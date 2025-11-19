Как любимая петербуржцами бургерная «БЮРО» стала «наливайкой»: крик души сооснователя Пети Лобанова

С 1 сентября ночная продажа алкоголя в многоквартирных домах под запретом — для всех заведений, где площадь зала обслуживания менее 50 квадратных метров. Более того, теперь малым барам и кафе не выдают новые алкогольные лицензии: выпить бокал вина или негрони в некоторых местах нельзя будет вовсе. О том, как бургерная «БЮРО» на Жуковского подпала под действие сурового закона, об НДС и почему с начала 2026 года придется отдавать 43% налогов с каждого сотрудника, Собака.ru рассказал один из ее основателей Петя Лобанов.
Мы работаем уже 12 лет, с сентября 2013 года. «БЮРО» на Жуковского – первое заведение нашей небольшой крафтовой сети. В то время я и мои друзья Артем Хватов и Евгений Иогансен работали агентами по недвижимости, мечтали о своем бизнесе. Когда нам попалось помещение в квартале писателей, решили вписаться в авантюру, так как увидели потенциал в тех 70 квадратных метрах. За все 12 лет работы «БЮРО» у нас никогда не было конфликтов с жильцами, ни разу. С соседом Арсеном сверху мы знакомы уже больше 10 лет, и если проводим какое-то шумное мероприятие (например, вечеринка в честь дня рождения), то всегда его предупреждаем заранее — он относится с пониманием: «Ребята, погуляйте один день, все нормально, только пожалуйста без жести»
Конечно, майские поправки не были неожиданностью. Среди баровладельцев есть инициативная группа, которая давно борется с этим маразмом. Но, скажу честно, я никогда не думал, что наше скромное милое кафе в скандинавском стиле попадет под раздачу закона о «наливайках». На самом деле я бы дико радовался, если бы у нас получилось тусовочное место, чтобы все стояли на ушах после полуночи по выходным. Но «Бюро» – спокойное место с бургерами. Казалось, раз есть кухня, два туалета, в штате – несколько поваров, общая площадь 70 метров, то все будет ок.
«Бюро» не подавалось ни в какие реестры, поэтому с замерами к нам никто не приходил (в кадастровом плане метраж отображен). Есть вполне себе четкие критерии, прописанные в принятом законе: заведение либо им соответствует, либо нет. В случае с «Бюро» на Жуковского, все получилось максимально прозаично: нам просто не продлили алкогольную лицензию, так как торговый зал меньше 50 квадратных метров. Все документы мы отправили в 20-х числах июля, но рассматривали их в этот раз с заминкой, дольше обычного, поэтому мы не успели буквально на несколько дней до первого сентября, чтобы получить лицензию на следующие пять лет. Но и тут есть нюанс! Для продажи пива и сидра лицензия не нужна (прим.ред. – об этом гласит Федеральный закон № 171), а лучшая пара для бургера – как раз пиво или сидр (тем более, что сейчас локальный крафт на высоте!). Так что, можно сказать, нам повезло. Намерения переезжать с намоленного места у нас нет: в школе напротив выросло целое поколение гостей, которое ходит к нам на обед. Мы гордимся тем, что несмотря на все сложности держим качество и стабильно работаем больше декады. Поэтому настроение безусловно боевое!
Оказалось, индустрия у нас не такая уж и сплоченная. Никто особо не делится между собой наблюдениями, своими методами. Информация распространяется вертикально: кому-то ее спускают напрямую сверху, кто-то узнает новости из СМИ. Чтобы владельцы бизнеса собрались вечером и все вместе подумали, что делать дальше, такого, к сожалению, нет. Все малые бары и кафе, которые продолжают сейчас работу, «едут» на старой, пока действующей лицензии. Повторно ее не выдадут.
Больше всего в этой истории «веселят» комментарии чиновников: «наверняка можно найти дополнительные метры, сделать так, чтобы торговый зал стал больше» Как вы себе это представляете? Надо прорубать стены к соседям? Не очень понятно, почему власти не придумали другую механику. Существует проблема с определенными магазинами, которые продают алкоголь после 22:00. У них есть лицензия на розничную торговлю и есть лицензия на розлив – почему на законодательном уровне не запретить выдавать одновременно эти две лицензии на один адрес? Это бы автоматически решило проблему «наливаек», как мне кажется. Может быть я не вижу подводных камней. При том, что текущий закон, получается, разрешает продажу крепыша алкомаркету, торговая площадь которого больше 50 метров.
Сейчас перед всем бизнесом стоит проблема глобальнее – НДС (у всех ресторанов сильно вырастет фудкост в том числе потому, что у контрагентов также выросли все параметры, формирующие конечную цену: упаковка, продукт, наклейки и так далее). Еще большие сложности кроются в других принятых законопроектах. Первое – это отмененные льготы по социальным выплатам на зарплаты. В пандемию коронавируса в 2020 году нам сделали налог 15% на зарплату по НДФЛ, а в 2026 году вернут 30%. Получается, что мы с каждого трудоустроенного сотрудника будем отдавать 43% налогов. Например, 100 тысяч рублей за месяц мы заплатили повару плюс 43 тысячи рублей – государству (13% НДФЛ, 30% социальные выплаты).
Второе — патентов больше нет. Огромное количество общепита без лицензии на ИП работало с патентами — за 50 тысяч рублей в год. Это все корнеры на всех фудкортах. Для них была супервыгодная схема, с учетом того, что в фудхоллах аренда по рынку выше: налогов почти нет. Теперь не совсем понятно, как будет складываться экономика на этих точках Корнеру нужно будет оформлять обычную упрощенку и платить намного больше налогов. Кажется, грядет закат ресторанных двориков и гастрономических рынков.
