Французское бистро Merci Madlen в Пушкине: эклеры по рецепту XVIII века, луковый суп на портвейне и черный тост на завтрак

Шефом в ресторанах Bona People выступает дорогой друг редакции Алексей Ермаков, к которому мы не один год ходили на тако и кесадилью в El Copitas и Paloma Cantina, а за отменным ризотто — в Matilde. Теперь в CV Алексея можно вписать глубокие знания и французской кухни — база Merci Madlen.

Эклер у Ермакова — не только десерт, но и основа изящной сытной закуски. Между двумя частями воздушного заварного теста он укладывает паштет из куриной печени с вишней и каплей эспрессо или тартар из мраморного мяса бычка, заправленный зернистой горчицей, луком-шалот и каперсами. Здешним специалитетом шеф назначил пате-ан-крут (филе миньон встречается с молодым поросенком и фуа-гра!) с фисташками и маринованными огурцами. А своим фирменным блюдом Алексей назвал луковый суп (по его скромному мнению — лучший не только в Петербурге, но и в области!). Варит его на говяжьем бульоне, добавляет букет гарни, маасдам и грюйер, а вместо белого вина льет портвейн. И обратите внимание на раздел «Овощи» с жареным кейлом или каштановым пюре с мадагаскарской ванилью!