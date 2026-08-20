15 ресторанных закрытий лета 2026

«Троицкий мост»

Закрылось и старейшее вегетарианское кафе «Троицкий мост» на Петроградской стороне. Первая точка сети появилась почти 30 лет назад. «Какой была выручка в последние годы, я не скажу, чтобы не привлекать лишнего внимания. Сейчас каких-либо бизнесов у меня уже нет. Пора устраиваться на работу токарем или сварщиком», — прокомментировал «Фонтанке» основатель Роман Курбатов. Остальные три одноименных кафе продолжают работу (на Миллионной, набережной Мойки и на Галерной улице). Они принадлежат бывшей жене Романа Татьяне Курбатовой.

ул. Куйбышева, 33/8