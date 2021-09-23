«2021 год станет переломным»: что ждет молочный рынок Ленобласти?

Ленинградская область традиционно является одним из лидеров российского молочного животноводства. Однако пандемия, колебания курсов валют и падение доходов населения сказались на отрасли. Осенью появилась информация, что известному производителю фермерских продуктов «СХП Лосево» грозит банкротство — на этом фоне эксперты заговорили о возможном кризисе. Редакция «Собака.ru» связалась с властями, аналитиками и производителями, чтобы узнать как в реальности обстоят дела.
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Аграрии Ленинградской области играют заметную роль на молочном рынке страны. В прошлом году они дали треть всего молока, произведенного на территории СЗФО и 2% от общероссийских надоев. При этом, как подчеркивают региональные власти, предприятия региона привлекательны не только для покупателей, но и для инвесторов.
«Регион занимает девятое место по объемам производства молока в сельхозпредприятиях, — сообщили «Собака.ru» в областном комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, — АПК Ленинградской области находится в четверке самых инвестиционно привлекательных отраслей Ленинградской области. В настоящее время в регионе реализуется и планируется к реализации более 100 инвестиционных проектов на сумму свыше 40 млрд рублей».
Однако, отмечают эксперты, пандемия, колебания курсов валют и рост цен на топливо поставил аграриев всей страны в непростую ситуацию. И предприятия Ленобласти здесь — не исключение. Одним из самых громких событий последнего времени на рынке стало возможное банкротство, грозящее известному ленинградскому предприятию «СХП Лосево». Хотя в самой компании считают иски необоснованными и говорят о реорганизации бизнеса, в «Лосево» признают, что коронавирусный кризис нанес «серьезный урон» предприятию и всей отрасли в целом.
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Кормовая база
Одной из главных сложностей, с которыми столкнулись производители, стал рост цен на корма для животных. Летом 2021 года себестоимость молока была на 18,5% выше, чем за год до этого. По сравнению с 2017 годом операционные затраты производителей выросли почти на 40%, отмечают в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко).
«Второй год подряд повышается себестоимость молока из-за роста затрат на покупные корма (зерно, соевый, рапсовый, подсолнечный жмыхи), затраты на заготовку грубых кормов (семена, удобрения), затраты на технику в связи со значительным удешевлением рубля», — рассказали «Собака.ru» в группе компаний «Терра Нова» владеющей молочными хозяйствами расположенными в Ленинградской, Псковской и Самарской области.
Рост себестоимости частично компенсируется ростом цен, однако постоянно повышать их производители не могут, особенно в условиях падения доходов населения. Это касается не только крупных предприятий, но и небольших фермерских хозяйств, работающих в премиальном сегменте.
«Мы, как и очень многие предприятия, поставлены перед выбором: или понижать качество, или повышать цену, — рассказывает коммерческий директор молочной фермы Ранчо «Рикон» Герман Кавоун. — Мы решили этот вопрос в пользу качества, [но] у нас есть некоторый сегмент наших продаж: молоко, творог сметана — где мы решили понизить нашу доходность в пользу качества. По сырам мы пошли на повышение цены. И все же наш средний чек понизился. [Это], естественно, сказывается [на бизнесе]. Мы пытаемся сбалансировать, но в конце дня при стабильном уровне продаж [видим, что] маржа падает. Хотя поскольку мы растем и развиваемся, количество продаж у нас повышается».
Проблемы маркировки
Еще одним вызовом для отрасли стало постепенное введение маркировки молочной продукции. С 1 июня этого года она стала обязательной для сыра и мороженого, с 1 сентября — для остальной продукции со сроком годности больше 40 дней. С 1 декабря 2021 года маркировке будут подлежать и молочные продукты, которые хранятся менее 40 дней.
Крупные производители отмечают, что новые требования уже сказались на их бизнесе, вызвав рост издержек и операционных проблем. Ассоциация фермеров Ленинградской области также ожидает негативного эффекта от введения этой нормы, так как с декабря 2022 маркировка коснется не только промышленных товаров, но и фермерских продуктов.
«Введенная ранее система ветеринарных электронных сопроводительных документов "Меркурий" позволила обелить рынок и тем самым расширить, увеличить спрос на молоко, — рассказал руководитель ассоциации Михаил Шконда. — У заводов, которые раньше сидели чисто на пальмовом масле, появилась потребность в нормальном сырье. Система же маркировки потребует от фермеров дополнительных затрат. Это разделит рынок фермерских продуктов на две неравные части. Большая часть уйдет в "серую" зону, откуда их не вытащить даже репрессиями, и лишь единицы купят оборудование и смогут следовать правилам маркировки».
Особенно это чувствительно, считает Шконда, в условиях, когда небольшие хозяйства и так сталкиваются с проблемами низких закупочных цен и нехватки денег на собственное оборудование для переработки. Впрочем, отмечают в Ассоциации, пока количество молочных ферм в Ленобласти растет.
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Противоречивое будущее
Игроки рынка ожидают, что в будущем молочную отрасль могут ждать негативные изменения. «Производители не могут компенсировать повышение в ущерб рентабельности бизнеса, соответственно, мы наблюдаем уверенный рост цен на полках магазинов. Вряд ли он прекратится в ближайшие несколько лет. Упавшие доходы населения, переход к экономии и сокращение сегмента покупателей, готовых платить за качественный натуральный продукт, говорят о том, что изменения количества представителей отрасли неизбежны», — предполагают в «СХП Лосево».
Как отмечает помощник генерального директора компании «Агрохолдинг78» Алена Павленко, на некоторых компаниях ситуация сказывается уже сейчас. «Уходят конкуренты из-за повышения ценника на корма, есть предприятия, которые действительно закрываются, банкротятся. На нас эта ситуация так не сказалась, у нас спада [производства] нет», — сказала она редакции «Собака.ru».
И все же глобального кризиса на молочном рынке компании и эксперты не ждут, полагая, что отрасль приспособится к новым условиям.
Мария Жебит
Директор Департамента по связям с общественностью и государственными органами Союзмолоко
2021 год по ряду параметров станет переломным для молочной индустрии. Такая ситуация создает риски для инвестиционной привлекательности отрасли. Повышение себестоимости производства приведет к уходу с рынка небольших слабых игроков и дальнейшей его консолидации.
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