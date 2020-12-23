Michelin пришел в Россию. Как устроен самый влиятельный гид ресторанов — и когда его ждать в Петербурге?

Рестораны со звездами Michelin — как магнит притяжения

Приход «Красного гида» в Россию — это знаковое и историческое событие не только для ресторанной сферы, но и для туристической отрасли. По словам участников рынка, первая делегация от Michelin для переговоров с московским правительством приезжала пару лет назад. Но не договорилась.

Александр Иванов, заместитель руководителя департамента торговли и услуг города Москвы, принимавший участие в переговорах с Michelin, у себя в соцсети написал пост. В нем сообщается, что инспекторы будут работать при открытых границах и регулируемой ситуации с коронавирусом. «Это не спонтанное решение. Москва развивалась в последние годы как мировой туристический кластер. Мы давно шли к этому. И только чрезвычайная ситуация с коронавирусом сбила наши сроки. Иначе мы бы имели в 2020 году полноценный Гид Мишлен по московским ресторанам», — написал чиновник (орфография и пунктуация сохранены).

Также Александр Иванов указал, что по словам Гвендаля Пулленнека, компания присматривалась к Москве уже 8 лет. «Эксперты Гида Мишлен не будут общаться с рестораторами и шеф-поварами. Это их правило. Оно незыблемо. Поэтому пытаться «зайти» в высокие сферы для «проникновения» в Гид бессмысленно. Экспертов российских нет. Исключительно те, кто прилетит и улетит. Никакой связи с нами. Полная автономность», — подчеркнул Александр Иванов.

Работа старейшего гида устроена так, что организационные расходы на его содержание в стране присутствия выделяются из местного бюджета. «Представьте, что представители Michelin на переговорах с московским правительством говорят, что не могут предоставить конкретику – кто, когда и в каком количестве будет приезжать для инспектирования заведений. Естественно, в таком случае сложно договориться. Но раз «Красный гид» приходит, значит договорились. И это очень здорово», — считает Леонид Гарбар, президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада.

По данным «Собака.ru», пару лет назад речь шла о 60-70 млн рублей. Эта сумма включает организационные расходы Michelin для запуска работы в России. Для сравнения, офис по туризму Кореи заплатил 1,8 млн долларов издательскому дому, чтобы привлечь его на свою территорию, плюс ежегодный контракт в районе $350 тыс, такие данные приводит MarketMedia.

«После того, как представители Michelin начали вести переговоры с правительством Москвы, я обратился в администрацию Петербурга с предложением пообщаться и нашему городу с издательским домом. Но мне тогда сообщили, что бюджет города пока не потянет расходы в несколько десятков миллионов рублей, это дорого. Возможно, со стартом федеральной программы по развитию туризма до 2025 года стоимостью более 380 млрд рублей, приход Michelin в Петербург станет реальностью. И Федерация рестораторов и отельеров Северо-Запада в моем лице готова помочь в этом», — рассказал Леонид Гарбар.