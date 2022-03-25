Необистро Giallo: неклассическая итальянская кухня и виниловая фонотека на первом этаже особняка князя Грузинского

Имен много и все — нам знакомые! Заведение открыли Александр Гроховский и Виталий Дмитраш, а также бывший управляющий Jack&Chan Алексей Судариков. Создатели italy&co Тимур Дмитриев и Михаил Соколов, авторы ресторанов Salone pasta & bar, Atelier tapas & bar, вместе с Александром Сысоевым, владельцем сети лайфстайл-каналов в Telegram, инвестировали в проект.

Оформлением Giallo занимались сами. Саша Гроховский, увлеченный изучением интерьеров и кинематографа, подбирал мебель и детали, вдохновляясь дизайном миланских галерей и бутиков 70-х годов. С одной стороны — лакированные панели из ореха и красного дерева, с другой — глянцевая масляная краска, которая уходит то в болотно-зеленый, то в ярко-серый. Получился салон в mid-century стиле: в одном зале, наполненном светом, доминантами выступают полукруглая барная стойка, разные комплекты суперстильных стульев, винтажные бра и люстры из муранского стекла, а в другом — полутемном зале-кабинете — виниловая фонотека, открытая кухня и винный шкаф.