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Французское бистро Merci Madlen в Пушкине: эклеры по рецепту XVIII века, луковый суп на портвейне и черный тост на завтрак

В ресторане и гастрономической лавке Merci Madlen славят французскую кухню, нескучные завтраки и старинные рецепты. Фаундеры группы Bona People Любовь и Денис Скорняковы перевезли Ривьеру в Петербург! 

Фото предоставлено пресс-службой Merci Madlen
Фото предоставлено пресс-службой Merci Madlen
Луковый суп
Фото предоставлено пресс-службой Merci Madlen

Луковый суп

Бистро Merci Madlen — новый концептуальный проект в портфеле ресторанной группы Bona People (куда входят проекты Bona, Must, Lalaki, Matilde — этот пьемонтский ресторан стал финалистом премии «Что где есть в Петербурге» в 2025 году). Фаундеры Любовь и Денис Скорняковы открыли его вместо своего же «Склада 22» во имя французских эклеров по рецепту XVIII века, лукового супа и Шампани. И выбрали стратегически точную локацию: в Пушкине, неподалеку от Екатерининского парка и Лицейского сада (говорят, когда-то в Царском Селе великий шеф Мари Антуан Карем —«король поваров и повар королей» — обучал искусству эклеров местных кулинаров!). 

Фото предоставлено пресс-службой Merci Madlen
Фото предоставлено пресс-службой Merci Madlen

Шефом в ресторанах Bona People выступает дорогой друг редакции Алексей Ермаков, к которому мы не один год ходили на тако и кесадилью в El Copitas и Paloma Cantina, а за отменным ризотто — в Matilde. Теперь в CV Алексея можно вписать глубокие знания и французской кухни — база Merci Madlen. 

Эклер у Ермакова — не только десерт, но и основа изящной сытной закуски. Между двумя частями воздушного заварного теста он укладывает паштет из куриной печени с вишней и каплей эспрессо или тартар из мраморного мяса бычка, заправленный зернистой горчицей, луком-шалот и каперсами. Здешним специалитетом шеф назначил пате-ан-крут (филе миньон встречается с молодым поросенком и фуа-гра!) с фисташками и маринованными огурцами. А своим фирменным блюдом Алексей назвал луковый суп (по его скромному мнению — лучший не только в Петербурге, но и в области!). Варит его на говяжьем бульоне, добавляет букет гарни, маасдам и грюйер, а вместо белого вина льет портвейн. И обратите внимание на раздел «Овощи» с жареным кейлом или каштановым пюре с мадагаскарской ванилью!

Питивье — закрытый французский пирог — Алексей Ермаков готовит с петухом, фуа-гра, приправляет тимьяном и соусом бароло
Фото предоставлено пресс-службой Merci Madlen

Питивье — закрытый французский пирог — Алексей Ермаков готовит с петухом, фуа-гра, приправляет тимьяном и соусом бароло

Буйабес с ремесленным хлебом и соусом руй — хит меню бистро. В бульон из лосося, судака и барабульки добавляют вонголе, картофель, фенхель, вино и
Фото предоставлено пресс-службой Merci Madlen

Буйабес с ремесленным хлебом и соусом руй — хит меню бистро. В бульон из лосося, судака и барабульки добавляют вонголе, картофель, фенхель, вино и коньяк

Куриный шницель с сельдереем и зеленым яблоком, в качестве соуса — лимонный айоли
Фото предоставлено пресс-службой Merci Madlen

Куриный шницель с сельдереем и зеленым яблоком, в качестве соуса — лимонный айоли

Завтраками в Merci Madlen кормят каждый день до 13:00 и выбор велик: от сборных тарелок и ЗОЖ-панкейков из шпината до черного тоста (в тартин добавляют чернила каракатицы) с тунцом, драников из батата или смеш-круассана с тамбовским окороком. Наша рекомендация — воздушный луковый пирог «Клуб 55» с бешамелью или фирменный завтрак с авокадо, трюфельным медом, энерджи-шотом и топингами на выбор (креветка, паштет или грудинка). 

Парижский завтрак — круассан, микс салатов, оливковое масло, мед, маасдам, тамбовский окорок и взбитое масло
Фото предоставлено пресс-службой Merci Madlen

Парижский завтрак — круассан, микс салатов, оливковое масло, мед, маасдам, тамбовский окорок и взбитое масло

В Merci Madlen 8 видов начинок эклеров: кофейный, с малиной и фисташкой, с фундучным кремом, черничный, вишневый, с сезонными ягодами, с маракуйей или
Фото предоставлено пресс-службой Merci Madlen

В Merci Madlen 8 видов начинок эклеров: кофейный, с малиной и фисташкой, с фундучным кремом, черничный, вишневый, с сезонными ягодами, с маракуйей или ванильный 

В дофаминовом интерьере встречаются отсылки и к французской Ривьере, и к Провансу, и к парижскому кинематографу 60-х годов. Всего в Merci Madlen три зала. В первом работает еще и гастрономическая лавка (берите розовые мадленки с собой!), второй украшает камин, который зажигают по вечерам в холодное время года, а третий — зеленые растения и деревья в кадках. Летом в ресторане настежь распахивают окна и ставят уличную террасу — идеальное место для шампанского на аперитив. 

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