Самые ожидаемые ресторанные открытия 2025 года в Петербурге

Мы больше не можем ждать! Вот 15 новых проектов от старых знакомых, которые откроются в 2025 году. Русско-французский бар от El Copitas, средиземноморский ресторан от Jerome (1000 кв. м!) и двухэтажный винный проект на Кирочной от сомелье Людмилы Ивановой.
«Старт»
В мае на Петроградской стороне появится новое кафе «Старт» — совместный проект двух выдающихся команд: локальной пивной AF Brew и кофейной «Сварщицы Екатерины». Обжарщик со своей фермой в Колумбии впервые выступит в роли автора заведения в Петербурге — здесь будет их штаб-квартира и бизнес-офис.
«Старт» построен вокруг ранних и поздних завтраков, выпечки и, конечно, спешелти. Находиться будет в спортивном кластере «Газовая 10», рядом с недавно отреставрированной набережной Карповки и в нескольких метрах от начала главных спортивных маршрутов города: беговых на острова и велосипедных на Приморское шоссе в сторону Курортного района и Выборга. Всем бегунам и велосипедистам приготовиться! Ребята предусмотрели локеры для хранения сменной одежды, душевые, стоянку для велосипедов.
Газовая ул., 10
Reborn
27 января запустится новая концепция от Duoband — мясной ресторан Reborn (с открытой кухней!) на месте закрывшегося Recolte. Самый большой раздел шеф-повар Андрей Ковалёв («Тартарбар») посвятит говядине: будут стейки, тартар с ворчестером и севиче на манер корейского Хе, бёф бургиньон и равиоли с щекой, пармой и соусом с копчёной сливой. Из птицы — разлёт от перепёлки с беконом до фуа-гра с амаретто и кофейным маслом.
просп. Добролюбова, 11Е
Dizengof/99
В начале февраля откроется кафе Dizengof/99 с современным израильским стритфудом, хорошо известным москвичам. Детали сети кафе «Диз» (так коротко Dizengof/99 называют создатели), особенно того, что на Таганке, перекликаются в интерьере петербургского проекта, которым занималась студия KIDZ (PIMS и Eggsellent). Обещают много зелени, диско-шары и крупные потолочные вентиляторы будто пропеллеры с самолетов. Из колонок всегда будет играть радио на иврите, а еще — продумана яркая детская комната.
Будут хумусы с баклажанами и карамелизированными томатами, фалафель и форшмак с плавленным сыром от бренд-шефа Константина Борисова и шакшука с яйцами пашот по рецепту израильского шефа Гай Гамзо. А в барной карте — авторские коктейли и израильские вина.
Басков пер., 31
Follow The Rabbits
От самой титулованной барной команды Восточной Европы ожидаем два открытия. Уже в феврале парни явят Петербургу новую и более ресторанную Paloma Cantina в доходном доме страхового общества «Саламандра». А следом — Café de Paris в «Пассаже». Также называлось заведение, которое работало здесь в начале XX века. Это будет совсем небольшой русско-французский бар на мостике над центральной зоной променада под стеклянной крышей. В меню все то, что любили в 1900-х — водку, шампанское, коньяк и простые коктейли вроде French 75, мимозы и сайдкара.
Terroir
Людмила Иванова, сомелье и идеолог гастрономического кафе «Мечтатели», готовит (к началу мая) новый проект — двухэтажный винный ресторан Terroir на самой высокогастрономической улице — Кирочной. Оформлением занимается архитектурное бюро Da Bureau. Локальные продукты, интернациональные техники, кухня шеф-повара Виталия Паппа и вино, рассказанное через терруары разных регионов.
Кирочная, 14
Неоднократная победительница премии «Что где есть в Петербурге» в категории «Лучший сомелье» Катя Яценко и гуру гостеприимства Андрей Мусихин — power couple из итальянского ресторана Jerome
KIRA
1000 квадратных метров гастрономической дольче виты. Команда ресторана Jerome заняло пространство бывшей (первой!) российской фабрики по изготовлению альбомов из высококачественной кожи Самуила Бехли (в прошлом году здесь работал фудхолл «Фабрика»). Теперь в этой локации уже в марте будет жить KIRA — младшая сестра «Жером» — семейный ресторан со средиземноморскими корнями, отдельными площадками для мероприятий, большой летней террасой и классной детской комнатой. Традиционно — дог-френдли!
