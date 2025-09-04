О том, сколько заведений все же могут закрыться?

Дмитрий Карчевский (Совладелец бара I Believe): Тут очень интересная ситуация. По оценкам, которые и мы, и власть давали пять лет назад, когда первый раз обсуждался этот закон говорилось примерно про 3500 лицензий [на продажу алкоголя] и про 10–20% заведений, которые могут пострадать [от принятия инициативы]. Получалось примерно 350–700 заведений. Правда вчера представители комитета [по промышленной политике и инновациям] сказали, что оказывается [в городе] уже 1600 [заведений обладают] лицензией и 350 пострадает (но это, опять же, 20%). Разброс [между свежими заявлениями и оценками 2020-го года] очень странный. [Получается] никто, это [толком] не посчитал.

Важно отметить, что эти цифры только по тем заведениям, которые имеют лицензию на продажу крепкого алкоголя. Сколько [пострадает] заведений, которые торгуют только пивом, сидром или медовухой (которым не требуется отдельная лицензия на торговлю крепкими напитками), никто не посчитал. Мы можем смело говорить, что это может быть тысяча заведений. Это огромный штат сотрудников, которые будут уволены, это сокращение поступлений от налогов... и так далее. Если прикинуть, то получается примерно миллиард рублей недополученных городским и федеральным бюджетами в год. И это только прикидка от малого бизнеса, который не обладает всеми цифрами.