«Просто шок», «финальный выстрел» и… «рабочая версия»: как петербургские бары восприняли принятие закона о запрете «наливаек»

В Петербурге принят закон о «наливайках», который несколько недель вызывал бурные споры в городе. Авторы инициативы настаивали, что документ нужен для борьбы с нелегальной торговлей алкоголем в жилых домах, противники опасались, что его принятие убьет барную культуру города. Перед утверждением закон еще ужесточили, если изначально новые требования: наличие 50-метрового торгового зала, кухни, отдельных туалетов для сотрудников и т.д. — вступали в силу в центральных районах с 1 декабря, то теперь они начнут работать с 1 сентября. Собака.ru пообщалась с представителями барной индустрии, чтобы узнать их мнение о новостях и планы на ближайшее будущее.
Николай Пащенко
Управляющий бара «Сайгон» и рюмочной «Тимур»:
Мы очень расстроены, [принятый] закон по факту убивает барную культуру Петербурга. Для меня загадка, почему в ходе обсуждения документа в него не были внесены существенные правки, хотя какая-то надежда [на это] была.
На самом деле правки нужны были не такие принципиальные. Все уперлось в требование 50 метров для торгового зала. Если бы эту норму исключили, то никаких проблем не было бы — 90% заведений остались бы на рынке, во всяком случае из нормальных.
Тот факт, что ко второму чтению вступление в силу требований [для заведений в центральных районов] перенесли — особенно жестко. Можно сказать, что это был финальный выстрел — всех нас просто убили. До 1 декабря был еще хоть какой-то шанс подготовиться, а к сентябрю…
В итоге очень много баров закроется, навскидку, только тех кого я знаю, мы не досчитаемся заведений 30. А по городу будет много больше потерь. Мы и сами не сможем работать…
Для нас это фиаско, мы еще ничего не планировали, мы не знаем что делать – это просто смертельный выстрел и все. Нам остается уповать на чудо. Все находятся в прострации, никто не может взять в голову как это произошло. Дорожной карты, как теперь быть, нет ни у кого, насколько я знаю.
Александр Романенко
Основатель Bakunin group:
Новость [о принятии законопроекта] воспринял спокойно, какого-то удивления не было. В городе по-прежнему продолжает функционировать множество всяких помоек и государство, власти, пытаются с ними бороться. В целом, в принятом документе я не вижу никакой особенной жести, хотя и позитива, признаться, тоже. Приняли, что приняли… некоторая рабочая версия закона. Вообще я с первых дней участвовал в рабочей группе [по обсуждению инициативы], видел различные варианты документа, слышал предложения. С июля прошлого года я принимал прямо активное участие в этом процессе.
За все это время, помимо участников рабочей группы, я не увидел ни одного бара, который бы открыто заявил о своих проблемах или принял бы активное участие в заседаниях рабочей группы. Поэтому, мне кажется, неуместно обсуждать, могли бы появиться в законопроекте какие-то позитивные [для баров] изменения. Точно такая же ситуация была в 2020-м (во время первого этапа обсуждения борьбы с «наливайками», — прим. Собака.ru).
И это при том, что все знали мои контакты, контакты других активистов, которые вошли в рабочую группу. Что можно сказать… видимо в городе нет баров, у которых [в результате принятия документа] будут проблемы. У всех был год, чтобы как-то о них рассказать…
Кроме того, у всех был год, чтобы подготовиться. Я у себя [в баре] двигал стены, уменьшал подсобные помещения, расширял зал, чтобы у меня не было проблем [с соблюдением новых требований]. Так что мне без разницы, когда начнет действовать закон с 1 декабря (как это предусматривалось для баров в центральных районов, исходя из первой версии законопроекта, — прим Собака.ru) или с 1 сентября.
У моих коллег, с которыми я общаюсь, тоже проблем быть не должно. Только у одного заведения не хватает буквально 40 см площади, но, насколько я помню, эту проблему также можно решить за счет движение стен. Так что на сегодняшний момент я не знаю ни одного бара, которому грозит закрытие.
