«Теперь каждый может стать стукачом и получать бонусы» — основатель «Теремка» Михаил Гончаров о маркировке «Честный знак» в ресторанах

«Сегодня я наконец-то разглядел дата матрикс коды на товарах, которые подлежат кодированию, изучил сайт «Честный знак» и поставил программу на iPhone. Ну что сказать — феерично.

Теперь каждый может играть в Павлика Морозова, стать стукачом 5-го уровня (буквально и без шуток) и получать приятные бонусы за то, что «нагадил» какой-то компании. Ну а компании получили головную боль от работы в системе, не имеющей в мире аналогов ни по размеру, ни по глупости. И все мы вместе будем тратить миллиарды рублей на ____ не знаю даже, как «это» назвать.

Перечень товаров, на которые наклеено это непотребство уже просто огромен — это табак и одежда, лекарства и обувь, шины и даже фотоаппаратура. На подходе вода и молочные продукты. На вид этот код состоит из 4 обычных QR кодов, расположенных квадратом, но имеет специальный «криптохвост», это официальное выражение с сайта. Обычным телефоном вы этот код прочитать не сможете. Нужно ставить программу «Честный знак», о ней чуть ниже.

Представляете, каждая банка пива в стране на учете.

При изготовлении каждый товар получает наклейку с дата матрикс кодом. При каждой продаже товара, вплоть до конечного потребителя, происходит регистрация в системе «Честный знак». То есть, по этому коду можно восстановить, кто, когда, кому и как отгрузил товар. Вариантов не отражать — не существует. Недавно мы получили нереально грозный и пугающий документ на 8 страницах о том, что в марте 2021 года мы якобы продали 20 или 50 банок просроченного пива, так было показано в системе. Более того, к нам в цех приезжал человек изучать, как так вышло, что подобной продажи не было, а система показывает, что была. Думаю даже не надо писать о том, что система такого масштаба глючит и будет глючить всегда. А вы будете оправдываться перед электронной системой. Представляете, каждая банка пива в стране на учете (!), вплоть до сравнения даты продажи и срока годности на банке.

Удивительно, неужели это самая важная проблема в стране, что мы тратим десятки, а наверное сотни миллиардов рублей на эти данные.

С продуктами вообще забавно — мы, например, теперь не сможем тереть сыр. Не сможем, потому что если мы его трём и отгружаем из цеха на рестораны, то мы должны зарегистрироваться в системе «Честный знак» как ПРОИЗВОДИТЕЛЬ сыра и получать и наклеивать (!) на каждую упаковку со 100 порционными граммами сыра этот дата матрикс код. Теперь сыр придётся закупать уже тертый.

Но больше всего меня позабавила лексика с сайта «Честный знак». Прилагаю и скриншоты и ссылку в первом комментарии. Понравилось вот такое:

«Приложение распознает data matrix код, чтобы узнать, прослеживается ли товар в системе и всю правду о нём» (тут зачетно, что используется английский язык и про всю правду).

«Получай награды, выполняй задания, сканируя коды, и получай призы и скидки на покупки».

«Наказывай нарушителей. Пожалуйся на подделку прямо в приложении, и госорганы проведут официальную проверку».

«Теперь ты сам можешь проверить, не обманывают ли тебя».

«Смело отправляй уведомление… точку проверят».

«Задания. Ищи товары и магазины, нарушающие правила маркировки».

«Дешевая синтетическая обувь… получение запредельного количества канцерогенных веществ… яды не выводятся»

Удивительно, неужели это самая важная проблема в стране, что мы тратим десятки, а наверное сотни миллиардов рублей на эти данные. Работают тысячи серверов и сисадминов, тысячи (!) программистов по всей стране заняты сопряжением продаж с этой системой. Про оборудование всех (!) заводов, вплоть до зарубежных, системами по печати и наклейке этих этикеток я вообще молчу.

Хотелось сделать вывод. Но вывод я сделать не могу. Есть отличные два эмодзи. Такой 🤷‍♂️ и такой 🤦‍♂️