мирослава только что записала свою первую песню: «Та самая девчонка» оказалась на первом месте по переходам из соцсетей, ее смогла обогнать только Anna Asti с треком «Царица». Мы с Максимом даем детям определенную финансовую свободу — да, с успешного проекта можно купить новый телефон или сумочку Diesel, кстати, очень модный у подростков бренд, почему нет? Но это максимум. Карманные деньги девочки получают за хорошую учебу: при аттестате с отличными оценками наша частная школа возвращает на детскую кредитную карту процент от стоимости обучения.
Кешбэк за оценки! А что, так можно было?!
Да, и это прямо стимул. Но знаешь, дети сейчас вообще не одержимы деньгами или брендами. Их приоритет — индивидуальность. Например, создать определенный образ, неважно какими средствами, хоть из масс‑маркета. Так и говорят: «Мама, нам нужна эстетика!» Эстетика — главная ценность. На этот предмет дети внимательно изучают Pinterest — это все еще актуальная сеть. Посуда Hermes для них не эстетика, а чашечки с розовыми крышечками в стиле K‑pop — да. Дорогая косметичка с логотипом им не нужна, а вот кавайный пенал с котиками — очень даже.
Любопытно, закладывает ли люкс эту тенденцию в свои тренд-репорты: у нового поколения и правда совсем другие маркеры успеха, и это точно не бренды.
Самое удивительное, что и до нашего поколения наконец‑то стало доходить то, что люкс их разводит. Я много лет была главным в Петербурге клиентом большого модного дома, и только сейчас, когда многие бутики в России закрыты, поняла, что в обработке меня как потребителя присутствовали все признаки секты. Чувство вины — надо что‑то купить, потому что меня привезли, допустим, на показ в Рим или на ужин с Бернаром Арно (об этом мероприятии я даже сняла влог). Или чувство избранности: «Виктория, мы выбрали пять человек в России, которые могут купить эту лимитированную сумку. Киркорова, вас и еще троих». И никто меня не спрашивал, хочу ли я ее вообще. Это же счастье: модный дом одобрил твою кандидатуру, и ты обязан приобрести ненужную тебе вещь по нереальной цене. Ты вроде понимаешь, что это маркетинговая кабала, но все равно потребляешь, а как еще доказать, что ты успешный? Новой сумочкой или часами. Так вот молодежи все это не надо, их интересуют популярность и статистика просмотров.
На Виктории: боди, топ и легинсы REJO, босоножки 3JUIN (NO ONE)
Я думала, что поезд по направлению «успешный блогер» давно ушел и раньше было нужно начинать. Многие говорят, что интерес к соцсетям сильно упал.
Мирослава села на него четыре месяца назад и нормально едет. Но буду честной — за успехом ее песни в соцсетях стоит не только ее несомненный талант, но и мой труд, который не особенно виден. Много кто классно поет, но при этом выступает в барах или караоке. Конечно, раскрутка решает. Инстасамка практически без вокальных данных собрала почти 90 миллионов прослушиваний на YouTube с песней «За деньги — да», потому что очень плотно занимается своим продвижением, в том числе в Likee и в Shorts на YouTube. Поэтому я заранее начала жесткий прогрев: снимала ролики о том, с какими трудностями сталкивается Мирослава при записи своей первой песни, делилась эмоциями и переживаниями с аудиторией.
Чтобы ролик зашел, нужен классный сценарий — я все это придумываю сама. Где‑то нужно попросить о поддержке, где‑то заинтриговать — и когда в итоге я выкладываю ссылку на песню, то она сразу оказывается на первом месте по прослушиваниям и скачиваниям. Мы только что сняли Мирославе клип с очень дорогим продакшном, в нем задействованы пятьдесят человек только команды, но это не значит, что я бездумно трачу деньги — я уже понимаю, что роялти c каждого прослушивания трека от музыкальных сервисов это окупят.
На Виктории: шляпа ATELIER BAGATELLE, жакет BOTROIS, топ UGLY SWEATER CLUB, трусы CHOIS, туфли FABI (NO ONE)
Почему лайфхаки по вирусному контенту бесполезны?
