10 лет выдержки El Copitas Bar: эпичная история факапов самой титулованной барной команды Восточной Европы

Верховые барные деятели Петербурга Игорь Зернов, Артем Перук и Николай Киселев раскачали питейную индустрию всей страны: вывели мексиканский секретный спикизи El Copitas Bar на 8-ю строчку мирового рейтинга The World’s 50 Best Bars (и это первый и единственный русский бар, который попал в глобальную десятку!), превратили свою компанию Follow The Rabbits в великую экосистему со школой бартендеров, запустили интернациональный коктейльный фестиваль (гастроурбанистика в деле — поднимают туристический потенциал города на Неве!). А еще вывели из андерграунда культуру хоспиталити в общепите и закрыли El Copitas Bar — чтобы к 10-летнему юбилею открыть его 1 января 2025 года с интерьером от DA Bureau и нашими любимыми копитами с мэджик-мескалем.