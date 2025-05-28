«Просто шок», «финальный выстрел» и… «рабочая версия»: как петербургские бары восприняли принятие закона о запрете «наливаек»

Николай Пащенко

Управляющий бара «Сайгон» и рюмочной «Тимур»:

Мы очень расстроены, [принятый] закон по факту убивает барную культуру Петербурга. Для меня загадка, почему в ходе обсуждения документа в него не были внесены существенные правки, хотя какая-то надежда [на это] была.

На самом деле правки нужны были не такие принципиальные. Все уперлось в требование 50 метров для торгового зала. Если бы эту норму исключили, то никаких проблем не было бы — 90% заведений остались бы на рынке, во всяком случае из нормальных.

Тот факт, что ко второму чтению вступление в силу требований [для заведений в центральных районов] перенесли — особенно жестко. Можно сказать, что это был финальный выстрел — всех нас просто убили. До 1 декабря был еще хоть какой-то шанс подготовиться, а к сентябрю…

«Дорожной карты, как теперь быть, нет ни у кого»

В итоге очень много баров закроется, навскидку, только тех кого я знаю, мы не досчитаемся заведений 30. А по городу будет много больше потерь. Мы и сами не сможем работать…

Для нас это фиаско, мы еще ничего не планировали, мы не знаем что делать – это просто смертельный выстрел и все. Нам остается уповать на чудо. Все находятся в прострации, никто не может взять в голову как это произошло. Дорожной карты, как теперь быть, нет ни у кого, насколько я знаю.