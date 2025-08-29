Сколько баров закроются после вступления в силу закона о «наливайках»? Когда заработает реестр ресторанов? Отвечают власти!

С 1 сентября жизнь барной индустрии Петербурга, вероятнее всего, изменится: начнет действовать широко обсуждавшийся закон о «наливайках». Он предполагает, что заведения, расположенные в жилых домах, с залом обслуживания меньше 50 кв. м, без отдельного туалета для персонала и кухни не смогут продавать алкоголь ночью (и даже получить лицензию на торговлю спиртным). Авторы инициативы настаивают: это поможет искоренить магазины, которые обходят закон о запрете поздней торговлей алкоголем. Противники уверены: закон может уничтожить барную культуру города и привести к закрытию многих авторских заведений. Хотя до начала действия инициативы остались считанные дни, для многих загадка, как именно он будет работать. В пятницу, 29 августа, депутаты ЗакСа и представители Смольного провели пресс-конференцию, где ответили на вопросы об инициативе. Собака.ru приводит их слова с незначительной редактурой.
Сколько баров могут закрыться из-за несоответствия требованиям закона?
Дмитрий Панов (депутат Заксобрания Петербурга, координатор «Деловой России» по СЗФО): Действительно звучали очень деструктивные на наш взгляд сентенции... что 3000 заведений [в результате вступления в силу закона] будет закрыто. Знаете, мы формировали списки, мы были абсолютно открыты и мы говорили о том, что к нам могут обратиться те заведения, которые действительно считают что они попадут. Никаких тысяч [баров на грани закрытия] даже рядом не было! Это будут десятки заведений, которые в силу разных причин подпадут под действие этого закона.
Мы очень внимательно смотрели на те заведения, которые так или иначе [не соответствуют вступающим в силу требованиям] данного закона. Мы наводили о них справки и, вы знаете, [нередко находили] десятки и сотни жалоб, [которые] были [поданы на них] за время существования. Более того, мы вывели статистику, что только каждая четвертая жалоба попадает в официальный предмет обращения, [то есть] мы можем для себя понять, что [на самом деле] в разы больше этих жалоб...
Вы знаете, по какому-то уникальному совпадению еще и налоговая наша недосчитывается от оборотов [этих] предприятий поступления налогов. Часть предприятий, которая говорит что они не согласны [с законом], продолжает направлять обращения, [апеллирует] к тысячам заведениям которые могут закрыться, мы можем говорить, что они не дисциплинированную деятельность ведут, а это недопустимо в культурной столице нашего города.
Если мы говорим, что в нашем городе должны быть рестораны, бары, то это должны быть дисциплинированные бары, куда приходят гости нашего города, жители нашего города, они не опасаются за свою безопасность. Безусловно мы готовы всеобъемлюще поддерживать эти заведения.
Какие-то заведения, которые дисциплинированные, [возможно] подпадают под эти ограничения. Мы на сегодняшний день очень четко понимаем, что есть возможность предоставить помещения, где они могут сделать новые открытия. Мы даже уже проговаривали с профильным комитетом необходимость подумать на предмет мер поддержки [для этой] релокации. Если действительно предприятия, которые заслужили интерес со стороны гостей нашего города, петербуржцев, они захотят произвести новое открытие в Петербурге локации, которые с удовольствием смогут разместить эти заведения.
Если сейчас предприятия подойдут к вопросу не критически, не будут продолжать говорить что закроются тысячи предприятий, а действительно продемонстрируют нам свое стремление открыться в новых локациях в центре Санкт-Петербурга в непосредственной удаленности от жилья, мы только этому вторим и безусловно мы поможем.
Почему требование про 50 квадратных метров появилось в последний момент?
Денис Четырбок (депутат Заксобрания, соавтор закона): В ходе дискуссий [при подготовке законопроекта] звучали радикальные предложения, в том числе и полностью запретить реализацию алкогольной продукции в многоквартирных домах. Звучали в том числе предложения: [про введение минимальной площади в] 80 и 110 квадратных метров. Мы их не включали в текст закона, потому что рабочая группа создавалась для реализации полномочий связанных с ночной продажей алкогольной продукции и выработки тех критериев которым должны заведения соответствовать дабы иметь возможность торговать ночью.
После внесения проекта у нас прошел ряд обязательных процедур: оценка регулирующего воздействия... и общественные обсуждения на сайте Законодательного собрания. В рамках общественных обсуждений мы получили ну очень много обращений от петербуржцев, связанных с необходимостью увеличить в этом законе и площадь минимальную зала обслуживания. Именно поэтому данная поправка и была предложена ко второму чтению, она была обсуждена и кстати говоря поддержана всеми 50 депутатами.
Почему бизнес не получил отсрочку для подготовки к работе в новых условиях?
Денис Четырбок (депутат Заксобрания, соавтор закона): Изначальный документ предполагал несколько дат вступления в силу: 1 сентября для окраинных районов и 1 декабря для районов в центральной части города. Это вызвало негодование жителей Центрального района, поскольку они не хотели такой отсрочки и в итоге ко второму чтению дата была скорректирована на 1 сентября.
…
У нас было две варианта [для вступления в силу закона]: 1 сентября и 1 марта, потому что Федеральный закон позволяет такие нормы вводить только в эти две даты. С учетом просьб жителей внести как можно быстрее эти поправки мы все-таки сориентирвоались не на 1 марта, а на 1 сентября. На мой взгляд времени достаточно.
Почему в Петербурге минимальная зона обслуживания — 50 метров, а в Москве — 20?
