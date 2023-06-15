Смена шефа в ресторане «Сад», закрытие проектов Матильды Шнуровой и новый проект Антонио Фреза в «Доме 12»

«Собака.ru» собрала самые любопытные гастрономические открытия и закрытия, события, новости и слухи этого месяца. Все для вас!
Закрытия месяца
Матильда Шнурова закрывает свои рестораны Cococo Bistro и Cococouture с 1 июля этого года. Первый «Кококо» на Некрасова она открыла больше 10 лет назад.
«6 декабря 2012 мы открыли двери на Некрасова 8 — в первом Кококо. 1 июля 2023 мы закроем их в Cococo bistro и Cococouture — отработав последний день на Новой Голландии.
Это были восхитительно интересные десять лет! Два масштабных переезда, ужины с Бурденом и Колагреко, Анандом и Вайехо, съёмки для BBC и CNN. Нам удалось попасть в список 50 Best Restaurants, вырастить команду, которая сегодня работает в знаковых проектах по всему земному шару и каждый из более чем 3650 дней искренне верить в то, что тарелка, которая попадает к тебе на стол, должна говорить в какой географической точке ты находишься и в какое время года.
В контексте сегодняшних событий я не вижу возможности проектам продолжать свое существование. Я должна была принять именно такое решение!», — объявила Матильда.
Вот каким были Cococo bistro и Cococouture — в обзорах «Собака.ru».
Превью месяца
Мы знаем, что свято место пусто не бывает. Вот и пространство «Дома 12» на Новой Голландии сразу занял ресторатор Антонио Фреза. В сентябре тут откроется азиатский ресторан KOI («карп» в переводе с японского) с интерьером Фабио Бронда (Marso Polo, Fresa’s, московский Saviv). В отделке — латунь, дерево, мрамор.
Шефом выступит Глен Баллис. Он планирует сделать акцент на Японию, Тайвань и Китай: будут свежие морепродукты, сашими, лапшу ручной работы и дамплинги. В винной карте — на Шампань и рислинг, японское саке.
Трансфер месяца
Наталья Цыпленко, Анна Рязанская, Анна Овчинникова
В ресторане «Сад», наконец, шефское пополнение (Андрей Красов ушел открывать свой азиатский проект MAD, в котором инвестором выступала соавтор «Сада» Наталья Цыпленко, а после и вовсе окончательно покинул команды и уехал на Бали). Сначала шеф-повара Анну Рязанскую, которая 10 лет работала в Испании, в том числе с Карме Рускайеда — самой титулованной женщиной-поваром с 7 (!) звездами Michelin, попросили наладить шампань-бар на крыше. В меню — тартар из карачаевского ягненка, мини-кутабы с сулугуни и зеленью, ачма с тремя видами сыра и айвой, мини-люля из креветок с зеленым сациви, мчади с перепелкой и лобио, желе из кремана с клубникой и мушмулой.
В планах у Анны — также взяться и за меню самого ресторана.
События месяца
Фестиваль натурального вина «Дрожжь» (21 июня)
Мы давно твердим, что сегодняшний винный авангард, самые интересные бутылки, сорта и эксперименты, делают петербуржцы. Самое дерзкое объединение молодых натур-виноделов и их заводила, один из лучших сомелье России Евгений Шамов, впервые устраивают салон на родине, в Петербурге, так что это никак нельзя пропустить. На «Винном складе» рекомендуем искать Paradise Garage, «Архитектор», STN и Lucky Winery.
«Сочный юг» на «Винном складе» (17 июня)
С 15 часов пьем вина из жарких южных регионов. Никакой тяжести — в бокале только сочность, легкость, свежесть и хорошая кислотность. Знакомимся с наследием Древнего Рима в формате круговой дегустации в две сессии. Каждая состоит из 5 корнеров, в которых 4 образца.
Инструментальная 3, литера В
Открытие месяца
В июне в Петербурге появятся пирожковые «Минутка» — за возрождение культового ленинградского бренда отвечают пекарь Максим Бабич (экс Zoe, «Футура») и Артем Балаев («Кабаре Шум»). Тесто будут готовить опарным методом 1954 года, по которому выпекались пирожки в той исторической довлатовской «Минутке». В меню: переосмысленная классика (пирожки с рваной говядиной; с картофелем, яйцом и халапеньо), фирменные пирожки-«минутки» (на бездрожжевом тесте с тонкой хрустящей корочкой), сладкая (те самые знаменитые пончики Максима, пышки и ватрушки) и спешл-выпечка.
Первый киоск откроется на Рубинштейна, во дворе «Владимирского Пассажа», второй в «Севкабель Порту».
Слух месяца
Продюсер Артем Балаев в этом году решил замахнуться на звание самого продуктивного гастрономического деятеля. Помимо пирожковых, о которых мы написали выше, он совместно с Лерой Петровой («Кусь») открывает кабак на Казанской ул., 11, и планирует возвести в московском Доме Радио посольство «Кабаре Шум» — на этот раз оммаж позднесоветской эпохе.
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