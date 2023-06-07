5 важных гастрономических проектов этого лета

В театрах новый сезон начинается в сентябре, а в ресторанах Петербурга — с цветением сирени и первыми террасами! Собрали в нашем гиде «Что где есть в Петербурге» (специальное издание!) важнейшие проекты лета, и вот вам прямо сейчас список 5 самых симпатичных: новоорлеанское бистро от El Copitas Bar, пекарня с внутренним двором в Коломне от Aster и перспективный Futurist шеф-повара Алексея Алексеева.
Ресторан Futurist
Признаемся, шефу Алексею Алексееву очень идет новый статус ресторатора. Его Futurist занял стратегически важную точку на самой гастрономической улице — Большой Зелениной (рядом с новым культурным пространством в возродившемся Левашовском хлебозаводе!), на летней террасе зажгли огонь, и понеслось! Обратим ваше внимание, что в Futurist Алексеев готовит еду, которую от него не ждут — ни намека на датские пончики, за которыми все фуди слетались в Recolte Дмитрия Блинова, но безупречная comfort food c какими-то просто выдающимися (но ненавязчивыми!) гастрономическими находками. Абсолютные маст-трай: сочный зеленый салат с ореховой заправкой и севиче из креветок с помело и соком каламанси, который нужно есть ложкой (чтобы не упустить ничего важного!), осьминог с полентой и пармой, краб-эндчипс, где за хруст отвечает цукини, на десерт — мараскиновая вишня с кремом из лимонного перца и цукатами из маслин.
Следующая остановка — Inner. Свой второй проект Алексей совсем скоро откроет по соседству, на Пионерской, 31. Будет большой нордический ресторан с сетами, chefs table, пекарней и оранжереей!
Барочная ул., 6., стр.1
Итальянское бистро Mill
Гении ферментации и последователи концепции from head to tail («от головы до хвоста») из ресторана Meal у Сада Дружбы в конце июня откроют итальянское бистро. Все к этому шло еще со времен локдауна: тогда команда запустила доставку пиццы с начинками от классического тартара до корюшки. Шеф-повар Павел Демин (стажировался в легендарном Noma с тремя звездами «Мишлен» в Копенгагене!) обещает в меню Mill домашнюю пасту из крафтовой цельнозерновой муки от фермеров «О’Ника», сыры и пьемонтскую баттуту. Важно: продукты, мебель, посуда и даже пицца-печь в бистро будут от локальных ремесленников.
ул. Чайковского, 36
Джазовое коктейльное бистро Nola
Команда El Copitas Bar (cамая титулованная в Восточной Европе!) в августе открывает новоорлеанское бистро: именно там, на юге США, родине джаза, впервые начали смешивать культовые коктейли харрикейн и сазерак. Помещение Nola, где 7 лет квартировался Hamlet+Jacks, оснастят настоящей каруселью, поставят фонтаны с абсентом собственного производства и оборудуют небольшой дворик. Помимо классики — сазерака на коньяке, ромово-фруктового харрикейна и коктейля «кузнечик» на мятном ликере — будем пить исключительную подборку бурбона и американского виски (у парней зарегистрирована своя алкогольная компания). Все калории, потерянные в танцах под джазовые джемы, сможем восполнить нажористыми сэндвичами по-бой, густым пряным супом гамбо, запеченными устрицами и булочками бенье, напоминающими наши пышки.
Сдаем явку: не пропустите предпремьерный показ Nola! Команда бистро с 9 по 16 июля проводит Saint Petersburg Cocktail Week, и в один из фестивальных дней ребята откроют поп-ап на стройке.
Волынский пер., 2
Пекарня Aster Bakery
Евангелисты тартинов и краффинов из Aster к середине лета откроют свое первое посольство — пекарню рядом с Никольским морским собором и Мариинским театром. В новом пространстве формата опенспейс можно будет увидеть все процессы производства булок. Но главной по-прежнему останется витрина сияющих сэндвичей, бейглов и дэнишей с круассанами, за которыми в Aster на Маяковского выстраивается очередь. К большой винной карте сделают вечернее меню закусок (уже мечтаем оказаться с бокалом шампани на огромной террасе в тихом внутреннем дворе Коломны!).
пр. Римского-Корсакова, 22
Кафе в букинистическом магазине «Академия»
Команда любимого книжного петербуржцев «Подписные издания» сделала невозможное и выкупила помещение закрывшейся «Академкниги» — чтобы сохранить атмосферу места, куда, вероятно, захаживали еще Бродский и Довлатов. Интерьер разработало архитектурное бюро Aurore — они придумывали Aster и René в Доме Книги. Конструкции, созданные архитектором Нового Пассажа на Литейном Николаем Васильевым, обнажили, залы объединили, а среди исторических округлых опор антресолей и металлических витрин с книгами устроили кафе с завтраками. В винтажной посуде подают французский омлет, качо-э-пепе, яйца путанеска или всмятку с хлебными палочками. А к лету сделали свое мороженое — ванильное или с красным апельсином.
Литейный пр., 57
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