Ты не думала сделать собственное диджитал-агентство или курсы по продвижению аккаунтов в соцсетях?
Мне интересно инвестировать только в себя. Например, создать второй канал на YouTube и за него тоже получить «золотую кнопку» (награда сервиса пользователям, число подписчиков которых составляет один миллион и больше. — Прим. ред.). Еще я передаю знания своим детям — хочу вложить в них за следующие три года весь свой двенадцатилетний блогерский опыт. Я и так живу на скорости, умноженной на три, а если буду еще масштабироваться и заниматься чужим контентом, то попаду в психушку. И я вообще не люблю делиться лайфхаками — это почти всегда бесполезно. Решает только собственный опыт.
Вместо курсов и марафонов нужно все время снимать, искать свою нишу, анализировать, что смотрят лучше, и развивать это направление. Я пробовала самые разные темы, изучала статистику каждого ролика, все, что вирусилось, тут же поддерживала серией подобных. Если реакция была слабой, делала работу над ошибками: «Ага, на 14-й секунде зритель уходит, что же там было? Фраза про подписку на канал, значит, переморозила аудиторию». Тогда я делала перемонтаж и выкладывала заново. Такой подход дает результаты — мой последний ролик посмотрели 7 миллионов. Так что курсы — трата времени. Более того, иногда из-за обилия теоретической информации еще страшнее начинать. Хотя надо просто разложить все на микродействия и работать.
Меня часто спрашивают про режим дня и секреты, но главный секрет упирается в глагол «делай». Поэтому большинство так и остается потребителями, а не создателями контента.
На Виктории: жакет BOTROIS, платье LORIS AZZARO (Meowshka Vintage), свитер UGLY SWEATER CLUB, босоножки 3JUIN (NO ONE)
Тем не менее я спрошу тебя про режим: ты превратила всю свою жизнь в контент, и похоже, что это работа 24/7. Даже строительство загородного дома стало настоящим реалити-шоу. Кстати, ты тоже получила все бесплатно за интеграции, как это сделала Ксения Собчак?
Нет, крупные бренды — «Мегафон» и «Тинькофф» — чаще всего покупают у меня прероллы, то есть свои рекламные вставки. Иногда я делаю нативную рекламу, но это обычно большой контракт вроде «Золотого яблока». В загородном доме мы делаем всё сами за собственные средства, а в квартире да, была однажды интеграция за кухонный гарнитур. Строительство само по себе очень хорошо заходит, люди обожают формат «было — стало».
Что касается контента, у меня выстроен жесткий план: каждый день три вертикальных видео, раз в неделю — получасовой влог, плюс сториз и все остальное. В Петербурге я таких блогеров больше не знаю. Я искренне не понимаю, почему у меня здесь нет конкурентов. Мне иногда хочется подойти к человеку, потрясти его и сказать: «У тебя же все есть, чтобы добиться результатов! Почему ты не делаешь?» Для меня это загадка номер один. У многих даже есть деньги, чтобы нанять команду. Ну что с вами не так? Это же доходы, популярность, да и просто классно. Если прямо нечего показать — комментируй чужие интервью, в YouTube часто делают материал на контенте других авторов, например, психологические или юмористические разборы. Главное — выпустить их быстро. Если нет своих мыслей — пиши обзоры или распаковки. Это легкий путь, но такой скользкий. Признаюсь, у меня возникал подобный соблазн, ведь генерировать оригинальный контент дико тяжело. Я знаю, что если выскажусь на хайповую тему типа ареста Блиновской, то порву интернет, но выбрала другой путь — медленный и стабильный.
