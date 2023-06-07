5 важных гастрономических проектов этого лета

Ресторан Futurist

Признаемся, шефу Алексею Алексееву очень идет новый статус ресторатора. Его Futurist занял стратегически важную точку на самой гастрономической улице — Большой Зелениной (рядом с новым культурным пространством в возродившемся Левашовском хлебозаводе!), на летней террасе зажгли огонь, и понеслось! Обратим ваше внимание, что в Futurist Алексеев готовит еду, которую от него не ждут — ни намека на датские пончики, за которыми все фуди слетались в Recolte Дмитрия Блинова, но безупречная comfort food c какими-то просто выдающимися (но ненавязчивыми!) гастрономическими находками. Абсолютные маст-трай: сочный зеленый салат с ореховой заправкой и севиче из креветок с помело и соком каламанси, который нужно есть ложкой (чтобы не упустить ничего важного!), осьминог с полентой и пармой, краб-эндчипс, где за хруст отвечает цукини, на десерт — мараскиновая вишня с кремом из лимонного перца и цукатами из маслин.

Следующая остановка — Inner. Свой второй проект Алексей совсем скоро откроет по соседству, на Пионерской, 31. Будет большой нордический ресторан с сетами, chefs table, пекарней и оранжереей!

Барочная ул., 6., стр.1