Я же продолжу работать, как это делал и раньше. Все будет штатно, никаких изменений или угроз для моего дела. Как и для бизнеса моих коллег.
Кирилл Майстров
Владелец паба крафтового пива Docker:
Конечно же, [принятие закона в нынешнем виде] неожиданно. Очень хотелось увидеть диалог между властью и бизнесом. Его так и не случилось, несмотря ни огромное количество писем и обращений, как говорили "бизнес молчит", так и говорят. Однако это было лукавством — не молчал не только бизнес, но и общество.
Я считаю, что это удар под дых для не для наливаек, а для индустрии любовно выстроенных малых кафе и баров, которые имеют выверенную барную карту и даже занимают места в мировых рейтингах.
Ради примера: пиво в моем заведении стоит в среднем около 400-500 рублей за кружку. Покажите мне, пожалуйста, того маргинала, который напьется у меня за несколько тысяч и действительно будет мешать жителям, а не пойдет в известные сети дискаунтеров, где за те же деньги купит бутылку водки?
При этом в заведениях малого формата есть уборные, а не дверь соседней парадной, есть посадочные места, а не скамейка на детской площадке. Заведения малого формата — это как раз то самое туристическое притяжение, за которой едут из столицы и регионов. Не зря Петербург носит звание не только культурной, но и барной столицы.
Хорошо, человеческий поток хлынет в так называемые рестораны из реестра, которого еще даже на бумаге не существует. Но если говорить о маргиналах по причине которых и был предложен законопроект, они, скажем так, изменят место дислокации: больше людей в одном месте — больше шума.
Теперь есть несколько вариантов развития событий, но в первую очередь все же коллективно постараться побеседовать с уже Губернатором, если уж ЗакС не захотел нас услышать.
Николай Яковлев
Генеральный директор бара «Стирка»:
Новость воспринял негативно — была надежда, что будут приняты поправки, уберут требования к площади торгового зала. Мы взывали к логике — в федеральном законе этих требований нет, в региональном они почему-то появились. Ожидали изменений, надеялись на лучшее. Странно что никто из депутатов, даже тех, кто публично обещал внести поправки, защищающие бизнес, ничего не внес.
Поправку [о переносе вступления в силу требований для баров в центральных района на 1 сентября] оцениваю негативно — за три месяца подготовиться нереально, свободных помещений под наш бюджет не найти. Теперь планируем обращаться к губернатору Санкт-Петербурга с просьбой отменить вступление закона в силу. Рассчитываем на то, что губернатор не примет решение нас закрыть, приняв ограничения, которых нет даже в Москве.
Дмитрий Карчевский
Совладелец баров IBelieve и Every Dog:
Новость о последней поправке запрещающей выдачу лицензии на продажу алкоголя заведениям площадью торгового зала меньше 50 метров стала просто шоком!
Целый год в ЗакСобрании проходили заседания рабочей группы экспертов и депутатов. Вырабатывались критерии отличающие рестораны, которым согласно федеральному закону, ограничения не писаны. Про метраж никто не говорил, но в последний момент решили вспомнить и про него в контексте ограничения работы по времени. Что само по себе дико, все требования соблюдены — служебные туалеты, кухня, штат сотрудников, сигнализация — все есть, но если у тебя 49,9 метров то после 22:00 торговать алкоголем не можешь, а вот если 50,1 кв.м. то пожалуйста... В чем разница в этих 20 сантиметрах?!
И теперь опять в последний момент принимается поправка уже о полном запрете на торговлю! Заседания рабочей группы получается полная профанация, потому что какая разница каким критериям ты соответствуешь, если лицензию тебе не дадут по метражу! Это похоже на месть депутатов маленьким барам, за то что в прошлый раз под давлением бизнеса пришлось пойти на уступки.
