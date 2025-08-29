Сколько баров закроются после вступления в силу закона о «наливайках»? Когда заработает реестр ресторанов? Отвечают власти!

Сколько баров могут закрыться из-за несоответствия требованиям закона?

Дмитрий Панов (депутат Заксобрания Петербурга, координатор «Деловой России» по СЗФО): Действительно звучали очень деструктивные на наш взгляд сентенции... что 3000 заведений [в результате вступления в силу закона] будет закрыто. Знаете, мы формировали списки, мы были абсолютно открыты и мы говорили о том, что к нам могут обратиться те заведения, которые действительно считают что они попадут. Никаких тысяч [баров на грани закрытия] даже рядом не было! Это будут десятки заведений, которые в силу разных причин подпадут под действие этого закона.

Мы очень внимательно смотрели на те заведения, которые так или иначе [не соответствуют вступающим в силу требованиям] данного закона. Мы наводили о них справки и, вы знаете, [нередко находили] десятки и сотни жалоб, [которые] были [поданы на них] за время существования. Более того, мы вывели статистику, что только каждая четвертая жалоба попадает в официальный предмет обращения, [то есть] мы можем для себя понять, что [на самом деле] в разы больше этих жалоб...

Вы знаете, по какому-то уникальному совпадению еще и налоговая наша недосчитывается от оборотов [этих] предприятий поступления налогов. Часть предприятий, которая говорит что они не согласны [с законом], продолжает направлять обращения, [апеллирует] к тысячам заведениям которые могут закрыться, мы можем говорить, что они не дисциплинированную деятельность ведут, а это недопустимо в культурной столице нашего города.