На Виктории: жакет, жилет и шорты LESYANEBO; на Мирославе: жакет LESYANEBO, шорты STELLA MCCARTNEY («Кенгуру»); на Злате: жакет LESYANEBO, шорты АTELIER BISER, водолазка LES COYOTES («Кенгуру»)
Столько уже есть примеров тех, у кого все получилось. Например, Влад Бумага, он же А4 (один из самых популярных блогеров и инфлюенсеров сделал себе имя на видеороликах для детей, на июль 2023 года у него 45 миллионов подписчиков и 23 миллиарда просмотров в совокупности. — Прим. ред.), снимал комнату в хостеле, а сейчас покупает себе самолеты. У него очень крутое таргетирование на детей 5–9 лет, большая команда и все функционирует слаженно — настоящая машина! Он прямо пашет. Аудитория видит вот это же «было — стало» — и менталитет меняется. Раньше все думали, что если ты чего-то добился, то за этим стоят продюсеры или инвесторы, а сейчас стало понятно: даже в маленьком городке ты можешь стать суперзвездой. Мне пишут: «Вика, я ведь мог стартовать раньше и быть успешным», — ну так начните сейчас.
На Виктории: платье ATELIER BISER, ботильоны 3JUIN (NO ONE)
Какие правила контента актуальны прямо сейчас? И что (не) делать, чтобы улететь в теневой бан?
Но аккаунты твоих дочерей так мощно стартанули именно потому, что ты четко построила стратегию продвижения и конверсию от своей аудитории. Завести профиль с нуля и сразу получить сотни тысяч подписчиков невозможно.
Возможно, но мне, например, не удалось. Так везет единицам, когда складывается все — место, время, харизма, актуальность, и нужно понимать, что ты избранный. Попадать в топы я стала только на шестой год блогерства, когда перешла на формат коротких вертикальных роликов.
Дело было так: я случайно нашла в телефоне смешное видео, где сижу на капоте своего желтого кабриолета и кричу подруге: «Сфоткай меня, пока хозяин не пришел! Ой, я поцарапала каблуками капот, давай скорее!», — и оно собрало шесть миллионов просмотров за один вечер. Я тут же позвонила своим помощницам Яне и Юле и сказала, что завтра утром мы снимаем такой же сюжет с другой моей машиной — и этот ролик тоже залетел. Все, с этого дня мы работали в три раза больше, я так долго ждала успеха. Это был шанс, который нужно удержать. В итоге видео с тэгом «снимай скорее» у меня штук двадцать, а я и моя команда узнали всё об автомобилях: я стала делать обзоры машин и получила статус главного автоблогера России в TikTok.
Так что у меня не было триумфального захода, как, например, у Дани Милохина — он завирусился буквально с первых видео. Если получилось, ты должен работать как не в себя, но я заметила, что как раз те, кто не приложил усилий, быстро становятся сбитыми летчиками. Стать «сбитым летчиком» — мой самый большой страх. Ужасно упасть, когда ты уже был на вершине. На моем веку таких историй было много: Рома Желудь, Ивангай (обладатель «бриллиантовой кнопки» YouTube за канал, достигший десяти миллионов подписчиков. — Прим. ред.), Даня Милохин — все они взлетели за пару месяцев. Лена Крыгина с сумасшедшим потенциалом и харизмой зашла круто и мощно, в какой-то момент она была супервостребована, а ее канал был во всех рекомендациях, но потом, вместо того чтобы давать классные советы, она стала больше рекламировать, моментально упали просмотры, на что Лена никак не отреагировала — и все, ниша занята.
На Виктории: платье ATELIER BISER
Я все эти ситуации проанализировала раз двадцать и поняла, что срабатывает такой психологический фактор — и скаженное представление о том, что успех в соцсетях легко повторить. Кажется, что в любой момент можно отдохнуть, а потом на эти же позиции вернуться. Это не так. Возвращаться придется практически с нуля. Поэтому да, я устаю, но всегда слежу за тем, чтобы быть актуальной и восхищаюсь теми, у кого это получается.
Еще мне очень нравятся петербургские блогер и писатель Ирина Оганова и коуч Альберт Сафин с его форматом познавательных видео. Круто работает Филипп Киркоров. Ольгу Бузову дети уже не знают, а его знают все, потому что как только появляется новый популярный блогер, тот сразу же с ним записывает Likee или Shorts — бренд на бренд. Это надо чувствовать. Киркоров мог успокоиться давно, а остался ненасытным в хорошем смысле. Я тоже постоянно держу руку на пульсе, потому что все очень быстро меняется, новая соцсеть — это новые правила.
