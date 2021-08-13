В Смольном назвали сроки прихода ресторанного гида Michelin в Петербург

Последний раз Смольный обсуждал приход «Красного путеводителя» с его командой месяц назад. Было решено сначала посмотреть на то, как проект запустится в Москве. Ранее сообщалось, что в столице запуск пройдет до конца 2021 года.

Сейчас Смольный обсуждает с Michelin дорожную карту для Петербурга, она рассчитана на 2–3 года. Город будут продвигать через инструменты путеводителя, также речь идет о совместной маркетинговой программе. Как только заведения города подтвердят свою готовность к сотрудничеству, начнутся инспекции экспертов «Красного путеводителя».

Ресторанный гид Michelin уже 120 лет считается самым уважаемым и популярным рейтингом в мире. Звезду получают заведения с отменной кухней. Три отметки даются лучшим ресторанам, в которых есть авторское меню, разработанное потомственными шеф-поварами. «Собака.ru» рассказывает историю старейшего гида и поясняет, что означает его приход в Россию.