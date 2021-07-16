Как фермер из Уэльса строит в Ленобласти инновационные фермы с айришскими коровами и варит лучшую буррату в Петербурге

Как вы оказались в России?

Лет 30 назад наша семья владела небольшой фермой недалеко от Уэльса — коровы, козы и курицы с петухами. Мы ее продали, чтобы родители могли спокойно уйти на пенсию. А я отправился в университет изучать сельское хозяйство. Как-то меня позвали в Венгрию: местная ферма была на грани банкротства, и моей задачей стало спасти ситуацию. Я был достаточно молодым и глупым, чтобы согласиться! Но все получилось — спустя 5 лет мы начали зарабатывать деньги. После бывший начальник предложил наладить процессы в российской компании в Пскове. Думал, сделаю все за полгода и уеду. Но остался. В 2017 году на меня вышла «Терра Нова»: кто-то через 7 рукопожатий нашел меня, вышли на контакт и в один день предложили работу.

Чем занимается «Терра Нова»?

Если коротко, мы производим молоко. Это группа компаний с 6-ю крупномасштабными хозяйствами в Ленинградской, Псковской и Самарской областях. Площадь наших земель больше 40000 га, а дойных коров — 6000 голов. В Псковской области у нас две фермы, производящие молоко и рекультивирующие пахотные земли. В Ленобласти 4 года назад у нас появилось еще одно молочное хозяйство «Мыслинский», мы стали больше выращивать новых трав для корма. А в «Новоладожском» мы построили современное родильное отделение и начали варить сыр. На ферме в Самаре есть даже стадо овец, а еще мы выращиваем там свой протеин: сою, люпины, горох. Так, медленно, но верно, идем от посева к конечному продукту, чтобы цепочка замкнулась — выращиваем то, чем кормим наших коров, которые дают молоко, из которого получается сыр!

То есть о семейной ферме в Англии вы забыли?

Вести сельское хозяйство в Англии — очень тяжелый процесс, земля там — чуть ли не самая дорогая в мире. Да, у некоторых, конечно, получается, но это вопрос финансовых и личных жертв, на которые готов пойти человек. А еще там, в бескрайних уэльских пустошах, очень скучно! С Англией меня связывает только паспорт.

Расскажите про ваших коров: чем айрширы отличаются от других?

Генетикой в первую очередь! Наши коровы были закуплены в Скандинавии, а родом они из графства Айршир в Шотландии. Чтобы получился качественный и вкусный сыр, у коров, чье молоко используется, должен быть определенный генотип. Да, молоко обычной коровы может быть идеальным на вкус, но сыр не будет держать форму, не будет нужной структуры. А у наших айрширских коров этот генотип есть. И когда мы продаем молоко компании Danone, они говорят, что из нашего молока у них самый большой выход творога.