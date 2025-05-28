Законопроект о «наливайках» ужесточили. Теперь под удар могут попасть маленькие бары в центре Петербурга

В документе прописали критерии заведений в жилых домах, в которых допускается продажа алкоголя в ночное время. На заседании, которое проводили 28 мая, выдвинули единственную поправку. Депутат Борис Зверев предложил «из-за многочисленных обращений жителей» утвердить единый день, когда начнут действовать новые правила, — 1 сентября 2025 года.

Также он внес поправку по установке единой площади в 50 квадратных метров для залов заведений, где разрешат ночью торговать алкоголем. Сейчас для получения лицензии на продажу спиртных напитков в заведениях, расположенных в хрущевках или панельных домах 70-80-х годов постройки, зал обслуживания должен быть не менее 50 «квадратов», в остальных домах — не менее 20 «квадратов». Такую оговорку внесли, чтобы сохранить маленькие бары в центре города. Предложение Зверева было поддержано депутатами.

Напомним, согласно законопроекту о «наливайках», предлагают ввести запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 11:00 в объектах общепита площадью меньше 50 квадратных метров, которые находятся в многоквартирных домах. Исключения сделают для ресторанов. Для этих объектов общепита прописали свои критерии (должен быть отдельный вход со стороны фасада дома, зал обслуживания с сидячими местами, туалетами для персонала и посетителей, местом для приготовления пищи и штатом сотрудников от пяти человек).