Бек Нарзи — о том, почему премии Michelin и The World’s 50 Best Restaurants больше ничего не решают

Российская Конституция сделала тюнинг, вот и российская ресторация решила не отставать. Ресторация (суть общепит) – девушка на выданье. Умудренная горьким опытом, искушенная и охочая до всего, что «дорого-богато», она крутит хвостом и роман с двумя завидными женихами. С виду завидными. Оба иностранцы, оба звучат и отливают. Не в туалете, а позолотой.

Один – француз с хорошей родословной. Другой британец по прописке, но космополит по зову сердца (и кошелька). Первый – стар, чопорен и осыпается как штукатурка в его родовом замке в Нормандии, но фасад блюдет и марку держит, как красное знамя. Второй – ушлый делец, склонный к экспериментам а-ля 50 оттенков…

Первый – Michelin, Le Guide Rouge. Второй – The World’s 50 Best Restaurants.

Оба, по секрету, жениться не собираются. Так погулять, побаловаться. Но Ресторации, приунывшей на карантине, захотелось большой и чистой, как кухня перед санинспектором, любви. Но как выбрать одного-единственного, того самого, того с самым!