Денис Четырбок (депутат Заксобрания, соавтор закона): В Москве другая структура объектов недвижимости в центральной части города. В подавляющем большинстве объектов — это либо нежилые помещения (и [аналогичный столичный] закон [о минимальной площади] на них не распространяется). Либо, [другая часть объектов], — это просто апартаменты. То есть с виду жилой дом, но по юридическому статусу апартаменты, а не жилой многоквартирный дом. Соответственно здесь эти требования [на площадь расположенных в этих зданиях баров] тоже не распространяются.
Когда заработает реестр баров и до какого срока нужно в него попасть?
Тамара Ломоносова (заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга): В настоящий момент наша задача проинформировать сообщество о том, что с 1 сентября вступает ограничение [на торговлю алкоголем для тех заведений, которые не соответствуют новому закону].
[Предприниматели] могут попасть в реестр ресторанов, [крайнего] срока для подачи заявок на включение в него не существует. Это живая система, которая будет обновляться постоянно. Будут появляться новые организации, кто-то закроется, кто-то будет исключаться, кто-то— перепрофилироваться.
Поэтому сроков, повторюсь, никаких нет: в спокойном режиме организации подают заявления в комитет, мы их рассматриваем (максимально в 30-дневный срок), поэтому не переживайте. В настоящий момент мы информируем, что вы можете подать [информацию о своем баре в комитет]. Рассмотрение заявлений начнется после 1 сентября, когда закон вступит в силу, и понятие реестр ресторанов станет легитимным.
Что будет с заведениями, не попавшими в реестр ресторанов (и с их лицензией на продажу алкоголя)?
Тамара Ломоносова (заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга): Сам факт невключения организации в реестр ресторанов не влечет его закрытие. Однако надо четко понимать, что включение ресторана в данный реестр является [официальным признанием] его соответствия тем критериям, которые установлены законом.
Второй момент: реестр ресторанов будет размещен с 1 сентября в открытом доступе на сайте Правительства Санкт-Петербурга. Любой желающий (горожанин, гость нашего города, правоохранительные органы) может зайти в этот реестр и посмотреть, соответствует ресторан критериям или нет. Поэтому мы считаем, что все добросовестные предприниматели, включаясь в этот реестр, поднимают свою привлекательность...
Лицензия может быть [аннулирована] только [в связи] с какими-то нарушениями. Это может сделать либо суд, либо Росалкогольтабакконтроль. Однако все организации, [которые не будут соответствовать требованиям нового закона, но сохранят еще какое-то время действительную лицензию на торговлю спиртным], должны понимать, что если они [продолжат продавать алкоголь], то нарушат требования [закона города]. За это предусмотрена административная ответственность. Если данный факт будет выявлен, что у них площадь меньше, что они в многоквартирном доме, [и при этом торгуют спиртным], тогда на них может быть составлен протокол по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ (Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, — прим. Собака.ru).
Как будет работать закон?
Тамара Ломоносова (заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга): Торговля после 22 часов [алкоголем в заведении, не соответствующем новым критериям], с 1 сентября будет являться нарушением данного закона Санкт-Петербурга.
Житель Петербурга, увидевший данное нарушение, понимая, что данный объект не соответствует критериям ресторана (недостаточная площадь, недостаточно туалетов или вход не со стороны фасада многоквартирного дома) может направить обращение в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Мы [обращение] рассмотрим.
Однако сейчас в РФ действует мораторий на контрольно-надзорные мероприятия. Поэтому данное обращение будет рассмотрено полицией, которая может наложить на организацию штраф: от 100 до 300 тысяч рублей.
Денис Четырбок (депутат Заксобрания, соавтор закона): [Реестр ресторанов] в интересах самих предпринимателей, потому что отсутствие реестра повлечет что? Каждый раз, когда будет поступать обращение на тот или иной ресторан или кафе туда будет приезжать наряд полиции с рулеткой. Каждый раз [полицейские будут] измерять, какая площадь у зала обслуживания.
Наличие заведения в реестре — это юридически подтвержденный факт соответствия заведения тем требования, которые предусмотрены в законе. Гарантом этого является комитет… Это избавит от бизнесменов от головной боли, когда активисты со своими рулетками будут приходить, измерять площадь зала обслуживания. Как вы понимаете, таких визитов может быть по несколько в день. И это также в интересах жителей, потому что они оперативно смогут понять соответствует ли этот бар или нет [критериям]. Если заведения нет в этом реестре, можно смело звонить 02 и вызывать наряд полиции для составления протокола.
Почему инициаторы закона не изменили свое мнение после получения обращений против закона?
Денис Четырбок (депутат Заксобрания, соавтор закона): Подавляющее таких обращений не отличались по тексту ничем. Это были направленные механическим способом тексты одного и того же содержания. И более того в конце там содержалась фраза: «сохраним тепло нашего города». При этом в качестве адреса [отправителя] были обозначены другие регионы: Кемеровская область, Томская. Могу, конечно, предположить, что это гости нашего города, но тогда надо было и написать, что хотим сохранить тепло Петербурга, но никак не «нашего города».
Здесь я могу лишь сделать следующий вывод: количество обращений большое, но автор один... либо несколько.
Дмитрий Панов (депутат Заксобрания Петербурга, координатор «Деловой России» по СЗФО): Деловое сообщество пытались ввести в заблуждение деструктивные элементы, с которыми мы и боремся по большому счету принимая данный закон. Поэтому я призываю всех перейти на сторону добра, на светлую сторону, чтобы действительно, если кого-то нужно сохранить, давайте сохраним правильным образом.
