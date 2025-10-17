«Для такого бара-малыша в законе нет лазейки»: почему владельцы Wood Bar (работал с 2013-го!) закрыли заведение еще до проверки

Но постойте, а как же переезд? Тот самый, в котором нам обещали помочь власти. Давайте просто ответим на этот вопрос, а что такое переезд для бара? Честный ответ заключается в том, что это завершение его истории. Здесь, в этой точке, бар закрылся, а в какой-то другой открылся новый. В нашем случае этот новый должен был бы быть еще и в два раза больше. В любом случае это уже совсем другое заведение с новой атмосферой, новой мебелью, новым помещением.

То же самое относится и к перепрофилированию — к примеру, в кофейню. Можно ли это сделать? Можно! Но бар уже закрылся, а история подошла к концу. Его не будет на том же месте, где его любили. Да, работа у нас останется, а вот бара больше с вами не будет.

Господи, да у нас даже была шальная мысль открыть раменную. Мы бесконечно обсуждали варианты того, как хоть как-то спасти это место. Но потом стало ясно, что пивом здесь торговать будет категорически нельзя. Мы поняли, что надо закрываться. Для такого бара-малыша, как Wood, в этом законе вообще нет никакой лазейки. Хотя что греха таить, решение далось очень тяжело (гостям, кстати, тоже не понравилось, да и коллегам тоже).