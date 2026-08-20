15 ресторанных закрытий лета 2026

Ничто не вечно! Лето 2026-го стало поворотным для многих владельцев ресторанного бизнеса. Какие проекты прекратили существование, а какие перешли другим хозяевам? Кто ищет новый дом, а кто закрыл двери прежнего спустя десятилетия? Вот 15 закрытий этого лета.
Tawny
Бар в зеленом дворике португальского дома на Фонтанке закрылся спустя почти девять лет жизни! Команда надеется, что сможет найти новое уютное и более вместительное место, чтобы переоткрыться.
наб. Фонтанки, 20
Par Michele Gastronomie
Карима Уразбаева (победительница в номинации «Прорыв года среди шеф-поваров» премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2025) закрыла свой шампань-ресторан после четырех лет работы. Проект продолжит существовать в формате эпизодических закрытых ужинов.
ул. Полтавская, 5/29Б
«Балабанов»
Закрылось бистро «Балабанов» от режиссеров Григория и Анны Сельяновых. По словам основателей, «ситуация в индустрии и еще ряд причин не позволили продолжать работу в том формате, в котором хотелось бы».
ул. Колокольная, 1
R14
Арам Мнацаканов передал Дмитрию Блинову в управление ресторан R14 на Петроградке. «Rыба» открылась в 2005-м и стала первым панорамным рестораном Петербурга, куда приезжали за видом на Неву и телебашню, за итальянской едой, вином и живой атмосферой. Спустя 21 (!) год ресторан переходит под управление Duo Band.
ул. Академика Павлова, 5
«Троицкий мост»
Закрылось и старейшее вегетарианское кафе «Троицкий мост» на Петроградской стороне. Первая точка сети появилась почти 30 лет назад. «Какой была выручка в последние годы, я не скажу, чтобы не привлекать лишнего внимания. Сейчас каких-либо бизнесов у меня уже нет. Пора устраиваться на работу токарем или сварщиком», — прокомментировал «Фонтанке» основатель Роман Курбатов. Остальные три одноименных кафе продолжают работу (на Миллионной, набережной Мойки и на Галерной улице). Они принадлежат бывшей жене Романа Татьяне Курбатовой.
ул. Куйбышева, 33/8
Ôpetit Friedlander
Летом нас также покинула кофейня Ôpetit Friedlander в помещении дореволюционной аптеки легендарного фармацевта Оскара Пеля на Гороховой (да, не на Васильевском острове!). Сооснователь бренда Никита Ананьев прокомментировал ситуацию Собака.ru: «Да, проект сейчас не работает. Сущностно мы больше не имеем отношения к “Опетит”. Вообще у нас глобальные изменения, но мы пока не можем о них говорить».
ул. Гороховая, 24/24
Mr. Bo
В конце апреля закрылся на ремонт ресторан Mr.Bo. В августе стало известно, что проект не откроется после реновации. Арендодатель этой площади в Манежном переулке сообщил, что помещение занял Дмитрий Блинов — предприниматлеь запустит там итальянский ресторан с пекарней.
Манежный переулок, 2
Rо
Ресторан RO Антона Исакова — тоже всё. Азиатский проект на набережной Мойки завершил работу в начале августа.
набережная реки Мойки, 44
Le Smash
В начале июля бургерная Le Smash Алексея Феликсова объявила о закрытии своего флагмана на Корпусной, 9 и новой точки на Итальянской, 37/18. Спустя пару недель в соцсетях сообщили, что флагманский проект откроется в ближайшее время в свежем формате под руководством шефа Карапета Ваганяна.
Итальянская, 37/18 (закрыто); Корпусной, 9 (сейчас закрыто, переоткроется)
La Perla Fish House
Пионер морепродуктовой гастрономии в Петербурге Игорь Мельцер открыл свой первый ресторан в 1999 году, а в 2014 году «Матросская тишина» превратилась в La Perla: тропа за крабами, устрицами и морскими гадами не зарастала десятилетиями. В конце июля ресторан на улице Марата закрыл двери.
ул. Марата, 54/34
«Кинг Понг»
Ушла легенда! Спустя 16 лет работы закрылся ресторан «Кинг Понг» и кофейня Bonch (13 лет!) от Михаила Георгиевского. Для «Кинг Понга» уже ищут новое помещение.
ул. Большая Морская, 16
Nola Jazz Bar
Новоорлеанский коктейльный бар под боком «ДЛТ» закрыл двери. Как сообщает один из фаундеров Игорь Зернов, здание признали аварийным, до 15 сентября команде нужно найти новый дом и съехать. Сейчас ребята ищут другое помещение площадью от 120 м².
Волынский пер., 2
Saro
Ресторан Saro закрывается после пяти лет работы — пространство переходит сооснователям Frantsuza bistrot Александру Попову и Ивану Фролухину. Новое заведение начнет работу под другим названием. Шеф Мария Дементьева, ceo Андрей Ермишкин и арт-директор Назар Коломиец сейчас работают над проектами в отеле House of Faith (кафе с зеленым двором и бар на крыше!), а также над открытием в Москве.
набережная Адмирала Лазарева, 22
«Перед прочтением сжечь»
Книжный и кофейня «Перед прочтением сжечь» объявили о закрытии после почти шести лет работы. В августе помещение арендовал основатель «Прошуттерии» Борис Тимчук — в будущем там появится второй зал ресторана в Озерном переулке.
ул. Радищева, 17-19
Renard
Закрывается кафе Renard от кондитера Марины Шумской (выпускница Высшей национальной кондитерской школы во Франции совершенствовала ремесло в Бордо и Мериньяке). Работу продолжат до 31 августа. Вот, что пишет Марина: «Все эти семь лет были радостными от встреч с вами, но нам, к сожалению, пора. Хлеб, выпечку, кофе и десерты можно попробовать до последнего дня, а ещё - не забывайте просить наши настойки, мы все ещё наливаем из бесплатно».
ул. Мира, 37
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