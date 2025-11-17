Фаундеры гастроимперии italy (15 лет!) Михаил Соколов и Тимур Дмитриев — о монастыринге в Италии, коучах в лесу, «пути Сантьяго» и Мэрил Стрип

Михаил Соколов

Визионер и гастропродюсер, помогает взращивать таланты внутри команды

Семья, школа, монастырь

К карьере в общепите меня привели гены (и импринтинг!). Мама работала официанткой в лучших ресторанах Петербурга («Волхов» и «Метрополь»!) и часто брала меня на работу с ночевкой. А отец служил на пассажирских лайнерах барменом, привозя из кругосветок дефицитные зефир, мороженое Jattis и колу.

Подростком я включил бунтаря и вылетел из школы. Но благодаря связям папы поступил в Балтийский туристический колледж — в 1998 году это было страшно престижно. Закончил экстерном и уехал в Италию. До этого я не то что за границей, на юге-то никогда не бывал. А тут — виноградники, персиковые поля… Полный Джорджоне!

На пять лет подвел себя под католический монастырь Францисканского ордена в Эмилия-Романье

Местные пасторали перекрыли мой тинейджерский протест, и как только я освоил базовый минимум итальянского, устроился через знакомых в ресторан в Сан-Марино на позицию «подай-принеси». Там я узнал, что такое настоящая пицца и почему она готовится исключительно на дровах. Там же учился у местных нонн лепить домашнюю пасту. Это воспоминание я потом упаковал в традицию нашего ресторана Salone pasta&bar — каждый день бабушки-пастайоло своими руками делают кавателли прямо в зале.

А дальше я внезапно и на пять лет подвел себя под католический монастырь Францисканского ордена в Эмилия-Романье. Эта обитель работала как агротуристический комплекс, и рестораны, кстати супервысокого уровня, там тоже были — в них я, среди прочей работы, научился готовить с самых азов, в том числе делал салями, пармскую ветчину и сыры.