«Для такого бара-малыша в законе нет лазейки»: почему владельцы Wood Bar (работал с 2013-го!) закрыли заведение еще до проверки

С 1 сентября в Петербурге вступил в силу наделавший много шума закон «о наливайках». Согласно ему продавать алкоголь могут лишь те заведения, которые официально признаны кафе или ресторанами. Для этого необходимо иметь площадь зала обслуживания более 50 м2, кухню, отдельный туалет для персонала и т.д. Как настаивают авторы инициативы, она должна решить проблему магазинов, которые обходят ограничения на продажу алкоголя после 22 часов, заново открывая двери ночью как «бары». Противники закона считают, что закон, по сути, уничтожает барную культуру города и приводит к закрытию законопослушных заведений. Так, в октябре еще до проверки на соответствие новым критериям закрылся Wood Bar, проработавший на этом месте с начала 2010-х. Как его владельцы Митя и Полина Мироновы приняли такое решение? Почему отказались от переезда заведения? Они сами рассказывают в колонке для Собака.ru.
Совсем недавно, 1 октября, мы закрыли Wood Bar. Мы устроили прощальную вечеринку — что-то типа поминок. Было много гостей, касса оказалась одной из самых больших за последние два года. На этом история этого места подошла к концу. А история была длинная, ведь Wood Bar — очень старое заведение. Его открыл наш друг Юра Кулаев 13 лет назад. Тогда люди создавали места, которых не хватало им самим (да и городу в частности). Юра вот и сделал.
В 2011-м он поработал на Дальнем Востоке официантом, скопил некоторую сумму, арендовал крошечное помещение на Марата, сам сделал ремонт, сам же встал за стойку. А еще у него проходили концерты, выставки, вечеринки. В этом месте собирался весь хипстерский бомонд. Возможно ли такое сейчас? Конечно, возможно. Только тогда, в начале 2010-х, говорили: «Вот, открою бар и буду друзей вином поить». Сейчас скажут: «Рюмочную надо делать — на настойки, видели, какая наценка?»
Проще говоря, Wood Bar — это не бизнес-проект, так и не стал таковым. Тогда, 13 лет назад, люди мыслили другими категориями. В этом и ценность старых баров, что успех их измерялся не наработкой на посадку и не средним чеком, а тем, что люди там женились, разводились, знакомились, жили жизнь. Возможно, поэтому и не было у него никогда конфликтов с соседями. Среди постоянных клиентов было много соседей — тех людей, которые живут в том же самом доме (и которых закон должен от Wood Bar, по идее, спасти).
В ковид Юры не стало… Это было большое потрясение для нас всех. Тогда же мы решили выкупить бар. Опять же, исключительно из сентиментальных соображений, здесь не было бизнес-резонов. Просто уж слишком много в этих стенах всего происходило.
Бар мог закрыться еще в 2020-м, когда закон «о наливайках» обсуждали в первый раз, но тогда пронесло. А вот сейчас — нет.
Мы следили за всеми дебатами, когда к инициативе решили вернуться. Тем более что у нас сразу четыре заведения. Когда перед последним чтением в тексте вдруг появилась поправка про то, что торговать алкоголем смогут лишь места с площадью торгового зала более 50 м2 мы поняли, что это конец. Если закон не отменят, не отправят на доработку, то лучшее, что нам останется, — доработать до конца лицензии.
И здесь кто-то может задать вопрос, как же так? Почему не попытаться все же получить статус ресторана? Зачем сразу закрываться? Дело в том, что для Wood bar это физически невозможно. До искомых 50 квадратных метров торгового зала нам не хватает… 28. Все арендуемое нами помещение вместе с кладовыми и туалетами составляет 59 метров!
Но постойте, а как же переезд? Тот самый, в котором нам обещали помочь власти. Давайте просто ответим на этот вопрос, а что такое переезд для бара? Честный ответ заключается в том, что это завершение его истории. Здесь, в этой точке, бар закрылся, а в какой-то другой открылся новый. В нашем случае этот новый должен был бы быть еще и в два раза больше. В любом случае это уже совсем другое заведение с новой атмосферой, новой мебелью, новым помещением.
То же самое относится и к перепрофилированию — к примеру, в кофейню. Можно ли это сделать? Можно! Но бар уже закрылся, а история подошла к концу. Его не будет на том же месте, где его любили. Да, работа у нас останется, а вот бара больше с вами не будет.
Господи, да у нас даже была шальная мысль открыть раменную. Мы бесконечно обсуждали варианты того, как хоть как-то спасти это место. Но потом стало ясно, что пивом здесь торговать будет категорически нельзя. Мы поняли, что надо закрываться. Для такого бара-малыша, как Wood, в этом законе вообще нет никакой лазейки. Хотя что греха таить, решение далось очень тяжело (гостям, кстати, тоже не понравилось, да и коллегам тоже).
Полина Миронова
Со-владелица бара Wood bar:
«Почему в таком помещении нельзя днем торговать хотя бы пивом и сидром? Мы бы сделали там проект с сидрами северо-западного терруара. У нас все было для этого готово, мы даже запустили летом дегустации российских сидров с сидроделами. Но в итоге даже это сделать нельзя, но зато можно днем продавать алкоголь в магазинах в неограниченном количестве».
Целый месяц мы тянули, смотрели, как закон будут применять, как все будет происходить у коллег (наверное, в глубине души надеялись). Потом стало очевидно, что критерии применяются, что называется, на усмотрение проверяющего. Стало понятно, что ничего хорошего уже не будет, осталось только выбрать дату для закрытия. Решили остановиться на круглой — 1 октября.
Вовремя — на 8-е число нам назначили прокурорскую проверку, но уже 6-го мы сдали ключи арендодателю. Такие уведомления, кстати, (о проверке) приходят сейчас многим заведениям.
Ну что же… мы потеряем еще многих энтузиастов, которые хотели творить и жить этим, кто делился с другими своими интересами, своими открытиями. Для кого это были не сухие цифры в отчетах инвесторам. Ценить надо душевные места, заботиться о них. Это и так вымирающий вид в современном мире, а вместо этого нас еще и специально закрывают.
Все попытки выйти на диалог с авторами инициативы лишь показали, что мы живем в параллельных вселенных. Так, один из депутатов был искренне удивлен, что в барах бывает кухня. В его мире она нужна только для кафе и ресторанов. Признаемся…. с таким подходом руки опускаются. Особенно после того, как на пресс-конференции нас назвали «деструктивными элементами» за то, что собирали подписи за доработку закона.
Мы — владельцы таких баров — в основном взрослые люди, у многих уже дети, семьи, всем в районе 40. Теперь с коллегами из барного комьюнити поднимаем еще один тост — «за деструктивных элементов».
А что же будет с Wood Bar? Вернее, с помещением, которое 13 лет назад любовно отремонтировал Юра, полный надежд на будущее? Не знаем, арендодатель сейчас ищет новых съемщиков. Может быть, там откроют кафе, может, пункт выдачи заказов какого-то маркетплейса. В любом случае наша история там подошла к концу.