Кирочная, 67
Le Relais Bergamote
В 2025 году Алена Мельникова и Олег Перфилов (бистро Crevette) откроют ресторан на углу Малой Зелениной и Корпусной улиц в клубном доме «Квадрия». В равном удалении от «Сада» и Frantsuza Bistrot с Saro.
В меню не будет ни четкой географической направленности, ни продуктовой — только авторская кухня Перфилова. Два зала, панорамные раздвижные окна, интерьер от дизайнера Насти Хальчицкой (делала Charlie, Grecco, Mio), скатерти и серебро (по этой части будет классный консультант — эксперт по этикету и протоколу Татьяна Полякова), летом — терраса и внутренний двор. Здесь же пекарня и кулинария: к булочкам и хлебу можно будет взять паштет, риет и пару бутылок вина.
Малая Зеленина ул., 4
Рестораны Алексея Алексеева
Амбициям и скоростям ресторатора и шефа Алексеева (Futurist, Inner, Itameshi) можно только позавидовать. В планах на 2025 год у него ресторан в ЖК Golden City на намывных территориях Васильевского острова. Два этажа, огромные окна, вид на море, средиземноморская кухня с греческим уклоном. Параллельно идет работа и над русским рестораном в клубном доме «МИРЪ» от RBI на Миргородской улице, 1 (с окнами, выходящими на Феодоровский Собор!). А в 2026-м году ждем гостиницу «Креневка» в Пушкинских горах на 400 гектаров земли.
Второй ресторан от создателей Saro
Шеф Мария Дементьева, управляющий Назар Коломиец и сомелье Андрей Ермишкин — визионеры-урбанисты: в 2021 году первыми въехали в золотой треугольник Петроградской (сейчас между Левашовским и Большой Зелениной главный ресторанный кластер!), а сейчас с командой строят второй ресторан в центре. Он будет в два раза больше Saro, в историческом здании и в центре Петербурга, но там, «где снова вокруг никого».
Ресторан от команды Meat_Coin
Команда Meat_Coin в лице Владимира Эккеля и Нодара Узарашвили готовит к открытию ресторан азиатской кухни и бар на месте Noto. Cкоро рядом с Saro и Frantsuza Bistrot появится достойный сосед!
наб. Адмирала Лазарева, 22
AVA Bistro
Звездное трио Антон Пинский, Виталий Истомин и Артем Лосев везут свой успешный ресторанный концепт в Петербург! Летом 2025 года в Петербурге, на острове «Новая Голландия» появится ресторан AVA Bistro.
набережная Адмиралтейского канала, 2
Ресторан от Александра Оганезова
Столичный ресторатор Александр Оганезов (Remy Kitchen Bakery, Cutfish) планирует осваивать Петербург. Вот такой красивый ресторан с сигарным клубом скоро появится в первом доме на Невском проспекте, где когда-то был первый частный коммерческий банк. Рендеры будущего проекта показало архитектурное бюро Studio APAA Алексея Пенюка, создавшего интерьеры всех заведений Duoband.
Невский пр., 1
italy & co.
Конец 2024 года для ресторанной группы обернулся тремя закрытиями (и это за один месяц!) — мясной Altro beef bistro, итальянский Giusto и бургерная «Забегаловка» — где-то подвела локация, где-то — концепция. В новом году Михаил Соколов и Тимур Дмитриев запустят итальянский в центре Петербурга с большим винным погребом и проект с русской кухней. Вот, что сказал Михаил Соколов «Открытой кухне»: «главный тренд на ближайшие годы — это тренд на "русскость". И здесь я имею в виду не традиционный русский ресторан с такими очевидными артефактами, как самовар, борщ или народные убранства. Я говорю в широком смысле про ренессанс гастрономии. Большую роль будут играть не конкретные блюда или декор, а использование и возрождение традиционных рецептов, подходов, их поиск и перемещение в современный контекст»
«Лодочная станция»
Ближе к лету шеф-повар Роман Грачев (Mad Asian BBQ) вместе с Натальей Цыпленко, совладелицей «Сада», Mad, KиDо и Vox, откроют новый видовой ресторан в безумно красивом месте — на бывшей пристани на Петровской косе. Проект займет отдельно стоящее здание и будет называться «Лодочная станция» — много пространства, вечеринки на веранде, своя пекарня, неаполитанская пицца и самая вкусная паэлья, приготовленная на открытом огне четырехметрового гриля.
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