На Виктории: свитшот РLANTA ROSA, брюки АTELIER BISER
Как изменились правила контента за эти двенадцать лет?
Все стало быстрее: раньше у меня один кадр длился три секунды, а сейчас две: аудитория не выдерживает провисания даже в одну секунду. От горизонтальных получасовых видео все перешли на вертикальные и короткие. Раньше можно было разговаривать спокойным голосом, теперь никого не зацепит неэмоциональная речь, нужно постоянно менять интонации, выкидывать лишние слова, я все время себя редактирую, думаю, что еще можно выкинуть.
Людям стало скучно смотреть одну картинку, хорошо делать экран в экране: на одном я что-то рассказываю, на другом — показываю. Это феномен многозадачности наших дней: если человек занят только одним процессом, ему кажется, что он теряет время. Обрати внимание, долгие видеоинтервью никто не смотрит: их слушают, пока делают какие-то дела по дому или едут за рулем. Поэтому у такого контента всего одно правило — хороший звук, картинка там не важна, можно не заморачиваться с двумя камерами. Я сделала несколько видеоподкастов, но оказалась очень слабой в диалоге, постоянно перебиваю, не могу подстраиваться, плохо слушаю собеседника и иногда думаю: «Боже, почему он так долго говорит!»
На Виктории: жакет и юбка BOTROIS, бант PANFIL, вьетнамки MELISSA («Кенгуру»)
Моей нарциссичной натуре проще общаться с аудиторией напрямую. И этому не научат на курсах, понимаешь? Я попробовала абсолютно все форматы: и жесткий, прямо лютый хайп, и интеллектуальный контент, и юмористический. Когда был актуален тикток, где нужно быстро зацепить картинкой, я покрасила волосы в желтый и обклеила свой «Роллс-ройс» желтой пленкой — у меня достаточно ровная внешность, а требовалось моментальное узнавание. Удивительно, но там моими основными подписчиками были мужчины возраста пятьдесят плюс.
Когда тикток ограничил возможности выкладки контента, вся страна стала смотреть YouTube Shorts. Да, еще важно знать правила каждого сообщества, чтобы не улететь в теневой бан. В каждой соцсети они свои, они постоянно обновляются и я знаю все наизусть — в этом тоже мое преимущество. Где‑то запрещены декольте и облегающая одежда, где‑то сцены воровства, оскорбления или грубого физического контакта, например, в кадре нельзя толкнуть человека, где‑то могут ограничить просмотры, если даже на самом заднем плане есть бутылки с алкоголем, то есть записывать ролик, допустим, в баре точно не стоит.
На Виктории: платье ATELIER BISER
Как превратить хейт в контент?
Какие темы не могут превратиться в контент в эпоху массовых отмен? Насколько строга самоцензура публичного человека?
Я никогда не касаюсь двух тем: религии и политики. И да, самоцензура есть: если сомневаешься, лучше не высказываться. Есть базовые моменты, связанные с безопасностью, я не выкладываю сториз из места, где нахожусь, пока оттуда не уеду. В основном я делюсь историями из жизни, даже если происходит что‑то плохое. Более того, негатив проще завирусить и, да, я делаю прогрев, а что в этом такого? В августе выйдет мой влог о совершенно ужасной истории, которая произошла с нами в самом дорогом турецком отеле. Я раскачала его так, что подписчики отправляют сообщения моим друзьям, чтобы узнать, что же там случилось, потому что не могут больше ждать.
Даже я уже не могу: что же произошло?!
У отеля есть чат в телеграме для детей постоянных гостей, где по идее должны быть новости о разных активностях. И в нем планировали напасть на Злату, чтобы Мирослава ее защитила, записать все это на видео и завирусить его, используя популярность девочек. Когда мне эту переписку показала подруга Мирославы — спасибо ей за это огромное — я была в абсолютном шоке. Сделала все скрины: взрослые люди, ведущие этот чат, участвуют в обсуждении избиения ребенка. Показала генеральному менеджеру, после чего мне отчитались, что с персоналом провели разъяснительную беседу и предложили в извинение цитирую «пофоткаться на закате на президентской вилле, которая завтра вечером будет свободна». И это отель, номер в котором стоит 400 тысяч в день.
