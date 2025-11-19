Как любимая петербуржцами бургерная «БЮРО» стала «наливайкой»: крик души сооснователя Пети Лобанова

Конечно, майские поправки не были неожиданностью. Среди баровладельцев есть инициативная группа, которая давно борется с этим маразмом. Но, скажу честно, я никогда не думал, что наше скромное милое кафе в скандинавском стиле попадет под раздачу закона о «наливайках». На самом деле я бы дико радовался, если бы у нас получилось тусовочное место, чтобы все стояли на ушах после полуночи по выходным. Но «Бюро» – спокойное место с бургерами. Казалось, раз есть кухня, два туалета, в штате – несколько поваров, общая площадь 70 метров, то все будет ок.

«Бюро» не подавалось ни в какие реестры, поэтому с замерами к нам никто не приходил (в кадастровом плане метраж отображен). Есть вполне себе четкие критерии, прописанные в принятом законе: заведение либо им соответствует, либо нет. В случае с «Бюро» на Жуковского, все получилось максимально прозаично: нам просто не продлили алкогольную лицензию, так как торговый зал меньше 50 квадратных метров. Все документы мы отправили в 20-х числах июля, но рассматривали их в этот раз с заминкой, дольше обычного, поэтому мы не успели буквально на несколько дней до первого сентября, чтобы получить лицензию на следующие пять лет. Но и тут есть нюанс! Для продажи пива и сидра лицензия не нужна (прим.ред. – об этом гласит Федеральный закон № 171), а лучшая пара для бургера – как раз пиво или сидр (тем более, что сейчас локальный крафт на высоте!). Так что, можно сказать, нам повезло. Намерения переезжать с намоленного места у нас нет: в школе напротив выросло целое поколение гостей, которое ходит к нам на обед. Мы гордимся тем, что несмотря на все сложности держим качество и стабильно работаем больше декады. Поэтому настроение безусловно боевое!