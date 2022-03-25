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Необистро Giallo: неклассическая итальянская кухня и виниловая фонотека на первом этаже особняка князя Грузинского

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В первой половине этого непростого марта смелая команда EZO Izakaya открыла итальянское необистро Giallo на улице Восстания, 16. Теперь первый этаж Дома князя Грузинского украшают небольшие, но очень красивые залы с интерьером в духе миланских галерей 70-х годов, в которых подают неклассические пиццы, пасту и крудо из разных морепродуктов.

Ксения Мартынова
Ксения Мартынова

Имен много и все — нам знакомые! Заведение открыли Александр Гроховский и Виталий Дмитраш, а также бывший управляющий Jack&Chan Алексей Судариков. Создатели italy&co Тимур Дмитриев и Михаил Соколов, авторы ресторанов Salone pasta & bar, Atelier tapas & bar, вместе с Александром Сысоевым, владельцем сети лайфстайл-каналов в Telegram, инвестировали в проект.

Оформлением Giallo занимались сами. Саша Гроховский, увлеченный изучением интерьеров и кинематографа, подбирал мебель и детали, вдохновляясь дизайном миланских галерей и бутиков 70-х годов. С одной стороны — лакированные панели из ореха и красного дерева, с другой — глянцевая масляная краска, которая уходит то в болотно-зеленый, то в ярко-серый. Получился салон в mid-century стиле: в одном зале, наполненном светом, доминантами выступают полукруглая барная стойка, разные комплекты суперстильных стульев, винтажные бра и люстры из муранского стекла, а в другом — полутемном зале-кабинете — виниловая фонотека, открытая кухня и винный шкаф. 

Дарья Павлюкевич
Дарья Павлюкевич
Дарья Павлюкевич

У названия проекта есть история. «Джалло» — это поджанр (достаточно фешенебельного) итальянского кино, сочетающий триллер, ужасы и эротику. Дословно переводится «желтый», так как фильмы снимались по детективам с характерными желтыми обложками, выпускаемыми одним издательством.

Меню бистро разработал Иван Лучкин, шеф бельгийского ресторана Bruxx. Блюд не очень много, все виды пасты и римской пиццы с неклассическими сочетаниями: равиоли с кроликом и соусом из копченого угря, пицца с ндуей, горгонзолой и пармой или с кремом из батата и анчоусом.

Ксения Мартынова

Карпаччо из осьминога

Ксения Мартынова

Томатный суп с треской

Есть раздел с крудо из рыб и морепродуктов. Например, гребешок подают с ярким и свежим морковным понзу, а креветку эби — с соусом ромеско. Своими блюдами команда не метит в лигу высокой кухни, не пытается утомить сложными сочетаниями. Каштановый суп дополняют пармезановым муссом, а кисловатый томатный балансируют треской.

Ребята уверяют, что рецептом тирамису с ними поделились держатели одного хозяйства в деревушке Тосканы, в котором продается всего два продукта: фирменная тушенка и тирамису, за которым выстраивается ежедневная очередь.

Ксения Мартынова

Зеленое ризотто

Ксения Мартынова

Буррата и сладкие томаты

Сюда непременно захочется вернуться, чтобы посетить отдельно бар. Здесь красивая стойка и очень продуманное алкогольное меню. В нем 13 авторских коктейлей, итальянские аперитивы и дижестивы, активный акцент на вермутах, граппе и амаро. Винная карта не слишком объемная, но в ней умещаются все основные стили и тренды. Сомелье Сергей Калмыков поставил и незаменимую классику и производителей новой волны.

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