На Виктории: жакет и юбка BOTROIS, бант PANFIL
Мы обсудили эту ситуацию с дочерьми, я рассказала, что хейтеры были, есть и будут, и уточнила, точно ли Мирослава и Злата смогут справиться с негативом. Объяснила, что некоторые люди не умеют любить, потому что у них что‑то сломано внутри, и хейт часто бывает извращенной формой любви. Моя бабушка была огромным хейтером Аллы Пугачевой. Она подвергала жесточайшей критике абсолютно все — наряды, мужей и даже детей, не пропуская ни одной передачи с Пугачевой и покупая все журналы и газеты с новостями о ней.
Я совершенно спокойно отношусь к хейтерам, но категорически против сталкинга или ситуаций, когда у нашего дома зрители оставляют для меня подарки. Но если ко мне подойдут в общественном месте, чтобы сфотографироваться или попросить расписаться, я никогда не откажу, потому что вижу, как важно бывает получить позитивный эмоциональный фидбек, особенно подросткам. Это часть моей работы.
На Виктории: юбка ATELIER BISER
К тебе часто обращаются с желаниями, как к золотой рыбке? Ты же транслируешь, как сказано в описании твоего канала на YouTube, luxury-lifestyle.
Да, без остановки пишут. Особенно после того, как я снялась в телевизионном реалити «Секретный миллионер»: нужно было прожить пять дней в маленьком городе на сто рублей и потом выбрать троих из тех, кто тебе в этом помог, и подарить им крупные суммы.
Свои суммы или телеканальные?
Свои! И с чем теперь только не обращаются: «Хочу своей девушке предложение сделать, на кольцо надо», или: «Коплю на первую машину, добавь, пожалуйста». Кстати, парни пишут больше. Они реально думают: «Вика же классная, сейчас закинет денег, а я куплю тачку. Жалко, что ли?» В директ обращаются с просьбами об операциях, но очень много мошенников, я не могу всех проверить, поэтому адресно помогаю фондам и еще оплачиваю факультативные занятия детям из малообеспеченных семей, которыми занимается моя подруга. Люди видят яркий контент и даже не задумываются, каким трудом все это создается. Наверное, у вас так же: читают журнал «Собака.ru» и даже не догадываются, сколько усилий команды стоит за съемками и интервью.
У тебя большая команда?
Вообще нет, я почти все делаю сама. Я пыталась делегировать, но не получается. Со мной работают суперценные люди, которых я знаю с детства — моя сестра и моя режиссер роликов, плюс есть стилист, потому что постоянно нужно менять образы, и помощники монтажа. Всё!
На Виктории: платье TATYANA KOCHNOVA ATELIER, вьетнамки MELISSA («Кенгуру»)
Как устроен цифровой этикет? Если тебя по-дружески просят отметить заведение или свою страничку хотят раскрутить, уместно ли отказать?
Адекватное отношение ко мне и моему труду звучит так: «Сколько будет стоить реклама в какой из твоих соцсетей, чтобы я заложил на это бюджет?» Лет пять назад часто просили что‑то бесплатно, сейчас меньше — видят, с какими брендами у меня выходят интеграции, и в целом лучше понимают, что это моя работа.
Есть ли у тебя суперспособ поднять охваты?
Можно выложить две сториз, на второй написать что‑то типа: «А все нашли кота?», — и все, люди возвращаются на предыдущую, алгоритмы соцсети это считывают, как то, что я опубликовала нечто настолько мегакрутое, что это пересматривают, и охваты увеличиваются минимум в два раза. Таких фишек полно, но никто не будет о них распространяться. Если ты умеешь анализировать, то будешь делать что? Правильно, свой собственный контент. Поэтому я не верю, если кто‑то обещает раскрутить профиль или поднять статистику — все, кто реально это могут, работают сами на себя.
«Мама-блогер? Что ж такого!», — мы выяснили у мужа и дочерей Виктории Портфолио, как это, когда инфлюенсер-миллионник у вас дома. Спойлер: кажется, это вирусно.
