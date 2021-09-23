«2021 год станет переломным»: что ждет молочный рынок Ленобласти?

Аграрии Ленинградской области играют заметную роль на молочном рынке страны. В прошлом году они дали треть всего молока, произведенного на территории СЗФО и 2% от общероссийских надоев. При этом, как подчеркивают региональные власти, предприятия региона привлекательны не только для покупателей, но и для инвесторов.

«Регион занимает девятое место по объемам производства молока в сельхозпредприятиях, — сообщили «Собака.ru» в областном комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, — АПК Ленинградской области находится в четверке самых инвестиционно привлекательных отраслей Ленинградской области. В настоящее время в регионе реализуется и планируется к реализации более 100 инвестиционных проектов на сумму свыше 40 млрд рублей».

«АПК Ленинградской области находится в четверке самых инвестиционно привлекательных отраслей»

Однако, отмечают эксперты, пандемия, колебания курсов валют и рост цен на топливо поставил аграриев всей страны в непростую ситуацию. И предприятия Ленобласти здесь — не исключение. Одним из самых громких событий последнего времени на рынке стало возможное банкротство, грозящее известному ленинградскому предприятию «СХП Лосево». Хотя в самой компании считают иски необоснованными и говорят о реорганизации бизнеса, в «Лосево» признают, что коронавирусный кризис нанес «серьезный урон» предприятию и всей отрасли в целом.