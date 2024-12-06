10 лет выдержки El Copitas Bar: эпичная история факапов самой титулованной барной команды Восточной Европы

ЗЕРНОВ: Все пьющие? Если и правда мы все здесь собрались на ненавязчивую беседу с элементами коучинга и экзорцизма, то 50 грамм коньяка не повредит.

ПЕРУК: Я предлагаю позаимствовать формат интервью у великого мыслителя современности — Жириновского. Когда Владимира Вольфовича спросили: «Зачем вы так хлестко и дерзко выражаетесь, даже когда это противоречит и фактам, и здравому смыслу?», он процитировал другого великого мыслителя Гегеля: «Тем хуже для фактов». А затем сказал: «Вы все обращаетесь к разуму, а я – к инстинктам». Так пусть наше интервью объемлет всё — и разум, и инстинкты.

ЗЕРНОВ: Коньяка не вижу. Наверное, уехал на наш корпоратив.

КИСЕЛЕВ: Почему вообще коньяк?

ЗЕРНОВ: У меня коньяк с Яной Милорадовской ассоциируется, пусть она к этому никакого отношения и не имеет.

МИЛОРАДОВСКАЯ: У El Copitas — выдержка 10 лет, а у меня намного, намного больше. Так что надеюсь, Игорь, ты сейчас разливаешь аукционный коньяк.

ПЕРУК: План нашей беседы рождается в крови и слизи, как любая новая жизнь. Поэтому бери ром уже какой-нибудь хитроумный.

СТАЦЮК: А что, это у вас настоящий перегонный куб?

ПЕРУК: Да! После El Copitas Bar нашим вторым проектом стала школа барных коммуникаций Bartenders FAQtory. И вот Игорь Юрьевич Зернов, рассказывая студентам про дистилляцию, демонстрировал процесс на практике. Учили мы по моей любимой модели: 6 дней в неделю, с 10:00 до 22:00. Я всех закрывал изнутри на ключ, и пока все не выучатся, никого не отпускал. Скучаю по этому времени. Как у Есенина было «Излюбили тебя, измызгали», так и мы столько полезных знаний вкладывали в головы людей, что им становилось плохо.

ЗЕРНОВ: Зато мы поняли: из нашей школы барных коммуникаций выйдут супрематические бартендеры! Ведь кому нужны обычные? Супрематизм — это возвышение над обыденностью прошлого, так что наши бартендеры всегда будут в авангарде.