На Вике и Максиме: куртки MONOCHROME
Максим Быков
Меня нет ни в одной социальной сети, кроме, наверное, странички во ВКонтакте, заведенной в детстве, где сейчас написано что‑то вроде «Последний раз был в сети в 2018 году». Я совершенно непубличный человек — должен же быть в семье какой‑то баланс. (Смеется.) Но справедливости ради скажу, что в том, что Вика стала блогером, есть моя заслуга. Когда она двенадцать лет назад показала мне YouTube и сказала, что хотела бы попробовать вести канал, но сестра отговаривает, потому что все ниши уже заняты, я сел, изучил всех самых популярных русскоязычных и зарубежных ютьюберов — и поехал покупать ей камеру.
Иногда я даже что‑то придумываю для ее влогов. Как‑то стекло нашего «Роллс‑ройса» повредил камешек, пошла трещина и страховая компания выписала его замену. И накануне сервисного обслуживания я предложил Вике разбить его битой — и записать ролик с шуткой о том, что она делает это на спор. Это дико зашло — и не только в интернете, об этом написала и пресса, изданий сорок, от «Фонтанки» до «Аргументов и фактов». Конечно, никто не знал про замену стекла и комментарии были в том числе довольно злые из серии «Вот дура, что тебе муж на это скажет». А мы угорали: «Если бы вы знали, что на самом деле это была идея моего мужа!» Потом, конечно, Вика рассказала, как все обстояло на самом деле, но эффект был достигнут фееричный.
Я занимаюсь девеломпентом и рыбным бизнесом. На берегу Тулмозера в Карелии построил эко-деревню, потому что моя мама родом из тех мест и ребенком я часто проводил там все лето. Tulema — история про корни, она появилась задолго до моды на путешествия по России, что теперь это стало супермодным, как и сам регион — Республика Карелия три года назад отметила столетний юбилей со дня основания, и к этой дате правительство подготовило всевозможные поддержки для развития бизнеса: отмены НДС, субсидии и гранты, которыми пользуются многие компании.
Это важно, вспомните, Сочи раньше никого особенно не интересовал, а Олимпиада и господдержка дали такой импульс, что теперь недвижимость там стоит дороже, чем в Москве. К Карелии очень большой интерес — потрясающая природа, мраморный каньон Рускеала, Валаам, не так давно запустили ретропоезд — мы уже на нем катались. Если заранее подготовиться, то можно составить чудесное путешествие. Еще там восстанавливают деревни, где можно изучить крестьянский быт и местные традиции — рядом с нами есть Кинерма, а недавно мы ездили в деревню юмора Киндасово, так они себя называют — самая веселая деревня Карелии, и там реально у жителей шуточки и прибауточки. Мы не отстали, назначили дочь Злату директором местного сплетцентра. Девочкам, кстати, очень нравятся такие вылазки. Да и у нас на экобазе — особенно теперь, когда мы завели барашков, пони и лошадей — просто для красоты.
Я думал, вся эта затея никогда не окупится, делал все для себя и чтобы появилось что‑то хорошее в местах моего детства, а в итоге все стало очень круто развиваться. Очень мощная конверсия от влогов Вики — за лето она делает три получасовых ютьюб‑ ролика о поездках в Карелию — у нее большая и платежеспособная аудитория. Особенно заходят истории со стройки и «было — стало»: людям нравится наблюдать прогресс, один домик начали, второй закончили.
В этом году мы начали строить еще одну экобазу в Карелии, она будет в другом стиле — с домами с панорамными окнами на воду, плюс я задумал глэмпинг на Ладоге — рядом с нашей форелевой фермой. Это еще один бизнес, который начался с небольших объемов, а вырос в серьезную историю. Меня всегда удивлял потенциал на выращивание рыбы и совсем крошечные объемы производства: Россия выращивает 350 тысяч тонн, Норвегия — 1 700 тысяч тонн, а Китай — 65 миллионов тонн. Мы с девелопером Юрием Грудиным при поддержке правительства Ленобласти строим холдинг «Органический рост» — объединение крупных рыбоводческих хозяйств на Северо-Западе, огромное производство с автоматизированной кормовой платформой. Первый этап запущен, рыба уже плавает, растет.
