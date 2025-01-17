Самые ожидаемые ресторанные открытия 2025 года в Петербурге

«Старт»

В мае на Петроградской стороне появится новое кафе «Старт» — совместный проект двух выдающихся команд: локальной пивной AF Brew и кофейной «Сварщицы Екатерины». Обжарщик со своей фермой в Колумбии впервые выступит в роли автора заведения в Петербурге — здесь будет их штаб-квартира и бизнес-офис.

«Старт» построен вокруг ранних и поздних завтраков, выпечки и, конечно, спешелти. Находиться будет в спортивном кластере «Газовая 10», рядом с недавно отреставрированной набережной Карповки и в нескольких метрах от начала главных спортивных маршрутов города: беговых на острова и велосипедных на Приморское шоссе в сторону Курортного района и Выборга. Всем бегунам и велосипедистам приготовиться! Ребята предусмотрели локеры для хранения сменной одежды, душевые, стоянку для велосипедов.

Газовая ул., 10