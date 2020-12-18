Самое громкое открытие 2020-го: как устроен Cococouture Матильды Шнуровой и Игоря Гришечкина

Ресторан Cococouture увенчал засиявшее сквозь мглу 2020-го созвездие Cococo Group Restaurant: так теперь можно называть ресторанную группу Матильды Шнуровой, куда также входят Cococo Bistro и Bio My Bio. «Кококо» ведет историю с 2012 года — с открытия одноименного ресторана современной русской кухни на улице Некрасова. С тех пор он неоднократно менялся и переезжал — читайте подробную историю бренда «Кококо» в саге «Собака.ru» о его бессменном шеф-поваре Игоре Гришечкине.

Cococouture — второй проект Шнуровой на Новой Голландии. Первый, соединенный с ним, кстати, общим пространством кухни — Cococo Bistro: демократичный русский комфорт-фуд. Cococouture же полностью отдан под высокий полёт творческой гастрономической мысли Игоря Гришечкина. В ресторане нет привычного меню, только сеты — основной и сокращенный. В большем — пятнадцати перемен, меньшем — десять; первый, соответственно, 5900 рублей, второй — 3900. Лаконичное меню a la carte будет действовать за барной стойкой: в нём обещают домашние брезаолу, салями, сыры и знаменитые десерты — «Тульский пряник», «Мимозу», «Павлову» и другие.