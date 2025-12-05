Одним из самых эксцентричных блюд провозглашаем тост с мидиями и красной икрой. К тартину, который выпекают, конечно, сами, добавляют желе из водорослей комбу, грибов шиитаке и тунца бонито и соус на основе анчоусов, маринованными с чили и 3 видами перца.

Не пренебрегайте клетчаткой! Овощи для Closer выращивают специально на ферме в Псковской области: дайкон, круглую морковь, картофель стоун, разные травы и даже перцы падрон (они предварительно обжариваются, затем маринуются и отправляются к осьминогу, украшенному золой лайма), дайкон, круглую морковь, картофель стоун и разные травы. В тарелку фермерские овощи Мария укладывает вместе с песто из базилика, петрушки и пармезана. Еще один from farm to table продукт — цыпленок, который прибывает в угольный хоспер Дементьевой от фермеров Ленинградской области. Украшает его шеф соусом велюте с добавлением горчицы, лимона и эстрагона.

Испытание огнем также проходят и картофельный хлеб на закваске (подается с маслом из анчоусов и икрой), и виноград, с которым отдают гребешка (настолько крупного, что в тарелке умещается лишь одна штука), и исполинская камбала из Мурманска весом 1.5 кг, внутри которой цветет букет гарни (эстрагон, цедра лимона и свежий тимьян), и десерты. К примеру, блины из печи с дульсе де лечче — начинкой из сгущеного молока, которое тут варят самостоятельно, а также с джелато из йогурта и тимьяна и жареным миндалем.