Из планов — запустить три участка на Черном море под устрицы и мидии и проект по выращиванию лосося в Мурманске, целая бухта сто гектаров в Териберке, там можно выращивать 20 тысяч тонн рыбы. Вы удивитесь, но вся выращиваемая в России рыба соответствует экостандартам: у нас запрещены технологии биостимуляторов, ГМО и добавки в кормах.
На Мирославе: жакет LESYANEBO
Мирослава Быкова
Песню «Та самая девчонка» мне написала Dead Blonde, автор и исполнительница хита «Мальчик на девятке». Мы познакомились благодаря маме — о ни друг на друга подписаны в соцсетях. Я только что снялась в своем первом клипе, куда позвала друзей поучаствовать — и оказалась самой главной, прямо как в день рождения! Ребята приходили с цветами и поздравляли меня. Еще я объявила в Likee конкурс: подписчики снимали тренд под мою песню, а я выбрала победительницу, которую тоже пригласила на съемки. Тренд — это определенные движения под музыку, как флешмоб. Съемки длились одиннадцать часов, у меня почти не было перерывов, я очень устала, но не показывала этого, а работала изо всех сил, потому что сбывалась моя огромная мечта.
Я бы хотела и дальше записывать песни и клипы. Самая популярная сейчас соцсеть — Likee, у меня там уже 500 тысяч подписчиков, а сама я люблю смотреть что‑то про лошадей, потому что занимаюсь конным спортом, и бьюти‑ролики, YouTube смотрю редко, в основном мамины видео. Я бы хотела сделать коллабы с блогерами из Likee: с Марьяной Нана (и скоро мы с ней встретимся!), с Женей Лизогубом и со всеми популярными Миланами: Некрасовой, Филимоновой, Хаметовой и Стар.
На Злате: жакет LESYANEBO, шорты АTELIER BISER
Злата Быкова
Мне нравится, что у нас вся семья — блогеры. Кроме папы! Минусов никаких пока не вижу, только плюсы, например, могу заработать деньги и купить себе что‑то классное. Меня все узнают — и это здорово, а самое главное, что я могу коллабиться и подружиться с другими популярными ребятами и, может, даже найти среди них ЛП — лучшую подругу.
Я люблю смотреть видео, которые выкладывают не сразу целиком, а частями, как сериалы, особенно страшилки, вроде «Что произошло дальше — вы узнаете из следующего видео!» Самой записывать тренды или что‑то по сценарию мне не нравится, я стараюсь постить какие‑то искренние реакции — и это чувствуют мои подписчики, у меня их, наверное, триста тысяч, я не очень слежу: настоящие эмоции хорошо заходят. Я, конечно, чаще смотрю видео, чем фотографии, но на Pinterest ищу красивые картинки по разделам: в «интерьере» милые идеи для комнаты, детские рисунки, чтобы я тоже могла порисовать, а недавно набрала «фотки с ЛП» и теперь могу, вдохновившись, поехать на Мальдивы и сделать похожие с моей ЛП. Самые классные фотки я по настроению ставлю на заставку телефона, могу менять их чуть ли не каждый день.
Родители следят за тем, чтобы мы не проводили в соцсетях слишком много времени, у меня есть лимит на каждую сеть, и я либо очень прошу его продлить, либо могу зайти в интернет только на следующий день. Мама помогает мне вести профиль, но и я ей помогаю тоже — придумываю разные сюжеты. Мои идеи даже набирали миллионные просмотры!
Полное интервью с Викторией Портфолио читайте в августовском номере (в продаже с 1 августа) и на сайте «Собака.ru».
Фото ДИМА ТАБУ
Идея ЯНА МИЛОРАДОВСКАЯ
Креативный директор КСЕНИЯ ГОЩИЦКАЯ
Стиль ЭЛЬМИРА ТУЛЕБАЕВА
Визаж и волосы АЛЕКСЕЙ РАДЧЕНКО
Ассистент стилиста МАКСИМ ЛЯЩЕНКО
Свет НИКОЛАЙ БАЛЯСНИКОВ SKYPOINT
Ретушь ЖАННА ГАЛАЙ
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