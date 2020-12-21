Гид Michelin придет в Россию в 2021 году. Первым городом станет Москва

«Мы представляем гурманам Москву с особым энтузиазмом! Российская столица, таинственная и неподвластная времени, — это по-настоящему кулинарная жемчужина, демонстрирующая изумительное многообразие как национальной, так и мировой кухни», — поясняет Гвендаль Пулленек, международный директор Гидов Michelin.

Москва станет одним из 30 гастрономических направлений, к которым также присоединились Калифорния, Пекин и Словения. Рекомендации гида привлекают иностранцев: в планах московских властей после пандемии ввести электронную визу для облегчения въезда туристов.

Отбор ресторанов обещают осуществлять в соответствии с существующей методологией, проверенной инспекторами. В основе лежат критерии, применяемые ко всем проверяемым ресторанам: качество продуктов, мастерство и техническое совершенство повара, баланс и гармония вкусов, проявление индивидуальности шефа в блюдах, соотношение цены и качества и постоянство качества.

«Приход Гида в Москву без преувеличения можно считать историческим событием. Сегодня мы запускаем в России одну из самых передовых и, в то же время, вековых моделей, связанных с туризмом и гастрономией мирового уровня под эгидой хорошо знакомого и полюбившегося потребителю бренда», — комментирует Дмитрий Молоканов, Генеральный директор Мишлен в России.