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Смольный обсуждает маркетинговую кампанию с Michelin. Гид ждут в Петербурге в 2022–2023 годах

Власти Санкт-Петербурга обсуждают совместную маркетинговую кампанию с международным ресторанным гидом «Мишлен». Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. По его словам, запуск кампании улучшит туристическую привлекательность через гастрономию и возможности гида. 

Фото: Shutterstock

Сроки проведения совместной кампании пока не известны, однако Артем Клыков — директор по развитию SWISSAM International University (ВУЗ для поваров в Петербурге) — заявил, что в индустрии ждут красного гида в 2022-2023 годах. 

Последний раз Смольный обсуждал приход «Красного путеводителя» с его командой несколько месяцев назад. Было решено сначала посмотреть на то, как проект запустится в Москве. Церемония вручения звезд «Мишлен» ресторанам столицы прошла 14 октября в концертном зале «Зарядье». В первый гид вошло 69 заведений.

Сейчас Смольный обсуждает с Michelin дорожную карту для Петербурга, она рассчитана на 2–3 года. Город будут продвигать через инструменты путеводителя, также речь идет о совместной маркетинговой программе. Как только заведения города подтвердят свою готовность к сотрудничеству, начнутся инспекции экспертов «Красного путеводителя».

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