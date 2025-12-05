Ресторан Closer у Таврического сада: открытый огонь (две печи!), иконы дизайна и кутюрная кухня в памятнике неоклассицизма

У ресторана Saro (бенчмарк авторского гастрономического проекта!) на Петроградском острове появился брат на материке. Основатели Мария Дементьева, Назар Коломиец и Андрей Ермишкин открыли практически кутюрный ресторан Closer прямо у Таврического сада, где всем заправляет огонь. Хлеб и лепешки, стейки и овощи, виноград и манго — все готовят в кастомной итальянской дровяной печи в доме-памятнике архитектуры сталинского неоклассицизма на Таврической улице, 31-33.
Первое, что вы видите, попадая в Closer, это открытая кухня: двигателем и мотором этой машинерии назначены крафтовая дровяная печь, титаническим трудом привезенная из Италии, и закрытая угольная из Испании. Шеф-повар и один из идеологов ресторана Мария Дементьева вызов приняла и выстроила меню вокруг пламени. «В Closer геотеги не играют роли. Здесь — современная авторская, в чем-то даже экспериментальная кухня, и она полностью зависит от огня. Я хочу, чтобы гости видели, как запекаются лимоны, которые мы используем для соуса к рыбе, как коптится ягненок или манго», — поясняет шеф.
Одним из самых эксцентричных блюд провозглашаем тост с мидиями и красной икрой. К тартину, который выпекают, конечно, сами, добавляют желе из водорослей комбу, грибов шиитаке и тунца бонито и соус на основе анчоусов, маринованными с чили и 3 видами перца.
Не пренебрегайте клетчаткой! Овощи для Closer выращивают специально на ферме в Псковской области: дайкон, круглую морковь, картофель стоун, разные травы и даже перцы падрон (они предварительно обжариваются, затем маринуются и отправляются к осьминогу, украшенному золой лайма), дайкон, круглую морковь, картофель стоун и разные травы. В тарелку фермерские овощи Мария укладывает вместе с песто из базилика, петрушки и пармезана. Еще один from farm to table продукт — цыпленок, который прибывает в угольный хоспер Дементьевой от фермеров Ленинградской области. Украшает его шеф соусом велюте с добавлением горчицы, лимона и эстрагона.
Испытание огнем также проходят и картофельный хлеб на закваске (подается с маслом из анчоусов и икрой), и виноград, с которым отдают гребешка (настолько крупного, что в тарелке умещается лишь одна штука), и исполинская камбала из Мурманска весом 1.5 кг, внутри которой цветет букет гарни (эстрагон, цедра лимона и свежий тимьян), и десерты. К примеру, блины из печи с дульсе де лечче — начинкой из сгущеного молока, которое тут варят самостоятельно, а также с джелато из йогурта и тимьяна и жареным миндалем.
У шумного Таврического сада молодая и прогрессивная Saro Group выбрали локацию на Таврической улице, 31–33 (это ближе к Тверской). Это дом начсостава ВМФ, памятник неоклассицизма, соседний с легендарным домом «Башней», где собирались поэты и художники Серебряного века. Назар, Андрей и Мария получили помещение с пластиковыми стеклопакетами, а часть исторической метлахской плитки просто была закатана, так что пришлось возвращать вид, который был задуман архитекторами Бурышкиным и Левейкиным в 1938 году: шесть колонн, шесть пятиметровых (восстановленных командой!) деревянных оконных рам и та самая метлахская плитка в маленьком зале, который в Closer зовется private room.
Над интерьером работала студия APAA Алексея Пенюка и Анастасии Артемьевой (также оформляли все заведения Duo Band в Петербурге). В Closer нет ни одного проходного предмета. Мебель в ресторане — коллекционный дизайн: стол итальянского архитектора Карло Скарпа, культовые кресла Cab 412 Марио Беллини, винтажный кожаный диван Brigadier Чини Боэри. По тарелочкам в Closer тоже все не менее грандиозно. Ребята используют бельгийский фарфор Serax в коллаборациях с Ann Demeulemeester и Vincent Van Duysen, а также стальные сковородки от французского бренда De Buyer со столетней историей.
Частный зал оснащен не только винтажным светом от Джо Коломбо и Бруно Гатта, но и hi-fi-аудиосистемой, построенной вокруг переизданного японского CD-проигрывателя Technics SA-C600 из 1990-х.
Летом 2026-го у ресторана появится небольшая терраса с видом на Таврический сад, которую соединят с пространством внутри окнами, открытыми настежь.
Комментарии (0)