Michelin пришел в Россию. Как устроен самый влиятельный гид ресторанов — и когда его ждать в Петербурге?

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

«Рестораны Петербурга входят в The World's 50 Best Restaurants (рейтинг ресторанов по версии авторитетного журнала The Restaurant Magazine). В настоящее время рассматривается вопрос о приглашении нескольких премий в Петербург и решение будет принято совместно с рестораторами. При этом мы находимся на связи с оргкомитетом "Красного Гида" Michelin и полностью готовы для встречи – с гордостью представим самые достойные рестораны города, когда эпидситуация стабилизируется.

Петербург привлекателен для туристов из разных городов и стран за счёт своей многогранности. И одна из таких ярких граней – это петербургская кухня. Cегодня помимо классических блюд, мы знакомим гостей города с меню, основанном на рецептах 18-19 веков. Наша кухня представляет из себя микс традиций Франции, Германии, Нидерландов и России, сочетает различные техники. Для нас важно, что гастрономическая составляющая теперь становится обязательным пунктом экскурсионной программы путешественников наравне с разводкой мостов и посещением музеев».