Кривая новых случаев заражения COVID-19 в Петербурге каждый день стремительно идет вверх. Власти вводят ограничения: если в Москве это система QR-коды для входа в развлекательные заведения, то в Петербурге — «комендантский час» для общепита с 23:00 до 06:00. Пока — до 26 ноября, но гарантий никто не дает. «Собака.ru» спросила у представителей городского профессионального сообщества, как они выживают в новой реальности.
Что владельцы баров, ресторанов и фуд-кортов думают о «комендантском часе» и второй волне COVID-19
О второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить еще в августе. Правительство Петербурга не собиралось вводить дополнительные ограничения, но 19 октября вице-губернатор Петербурга Евгений Елин объявил, что с 26 октября и до 29 ноября рестораны и бары будут работать до 23:00, исключения составят организации общественного питания на вокзалах, заправках и в петербургском аэропорте «Пулково». Развлекательная деятельность внутри заведений также запрещена. «Союз развития культуры питания и сохранения исторического наследия улицы Рубинштейна» сообщил Фонтанке, что такое решение лишит заведения 25% от оборота.
Владимир Николаев
Совладелец баров «Полторы комнаты», «Цветочки», «Такты»
«Подготовка к повторному локдауну не ведётся, потому что власти, как мантру читали последние месяцы, что «локдауна не будет». Но его ввели, правда в извращённой форме, как они эти любят. Как договариваться с властью мы продемонстрировали, когда отбивали закон о 50-ти метрах. В случае с комендантским часом такой консолидации не будет. Многие уверены, что это на месяц, я думаю — минимум на 3-4 месяца. Попробуем собрать неравнодушных, напишем письмо, посмотрим на реакцию. Надо предлагать альтернативные варианты контроля — ограничение по количеству гостей, замер температуры, QR-коды. Сейчас решение власти «на отвали» — показали центру, что что-то предприняли и вновь сделали общепит козлом отпущения. А риторика «им придётся смириться» выглядит унизительной, хотя мы считаем, что не заслужили такого отношения от власти».
Владельцы баров «Полторы комнаты», «Цветочки» Владимир Николаев и Иван Ляшук думают над изменением режима работы заведений, повторным введением бранчей, продолжают развивать онлайн-проект «Той Стороне», разрабатывают кейтеринг в люкс сегменте и уже строят заготовочный цех, который, возможно, станет «хабом» для всех проектов команды для производства продуктов в ритейл и на доставку. «Это единственное , как я вижу диверсификации, но мне это не нравится. Если бы мы с командой хотели заниматься производством, то занимались бы производством, а не гостеприимством» — отмечает Владимир Николаев.
Алексей Онацко
Куратор проекта «Севкабель Порт»
«Я считаю этот шаг [комендантский час] абсолютно не обоснован. Мне не понятно, чем отличается полный бар или ресторан в 9 часов вечера от того же самого, но в 12 часов вечера. Кажется странным порядок ограничений и их общая идея. Смущает, когда в метро давка, а парк закрыт. Или когда можно делать массовые мероприятия, но нужно, чтобы все стояли друг от друга на 1,5 метра и были в масках и перчатках. Подозреваю, что это можно как-то исполнить в регулярном концертном зале, рассадить всех через один, раздать каждому маску и перчатки, дезинфицировать зал. Но как это сделать в случае ярмарки, выставки, концерта или вечеринки и при этом не превратить событие в инсталляцию «стационар» — непонятно».
«Снова ощущается неприятная истерика, падает спрос, посещаемость, люди зажимаются в себе, встают на паузу большие проекты и важные переговоры», — куратор проекта «Севкабель Порт» Алексей Онацко чувствует приближение второй волны. При этом лето и начало осени в Порту было крайне успешным: количество резидентов увеличилось после первой волны. Администрация города помогает проекту проверками: здесь еженедельно контролируют наличие масок и перчаток, расстояние между столами в кафе и наличие антисептиков.
Роман Певзнер
Коммерческий директор сети «Буше»
«У меня противоречивые чувства. Я бы очень хотел, чтобы люди были максимально защищены и минимально подвержены риску, при этом, я не понимаю насколько правильны ограничения в плане работы баров, ночных клубов и проведения концертов, когда продолжают работать школы и общественный транспорт».
По словам Певзнера, гостевой поток сети буше приближение второй волны не ощущает, но с точки зрения тревожности у людей, роста заболеваемости и общего настроения, вторая волна очевидна. Продумать решения, при которых повторный локдаун не будет столь разрушительным легче, основываясь на предыдущем опыте: продвигать доставку и продавать мерч.
Александр Шавлиашвили
Идеолог Василеостровского рынка
«Не могу оценить эффективность принятого властями решения. С точки зрения бизнеса, который попадает под эту историю, я уверен, что есть концепции, для которых это судьбоносное постановление: бары, некоторые рестораны, ночные клубы. Мы только что миновали этап, когда закрывали полностью всех. Все проходили его как могут и считали убытки».
Лето для рынка было сложным – его открыли вместе с фуд-кортами одним из последних. «Мышечная память у нас есть, все будет по тому же сценарию – оптимизация расходов, переход в сегмент доставки, акцент на продовольственном рынке», – говорит Александр Шавлиашвили о возможном повторном локдауне. В период карантина поддерживали резидентов, отказавшись от 50% фиксированных ставок по аренде. Александр считает, что карантин для ресторанного бизнеса – это первый масштабный переломный момент: «Как правило, все кризисы отражались только на ценовой политике ресторана. Гости также участвовали, многое теряли и отказывались от других сегментов, но не от еды».
Максим Левченко
Управляющий партнер компании Fort Group
«Комендантский час все равно дает возможность работать и выживать. Через какое-то время люди приучатся раньше приходить в ресторан, есть и уходить. Здоровее будут, как говорит Елин».
Фуд-корты в Петербурге последними ощутили на себе снятые ограничения после первой волны. Представители крупнейших ТРК города писали открытое письмо Владимиру Путину с просьбой повлиять на Смольный, а управляющий партнер компании Fort Group Максим Левченко стал негласным лидером этого движения. После снятия ограничений операторы ощущали рост, подъем и оптимизм, к середине осени спрос падает. Максим Левченко считает, что сейчас общая политика в мире и в России – не вводить «мощный» карантин.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.