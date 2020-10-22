Что владельцы баров, ресторанов и фуд-кортов думают о «комендантском часе» и второй волне COVID-19

Куратор проекта «Севкабель Порт»

«Я считаю этот шаг [комендантский час] абсолютно не обоснован. Мне не понятно, чем отличается полный бар или ресторан в 9 часов вечера от того же самого, но в 12 часов вечера. Кажется странным порядок ограничений и их общая идея. Смущает, когда в метро давка, а парк закрыт. Или когда можно делать массовые мероприятия, но нужно, чтобы все стояли друг от друга на 1,5 метра и были в масках и перчатках. Подозреваю, что это можно как-то исполнить в регулярном концертном зале, рассадить всех через один, раздать каждому маску и перчатки, дезинфицировать зал. Но как это сделать в случае ярмарки, выставки, концерта или вечеринки и при этом не превратить событие в инсталляцию «стационар» — непонятно».