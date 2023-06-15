Смена шефа в ресторане «Сад», закрытие проектов Матильды Шнуровой и новый проект Антонио Фреза в «Доме 12»

Матильда Шнурова закрывает свои рестораны Cococo Bistro и Cococouture с 1 июля этого года. Первый «Кококо» на Некрасова она открыла больше 10 лет назад.

«6 декабря 2012 мы открыли двери на Некрасова 8 — в первом Кококо. 1 июля 2023 мы закроем их в Cococo bistro и Cococouture — отработав последний день на Новой Голландии.

Это были восхитительно интересные десять лет! Два масштабных переезда, ужины с Бурденом и Колагреко, Анандом и Вайехо, съёмки для BBC и CNN. Нам удалось попасть в список 50 Best Restaurants, вырастить команду, которая сегодня работает в знаковых проектах по всему земному шару и каждый из более чем 3650 дней искренне верить в то, что тарелка, которая попадает к тебе на стол, должна говорить в какой географической точке ты находишься и в какое время года.

В контексте сегодняшних событий я не вижу возможности проектам продолжать свое существование. Я должна была принять именно такое решение!», — объявила Матильда.

Вот каким были Cococo bistro и Cococouture — в обзорах «Собака.ru».