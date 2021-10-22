«Тот, кто возьмет в руки гид, будет разочарован»: гастропродюссер Алена Мельникова — о Michelin в России

«Мишлен» or not «Мишлен»?

Церемонию провели торжественно, с помпой, с выступлением мэра Собянина, а среди гостей вечера был, пожалуй, весь ресторанный бомонд России.

Красный гид «Мишле́н» (фр. Le Guide Michelin, Le Guide Rouge), иногда также упоминаемый как «Красный путеводитель» — наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов на данный момент. Гид выпускается с 1900 года. Более система не изменялась и буквально расшифровывается следующим образом:

* — очень хороший ресторан в своей категории (имеется в виду тип кухни).

** — отличная кухня, ради ресторана имеет смысл сделать небольшое отступление от маршрута.

*** — великолепная работа шеф-повара, имеет смысл предпринять отдельное путешествие сюда.

Начну с того, что ни одна премия, ни один рейтинг или гид не критиковался так жестко ресторанным сообществом, как французский «Мишлен». Что уж говорить, все аналоги делаются отечественными издательскими домами, а ссорится с теми, кто регулярно пишет и дает освещение никто не хочет. Поэтому поскулит наш ресторанный брат в сторонке, что все куплено, да и успокоится. А тут нет, история другая, «Мишлен» — продукт фирменный, казалось, не ангажированный и очень-очень вожделенный. Что он значит для Москвы и для России в целом? Для отдельно взятых личностей — это выход на международную арену, статус, для бизнеса — возможный коммерческий успех. Братья Березуцкие, например, получившие две звезды за свой ресторан Twins Garden вечером того же дня продекламировали, что поступило 6 000 броней за час и у них рухнул сайт.