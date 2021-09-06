Петербургскому производителю фермерских продуктов «Лосево» грозит банкротство

«СХП Лосево» образовано в 2006 году. Компания имеет 7 500 гектар земли в Выборгском районе, молочную ферму, ферму для разведения коров и быков мясных пород общей численностью 1 600 голов, молочный завод по производству сыров, кисломолочной и молочной продукции с короткими сроками хранения, цех по производству кулинарии, полуфабрикатов и кондитерских изделий, а также собственную сеть фирменных магазинов на территории Петербурга и области.

За 12 месяцев «Лосево» получило 22 арбитражных иска на общую сумму 167 миллионов рублей. Как пишут «Ведомости», один из поставщиков «Лосево», компания «Смоква», уже год не может получить 100 000 рублей за поставку пастилы. По словам одного из учредителей компании Андрея Карпова, «деньги не самые большие, но это дело принципа» — представители «Лосево» в течение 14 месяцев переносят срок погашения долгов или не выходят на связь.

Иск о банкротстве «Лосево» будет рассмотрен 9 сентября в Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области. Представитель компании Янина Булгакова назвала иск необоснованным и заявила, что производитель погасит все долги перед поставщиками после реорганизации. Улучшить финансовое положение «Лосево» собирается за счет продажи крупного рогатого скота, консервации фермы и перехода на закупку молока у поставщиков, сокращения количества магазинов фирменной сети и акценте на сетях-партнерах.

Уже сейчас «Лосево» закрыло пять фирменных магазинов, в Петербурге и Ленобласти работает четыре собственных магазина, две автолавки, продукция продается в 240 точках. Как считает Булгакова, проблемы у компании возникли из-за пандемии и снижения доходов населения: «Теперь многие экономят, выбирая более дешевые продукты».