На одной из встреч в ЗакСобрании представители Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, который выдает лицензии, приводились данные которые должны были лечь в основу оценки регулятивного воздействия закона на бизнес. Данные сомнительные, потому что у Комитета нет информации по количеству служебных туалетов и наличие кухни, например. И собраны они были в попыхах и только по нескольким районам. Но и они говорили о примерно 20% заведений подпадающих под ограничения. И то речь шла об ограничении времени продажи, которую кто то может быть и перетерпел, а не о том что лицензию просто не дадут и ты закроешься. В реальности цифра может быть и больше. Но и 20% это мало?!
Сейчас опять единственный вариант обращаться к губернатору. Но в прошлый раз он аналогичный закон уже подписал, даже не смотря на цифры, которые говорили о серьезном ущербе бизнесу. Вроде бы в прошлый раз доказали и депутатам и правительству, что метраж не является критерием качества работы заведений общепита, но они опять за свое. Эти пресловутые «наливайки» видимо так и существуют, потому что они в принципе не соблюдают законы.
Кому-то очень хочется уничтожить бизнес, повысить безработицу, недополучить налоги. Загнать горожан в сетевые алкомаркеты, которые на каждом шагу, а потом по домам или подворотням. А еще создать такую среду в которой предприниматель просто не захочет и не сможет идти в сферу общественного питания, потому что помещений с такой площадью мало и большой ресторан делать дорого. И где гарантия что в следующий раз депутаты не захотят поднять минимальную площадь до 100 кв.м.? Так что, отчаиваться нельзя — грех, но руки опускаются, честно говоря.
Митя Миронов
Совладелец или соучредитель баров «Цветочки», «Сидрерия», «Небо и вино», Wood Bar:
Плохо, что тут можно сказать. Удивление конечно не вызывает, в целом вполне ожидаемо. Проект который планировали принять ещё давно, но почему-то не смогли, а сейчас конечно время подходящее — людям не до этого. Сейчас бизнес пытается выживать, и нет возможностей и ресурсов на то, чтобы бороться с депутатами, потому что бороться приходится с инфляцией, стагнирующим рынком труда и снижением покупательской способности населения.
Поправка [о минимальной площади зала для всех заведений в 50 метров] довольно нелепая. Почему 50, а не 70? Не 45, не 150? Почему они не понимают, что нет никакой прямой зависимости между метрами и разливайками. Если цель стоит просто всех закрыть — ну ок, сегодня 50, через год 250 и всех закроем. Подчеркну совершенно не понятно, какая именно проблема решается с помощью этого закона и депутаты отказываются идти на диалог с бизнесом.
Точную цифру [баров, которые вынуждены будут закрыться], назвать не смогу, но к сожалению, в мире государства, это будет капля в море. У нас в стране миллион юридических лиц, если закроется несколько сотен в одном регионе - никто этого даже не заметит, и этим они и прикрываются. Ну тысяча наемных сотрудников пострадает, но найдет другую работу, пара сотен предпринимателей останутся с долгами, а хипстеры — с ностальгией по диджей сетам в Стирке.
Какие шаги можно предпринять? Хотя бы пытаться участвовать в общем информационном шуме по мере возможностей и вслух заявлять о проблеме. Но в целом нам четко дали понять, что это наши сложности и никого они не волнуют — такая поддержка малого бизнеса. У кого-то дом сгорел, у кого-то бар закрыли. Как сказал наш «великий земляк»: ваши ожидания — это ваши проблемы.
Евгений Смирнов
Кафе-бар «Платформа»:
Являюсь собственником кафе с площадью 49 квадратных метров торгового зала и не имею технической возможности установить второй туалет. Принятый закон воспринял крайне негативно. Считаю, что метрами не померить качество обслуживания и не почувствовать атмосферу. Думаю в результате данного закона будут вынуждены закрыться тысячи баров Петербурга и многие добросовестные предприниматели, работники и их семьи лишаться дохода, а город недополучит налоги. Теперь остается надеятся только на мудрость и здравый смысл губернатора СПб.
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